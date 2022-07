Deze succesvolle veldheer stierf in zijn bed

Een trauma was het geweest voor de Fransen, het optreden van Edward van Woodstock, de prins van Wales. Tenminste, als we William Shakespeare mogen geloven. In zijn Henry V (1599) laat hij de Franse koning Karel VI jammeren: „Witness our too much memorable shame,/ When Cressy battle fatally was struck,/ And all our princes captived, by the hand/ Of that black name, Edward, black prince of Wales”.

Karel heeft het hier over de slag bij Crécy uit 1346, maar hij spreekt zijn woorden uit in een toneelstuk dat zich afspeelt in 1415. Ruim een halve eeuw later zijn de heldendaden van Edward – volgens de bard – aan het Franse hof nog steeds het gesprek van de dag.

Wat verder opvalt aan deze strofe is de bijnaam die Karel geeft aan Edward: de Zwarte Prins. Waar heeft Shakespeare dat vandaan?

Rechterflank

Edward werd in 1330 geboren als de oudste zoon van koning Edward III van Engeland. Zeven jaar na zijn geboorte braken er vijandelijkheden uit tussen Engeland en Frankrijk, het begin van wat de Honderdjarige Oorlog zou worden. De 16-jarige prins trok in 1346 met zijn vader het Kanaal over. Op 26 augustus kwam het bij Crécy tot een treffen met het numeriek superieure leger van Filips VI van Frankrijk.

In de kronieken van de Fransman Jean Froissart (1337-1410) lezen we dat de kroonprins het bevel kreeg over de rechterflank van het Engelse leger, de meest eervolle plek. De Engelse ridders vochten te voet, in tegenstelling tot hun Franse tegenstanders, terwijl het belangrijkste deel van de invasiemacht bestond uit boogschutters.

Zo’n prins moet natuurlijk koning worden, maar zijn vader, Edward III, bleef maar leven

Dysenterie

De Engelsen wonnen de slag bij Crécy, en de naam van kroonprins Edward was gemaakt. In de jaren na deze overwinning ondernam hij verschillende succesvolle veldtochten in Frankrijk. Tijdens de slag bij Poitiers in 1356, waar de Engelsen opnieuw een overmacht van Fransen versloegen, wist Edward zelfs de Franse koning Jan II gevangen te nemen. Hij streek een losgeld van drie miljoen gouden écu’s op voor die vangst. Zo’n man moet natuurlijk koning worden, maar Edward III bleef maar leven. Hij overleed uiteindelijk in 1377, een jaar nadat zijn zoon, ‘de Zwarte Prins’, gestorven was als gevolg van dysenterie.

Rest de vraag: hoe kwam prins Edward aan de bijnaam die we vinden bij Shakespeare, maar ook bij historici, voor het eerst 160 jaar na zijn dood? (Geen primaire bronnen dus!) We weten het niet zeker, maar er zijn twee verklaringen. 1) Edward had een wapen op zijn schild dat goeddeels zwart was. 2) Edward had in Frankrijk zo genadeloos huisgehouden dat de Fransen hem deze bijnaam zouden hebben gegeven. Historici vinden de eerste optie het meest waarschijnlijk.