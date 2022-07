Dankzij gelekte documenten weten we hoe schaamteloos de lobbystrategie van Uber jarenlang is geweest. Van het fabriceren van zogenaamd wetenschappelijk bewijs tot het aanmoedigen van geweld tegen Uber-chauffeurs tot het dwarszitten van autoriteiten. Dat bedrijven in een nietsontziende zucht naar marktaandeel en winst tot zoveel bereid zijn, is schokkend.

Kim van Sparrentak is Europarlementariër namens GroenLinks.

Minstens zo schokkend is dat politici, van Emmanuel Macron tot Neelie Kroes, zich zonder gêne voor het karretje van dit bedrijf lieten spannen, in plaats van zich hard te maken voor rechteloze werknemers in de platformeconomie. Helaas is Uber slechts een symptoom van een breder probleem. Als de agressieve lobby van techbedrijven succesvol blijft, zullen we falen in het aanpakken van de meest urgente problemen van deze tijd.

Technologische ontwikkelingen kunnen de samenleving helpen mits de politiek de juiste kaders stelt. De arbeidsmarkt is voor platformwerkers veelal een rechteloze jungle. De democratie staat iedere dag sterker onder druk door algoritmes van sociale media die desinformatie, haat en discriminatie aanjagen en ons uit elkaar drijven. Midden in een klimaat- en energiecrisis moeten extra kolencentrales draaien om Bitcoin van energie te kunnen voorzien. Op al deze vlakken frustreert een handvol lobbyisten oplossingen voor urgente maatschappelijke problemen.

Zeer agressief

De gelekte documenten die de lobbypraktijken van Uber blootleggen komen op het moment dat de Europese Unie werkt aan wetgeving om chauffeurs beter te beschermen. Ondanks de bewering van Uber dat deze praktijken nu niet meer voorkomen, zie ik als onderhandelaar over deze wet met eigen ogen hoe de lobby nog steeds zeer agressief en invloedrijk is. Nog steeds voeren ze zelfgefabriceerde studies op die doen alsof platformwerkers geen enkele moeite hebben met het feit dat ze onder het minimumloon werken en nauwelijks aanspraak maken op sociale zekerheid. Verschillende Europarlementariërs dienden voorstellen in die rechtstreeks uit de koker van platforms komen om de voorgestelde werknemersrechten op alle fronten af te zwakken.

Diezelfde agressieve lobby zagen we de afgelopen maanden bij de totstandkoming van Europese wetgeving die de rechten en plichten van techbedrijven online reguleren. Deze zeer technische regels werden veelal buiten het zicht van media en het publiek beïnvloed. Dit gebeurde door de grote techbedrijven en via tientallen schaduw-lobbyclubs die zogenaamd opkomen voor het midden- en kleinbedrijf, maar vaak gefinancierd zijn door de grote techbedrijven.

Met 97 miljoen euro per jaar is de techindustrie de grootste lobby in de EU, nog groter dan de fossiele- of farmaceutische-industrie. De lobby dwarsboomde onder andere een totaalverbod op het online volgen van mensen voor advertenties, ondanks herhaalde oproepen hiertoe van wetenschappers en ngo’s. Mede door toedoen van hun invloed bleef ook het aanpakken van polariserende sociale media-algoritmes grotendeels buiten schot. De techlobby profiteert bovendien van contacten en kennis binnen de Europese en nationale politiek dankzij een groot aantal oud-politici en oud-medewerkers die de overstap maakten naar een techbedrijf en andersom.

Bij het reguleren van sectoren waar platforms en techbedrijven actief zijn, staan grote belangen op het spel. Maar we kunnen hier iets tegen doen

Ook pogingen om opkomende technologieën zoals cryptomunten te reguleren werden naar de hand gezet van een klein clubje lobbyisten. Een voorstel om grenzen te stellen aan het astronomische energieverbruik (wereldwijd verbruikt Bitcoin meer energie dan heel Nederland) die het delven van sommige cryptomunten met zich meebrengt, werd een paar dagen voor de stemming om zeep geholpen door lobbyisten die crypto-beleggers online aanspoorden om bezwaar bij Europarlementariërs te maken tegen de regels. Een krappe meerderheid van liberale, christen-democratische en extreem-rechtse volksvertegenwoordigers luisterden naar hun oproep en schrapten de energieregels.

Makkelijk te omzeilen

Het is duidelijk: bij het reguleren van de sectoren waar platforms en techbedrijven actief zijn, staan grote belangen op het spel. Maar we kunnen hier iets tegen doen.

Ten eerste blijken de aangescherpte lobby- en integriteitsregels in de Europese Unie nog lang niet effectief genoeg. Verplichte transparantie over ontmoetingen met lobbyisten blijft makkelijk te omzeilen omdat ze niet gelden voor lagere ambtenaren en geen einde maken aan de praktijken van schaduw-lobbyclubs. Verder moeten de financiering en bedrijven die schuilgaan achter lobbyisten openbaar worden. Vervolgens moet eenvoudig zichtbaar worden op welke onderdelen politici voorstellen van welke bedrijven of andere organisaties hebben overgenomen. Zo kunnen journalisten en burgers zich informeren over de keuzes die politici willens en wetens maken. Ten slotte is het cruciaal om de draaideur tussen politiek en techbedrijven te stoppen met afkoelperiodes met handhaving en effectieve sancties bij overtreding.

Geen enkele volksvertegenwoordiger belooft zijn kiezers tijdens verkiezingen dat hij zich zal inspannen voor de belangen van Uber, Google of Facebook. In de praktijk worden deze belangen echter heel vaak boven die van mensen gesteld. De kiezer verdient schone Europese politiek, die daadkrachtige ethische regels stelt aan de razendsnelle ontregelende technologische ontwikkelingen. Politiek die de belangen dient van mensen in plaats van techbedrijven.

