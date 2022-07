Deze arts, een pionier in de plastisch chirurgie, gaf verminkte soldaten hun gezicht terug

Als Harold Begbie de operatiekamer binnenkomt ziet hij een patiënt die tot zijn middel naakt is en oranjegekleurd van de jodium. Later zal de journalist in zijn reportage voor de Yorkshire Evening Post schrijven: ‘Ik kan zien dat de patiënt een man is, en dat hij ooit een gezicht had: maar ik denk niet aan [...] de weerzinwekkende slechtheid van oorlog; ik kan alleen maar denken hoelang ik zal kunnen blijven kijken naar dit angstaanjagende wezen dat nog steeds een man is.’

De Eerste Wereldoorlog woedt nog in alle hevigheid als Begbie zijn reportage maakt in het Queen’s Hospitaal in Sidcup, een buurt in het zuidoosten van Londen. Het is de werkplek van Harold Gillies, een pionier op het gebied van plastische chirurgie. ‘De vlekken hier zijn de ogen’, zegt Gillies tegen de journalist. Met zijn scalpel wijst hij een gebied aan op de borst van de man waarop handmatig de contouren van een gezicht zijn aangegeven. ‘Dit wordt de neus’, legt Gillies uit, ‘en hier zie je de mond die we hem gaan geven’. Een collega van Gillies vertelt vervolgens dat de neus van de patiënt zal worden gereconstrueerd met een stukje bot dat afkomstig is uit een rib van de man.

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog heet het boek van de Amerikaanse medisch historicus Lindsey Fitzharris, waar de reportage in genoemd wordt. De Engelse titel – The Facemaker – is eigenlijk beter want het boek gaat vooral over één arts, Harold Gillies, wiens roeping het was om soldaten te helpen die met zwaar letsel aan hun gezicht uit de loopgraven waren gekomen. Hoe, dat moest hij grotendeels zelf uitvinden, want plastische chirurgie bestond nog niet als aparte medische discipline. En dat terwijl er in de Eerste Wereldoorlog honderdduizenden soldaten aan hun gezicht verminkt werden. Lindsey Fitzharris citeert een Amerikaanse verpleegster die het kernachtig samenvat: ‘De medische wetenschap stond volkomen machteloos tegenover de wetenschap van de vernietiging.’

Kinderen renden weg

Van alle gruwelijke verwondingen waarmee soldaten terugkeerden van het front, waren die aan het gezicht misschien wel het ergst. ‘Anders dan soldaten met geamputeerde ledematen werden mannen met een ernstig verminkt gezicht niet per se als helden gehuldigd’, schrijft Fitzharris. ‘Terwijl een ontbrekend been op mededogen en respect kon rekenen, veroorzaakte een misvormd gezicht vaak gevoelens van afkeer en walging.’ Iemands gezicht is immers belangrijk voor iemands identiteit. Verminkte soldaten kwamen daardoor in een sociaal isolement terecht. ‘Verloofdes verbraken hun verloving. Kinderen renden weg zodra ze hun vader zagen.’

Soldaat James Bell, die in mei 1918 in het Queen’s Hospital in Sidcup een gezichtsoperatie onderging. Beeld uit besproken boek, uit het archief van het Royal College of Surgeons of England

Zijn eerste baan als arts had Harold Gillies vooral te danken aan het feit dat hij een talentvolle golfer was. Hij trok daarom de aandacht van Sir Milsom Rees, een keelarts met een privépraktijk in de chique Londense wijk Marylebone, die hem meteen een goed salaris bood.

Dat weerhield Gillies er niet van, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, als vrijwilliger aan de slag te gaan in veldhospitalen op het Europese vasteland. In Frankrijk maakte hij kennis met de tandarts Auguste Valadier, die experimenteerde met bottransplantaties. Een tandarts aan het front was in die dagen nog een unicum. Veel soldaten hadden een rot gebit. Als een wond aan het gezicht haastig werd gedicht dan ontstond er al snel een broeinest van bacteriën. Valadier ontwikkelde een mobiel apparaat – bestaande uit een vat met steriel water en een slang – om wonden grondig uit te kunnen spoelen. Omdat Valadier met alleen een tandartsendiploma niet mocht opereren werd Gillies zijn supervisor. Samen bedachten ze nieuwe technieken.

Het leuke aan dit boek – als je dat woord mag gebruiken bij zo’n gruwelijk onderwerp – is dat het een vlot leesbare mix is van persoonlijke verhalen en ontwikkelingen in de geneeskunde. De geschiedenis van de anesthesie en van de bloedtransfusie worden soepel afgewisseld met verhalen van patiënten, zoals marineman William Vicarage die ernstige brandwonden opliep bij de Slag bij Jutland en piloot Henry Ralph Lumley, die hetzelfde overkwam toen zijn vliegtuig neerstortte en vlam vatte.

Kunstenaars

Nadat Gillies in 1915 de Tweede slag om Ieper had meegemaakt, keerde hij terug naar Engeland waar hij eerst als plastisch chirurg aan de slag ging bij het Cambridge Militair Hospitaal en later een heel ziekenhuis opzette voor soldaten met verminkte gezichten. Het Queen’s hospitaal in Sidcup werd groter en groter, met niet alleen een Engelse afdeling, maar ook Canadese, Nieuw-Zeelandse en Australische departementen. Tussen de artsen en de afdelingen ontstond een sfeer van professionele concurrentie waardoor in hoog tempo nieuwe technieken werden ontwikkeld.

Om chirurgische technieken te standaardiseren was het belangrijk te documenteren wat de artsen deden. Daarom haalde Gillies ook kunstenaars binnen die tekeningen maakten tijdens operaties. De aanwezigheid van een kunstenaar gaf minder onrust in de operatiekamer dan een fotograaf, dacht hij. Zelf volgde hij ook een tekencursus aan een kunstacademie om zijn technieken beter te kunnen vastleggen.

Natuurlijk werden er ook foto’s gemaakt in het ziekenhuis van Gillies. Voorbeelden daarvan staan in het boek. Ze zijn gruwelijk én indrukwekkend. Je ziet dat soldaten er zwaar verminkt uitzagen toen ze bij Gillies binnenkwamen, maar ook dat de operaties soms verbluffende resultaten opleverden. De uitgever heeft er – ongetwijfeld bewust – voor gekozen de foto’s niet midden in het boek te plaatsen, maar helemaal aan het einde. Daardoor word je er als lezer niet direct mee geconfronteerd. Maar de beelden zijn natuurlijk een onmisbaar onderdeel van deze pijnlijke geschiedenis.

Lees ook: dit boek over de Russische grondlegger van de plastisch chirurgie



Lindsey Fitzharris: Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog. De strijd van een plastisch chirurg en zijn soldaten. Vert. Conny Sykora. Spectrum, 336 blz. € 29,99 Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog. De strijd van een plastisch chirurg en zijn soldaten. Vert. Conny Sykora. Spectrum, 336 blz. € 29,99 ●●●●●