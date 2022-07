Fiscus: alleen tijd voor toeslagenouders die rechter inschakelden

De overheid werkt vanaf augustus naar verwachting bijna alleen nog aan compensatie van de gedupeerden van het Toeslagenschandaal die voorrang krijgen van de rechter. Dat staat in een vorige week gepubliceerde Kamerbrief van staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen, VVD), waarover De Volkskrant donderdag schreef. Steeds meer toeslagenouders hebben vanwege het lange wachten de rechter ingeschakeld, waardoor het Uitvoeringsorgaan Herstel Toeslagen (UHT) van de Belastingdienst zich binnenkort vrijwel volledig op hen moet richten.

Specifiek gaat het om de zogeheten integrale beoordeling. Daarin bekijkt de overheid individueel hoeveel toeslag zij onterecht hebben ingevorderd bij ouders. De lichte toets ligt wel op schema: van de aanmelders zijn 26.000 ouders aangemerkt als erkend gedupeerd en hebben de meesten van hen de afgesproken 30.000 euro ontvangen. Het is niet duidelijk hoeveel gedupeerden voor de integrale beoordeling in aanmerking komen.

Het UHT ontving in totaal 711 beroepen van ouders, die van de rechter gelijk kregen vanwege de door de overheid overschreden wettelijke wachttermijn van één jaar. De Vries verwacht het kantelpunt in augustus door de stijging van het maandelijkse aantal beroepen: in maart waren dat er 88, in mei 280. De Vries verwacht dat dit maandelijkse aantal blijft stijgen. In totaal zijn zeker 24.000 huishoudens en 60.000 kinderen gedupeerd. Er werden meer dan 1.600 kinderen uit huis geplaatst.

Ouders die niet naar de rechter stappen moeten door de beroepen nog langer wachten op financiële afhandeling. Wie zich eind 2021 of in 2022 heeft aangemeld als gedupeerde, is volgens de jongste planning pas in 2025 of 2026 aan de beurt voor een zogeheten integrale beoordeling. Alleen wanneer er sprake is van „urgentie” kan het UHT zaken van ouders die niet naar de rechter zijn gestapt behandelen, aldus De Vries. Daarbij gaat het onder meer om uithuiszetting van een of meerdere kinderen, ziekte of gedwongen huisverkoop. Als het aantal beroepen na augustus blijft toenemen, kunnen ook niet alle ouders die naar de rechter zijn gestapt voorrang krijgen. De overheid moet dan naar verwachting vaker dwangsommen betalen.

Proef toeslagenouders



Ondertussen begint het ministerie van Financiën een proef met vijftien ouders, die samen met een letselschadeadvocaat de schade berekenen die zij hebben opgelopen. Met die berekening stappen de ouders naar de Belastingdienst. Als zij er onderling uitkomen, dan sluiten de partijen een vaststellingsovereenkomst (vso) – een rechtsgeldige overeenkomst die ook vaak wordt toegepast bij ontslagzaken of de afhandeling van de letselschade bij een verkeersongeluk. Het ministerie wil met de proef de schadeafhandeling voor toeslagenouders versnellen.

Volgens De Vries evalueert het kabinet na afloop hoe de proef is verlopen en of meer ouders op deze manier financiële compensatie kunnen krijgen. Of dat lukt, is nog onduidelijk: de staatssecretaris laat in de Kamerbrief weten dat het uitvoeren van de proef op grote schaal „het nodige zal vragen”, omdat er voor het UHT nieuwe taken zouden bijkomen.