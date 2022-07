Dit Amerikaanse cultboek, met fantasieën over goede gevangenisseks, was een beetje vreemd

Ik herinner me is er eindelijk in het Nederlands. De memoir van kunstenaar en schrijver Joe Brainard (VS, 1942-1994) wordt wel een cultklassieker genoemd – dat impliceert iets undergrounds, iets mafs. En qua vorm is het boek ook wel wonderlijk: in honderden herinneringen, korte alinea’s, soms maar één zin, die állemaal beginnen met ‘ik herinner me’ schetst Brainard zijn leven, of misschien eerder zijn ontstaansgeschiedenis, of simpelweg: de dingen die hem bijbleven. Heel algemene, vrijwel nietszeggende dingen als: ‘Ik herinner me vele septembermaanden’, zeer specifieke zaken, regelmatig dromen en fantasieën als: ‘Ik herinner me (als dít geen afknapper is) fantasieën waarin ik een antiekzaak opende met alleen zéér exclusieve voorwerpen, spaarzaam uitgestald [...]’. De herinneringen staan niet per se op chronologische volgorde, wel werkt Brainard associatief. Gaat het over bepaalde haardrachten, gaat het algauw ook over hoe huizen in die tijd (zijn jeugd, vaak) waren ingericht, wat ze aten (‘ik herinner me ijs in laagjes: roze, bruin en wit’), hoe ze erbij liepen (‘ik herinner me die felgekleurde nylon seersucker-shirts waar je doorheen kon kijken’), naar welke films ze keken.

Beetje vreemd

Het werkt haast meditatief. Ook omdat de schrijver, hoewel heel dicht op zijn eigen huid, ook een bepaalde berusting over lijkt te brengen. De dingen waren zo, en hij benoemt ze. Bijvoorbeeld: ‘Ik herinner me de tijd dat zwarte mensen achter in de bus moesten zitten.’ Is het een zwaktebod dat hij zich daar vervolgens niet over uitspreekt? Of is juist het opschrijven van dramatische zaken naast het mondaine, juist wat het boek indringend maakt? Ik vermoed dat het antwoord ergens in het midden ligt, en gekleurd wordt door de tijd. Ik herinner me werd voor het eerst in 1975 gepubliceerd. Er waren diverse emancipatoire bewegingen actief, maar wat Brainard opschreef was nog lang niet vanzelfsprekend; dit geldt ook voor de vele herinneringen omtrent zijn geaardheid, de gay scene, seks. Dat verklaart misschien de cultstatus van het boek: het wás ook een beetje fout, een beetje vreemd.

Paul Auster categoriseert en telt de herinneringen in een aardig voorwoord. School en kerk, seksueel, inzichten en bekentenissen, enzovoorts. Hij zegt dat Brainards werk ‘boven het zuiver particuliere en persoonlijke uitstijgt en een werk wordt dat over iedereen gaat – op dezelfde manier waarop alle grote romans over iedereen gaan.’ Voorzichtig (wie ben ik om Auster tegen te spreken) durf ik hier te stellen dat die vlieger niet helemaal opgaat. De herinneringen zijn intens Amerikaans en dan ook nog een beetje gedateerd, waardoor bepaalde namen, grappen en anekdotes misschien niet helemaal landen.

Waar Brainard natuurlijk wel in slaagt is het overbrengen van een bepaald gevoel; verwondering over het leven, de onhandigheid erin. Zijn onbeholpenheid maakt hem een aimabele verteller, ook al mondt die bijvoorbeeld uit in het omleggen van zijn vissen, omdat hij ijsblokjes in hun water doet tijdens een hittegolf. Zijn observatievermogen en oog voor detail (‘ik herinner me vilten jurken met uitgeknipte vilten poedels erop. Soms zaten er siersteentjes op de kraag’) werken aanstekelijk. Maar het mooist is het boek als die door elkaar gehusselde chronologie je bij de lurven grijpt; eerst gaat er een vriend van Brainard – schrijver Frank O’Hara – dood, om vervolgens springlevend Brainards bestaan in te lopen. Zich te voegen in dat net-niet-universele universum, vol vrouwen in nylon kousen, Halloweensnoep, fantasieën over rauwe, goede gevangenisseks en het Hollywood van Betty Grable.



Joe Brainard: Ik herinner me. (I Remember) Vert. Johannes Jonkers. Oevers, 232 blz. € 20,- Ik herinner me. (I Remember) Vert. Johannes Jonkers. Oevers, 232 blz. € 20,- ●●●●●