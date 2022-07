Demonstranten in het zwembad: zo ziet de opstand in Sri Lanka eruit

Gotabaya Rajapaksa had beloofd woensdag af te treden als president van Sri Lanka, maar in plaats daarvan vluchtte hij naar de Malediven, zonder een officiële ontslagbrief in te dienen. Premier Ranil Wickremesinghe had ook gezegd bereid te zijn tot een vertrek, maar ook dat is nog niet gebeurd. Duizenden anti-overheidsdemonstranten gingen de straat op, uit onvrede over de vertragingstactieken. Inmiddels is in Sri Lanka de noodtoestand uitgeroepen.

Foto EPA/Chamila Karunarathne