De vraag naar horecapersoneel is groot, maar bij de opleidingen loopt het niet storm

Met een zucht herinnert Abel Bousie (22) uit Overveen zich het werkstuk dat hij moest maken over het schoonmaken van een wortel. Hij was 16 en volgde een mbo-opleiding (niveau 2) tot zelfstandig werkend kok aan het ROC van Amsterdam. „Je zou denken dat iedereen wel weet hoe een wortel eruitziet en ook hoe je ’m moet schillen en in stukjes snijdt. Maar in plaats van dat een docent dat even voordeed en weer verder ging, moest ik er drie pagina’s werkstuk over maken in een computerlokaal, zonder ook maar een wortel of andere groente te hebben gezien. Dat was wel een beetje… oninspirerend, of zo.”

Abel Bousie geeft het zelf toe: school is niet ‘zijn ding’. Mede door zijn concentratiestoornis ging hij als scholier van het vwo naar het vmbo en belandde uiteindelijk op de tweejarige koksopleiding. Na anderhalf jaar trok hij de conclusie: hij wilde verder in dit vak, maar niet op het ROC.

Toen hoorde hij via via van het Ron Blaauw College: een particuliere opleiding van dertien weken onder de vlag van de bekende sterrenchef. „Dat vond ik meteen een stuk leuker”, vertelt Bousie. „Je komt ’s ochtends om half negen binnen in de lesruimte: een mooi ingerichte kookstudio. Na een uitleg van een kwartier ga je meteen aan de slag met een recept en dat is ook meteen je lunch voor die dag. Ook zijn we langs veel leveranciers geweest en langs de verschillende restaurants van Ron Blaauw.”

Abel Bousie rondde het traject bij het college af en werkt nu als chef-kok bij een fine dining-restaurant in Lelystad. Als 22-jarige is hij nu zelf leermeester van „kids van 15, 16 en 17”.

Instroom gezakt

In 2020 haalden 11.500 leerlingen een diploma bij een horecaopleiding op mbo of hbo-niveau, aldus het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en opleider SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca). De drie jaar daarvoor daalde het aantal gediplomeerden telkens al een beetje, en de instroom zakte nog eens flink in coronatijd, vertelt SVH-directeur Ricardo Eshuis. Hoewel de officiële cijfers nog niet binnen zijn, gaat het volgens hem op een aantal scholen om een derde minder aanmeldingen in de afgelopen twee schooljaren.

Met een jaarlijkse vraag naar zo’n 100.000 nieuwe krachten in de horeca is het gat met het aantal gediplomeerden wel heel groot. Hoe kan dat? Kiezen de jongeren zelf liever voor andere sectoren dan de horeca? Zou een moderner opleidingsaanbod hen meer aanspreken, en zo het personeelstekort kunnen verminderen?

Voor die laatste stelling lijkt wat te zeggen. Bij opleidingen die durven af te wijken van het standaard programma, is de animo een stuk groter. Neem het praktische Ron Blaauw College, dat sinds 2021 bestaat en naar eigen zeggen ieder half jaar zo’n vijftig aanmeldingen krijgt voor veertien plekken. Zie ook de nieuwe opleiding tot ‘plant-based chef’ aan het ROC van Amsterdam, dat direct twee klassen vol heeft; 36 studenten meldden zich aan om in augustus te beginnen.

De plant-based opleiding vind ik veel spannender en meer van deze tijd Millie Addison wordt opgeleid tot ‘plant-based chef’

Met die opkomst is Theo van Rensch erg blij. De voormalig restauranteigenaar is als horecadocent bij het ROC van Amsterdam initiatiefnemer van de nieuwe plant-based chefsopleiding. „Ik ben iemand die bovenop de food- en horecatrends zit. Al een aantal jaar zie ik de opkomst van vegan restaurants in steden als Berlijn, Londen en Tel Aviv. Ook merk ik het bij mijn eigen dochters, van wie er twee vegetarisch eten en één veganistisch. Daar moeten we wat mee, dacht ik.”

Toch was het nog behoorlijk „zeuren, trekken en duwen” bij de managers van de opleiding om het voor elkaar te krijgen, vertelt Van Rensch. „Ze zaten me eerst een beetje glazig aan te kijken, van: moet dat nou? Maar toen steeds meer collega’s enthousiast werden, ging ook bij de managers een lampje branden.”

Want ook zij zien de instroom van mbo-studenten afnemen; het ROC Amsterdam volgt daarmee een nationale trend. In 2018 begonnen landelijk zo’n 165.000 leerlingen aan een mbo-opleiding; in 2021 waren dat er nog 153.000.

Door de plant-based opleiding ziet Van Rensch opeens een nieuwe doelgroep binnenkomen. „Het is wat diverser, wat alternatiever. Tijdens de recente informatiedag kwam meteen een discussie op gang over hoe erg het is om dode dieren te eten. Dat heb ik bij de normale koksopleiding nooit gehad.”

Horecadocent bij het ROC van Amsterdam Theo van Rensch (r) met een toekomstig student. Foto Olivier Middendorp

Bewust met eten omgaan

De 19-jarige Millie Addison is één van de studenten die eind augustus beginnen met de plantaardige chefsopleiding. Na een bijbaan bij zuurdesembakkerij As in Amsterdam raakte ze enthousiast over werken met voeding en googelde ze op een cursus of opleiding. „Ik vond aanvankelijk alleen de ‘gewone’ koksopleiding op mbo-niveau twee of drie, terwijl ik havo heb gedaan. Toen ik belde met het ROC, vertelden ze me dat er een nieuwe opleiding aankwam voor plant-based chef, op niveau 4. Oh! zei ik toen. Dat is véél interessanter. Ik eet zelf niet veganistisch, maar ben wel altijd al bezig geweest met duurzaamheid en wil bewust met eten omgaan. Dit paste daar helemaal bij.”

Ze denkt dat deze opleiding meer interesse wekt bij haar generatie dan de reguliere koksopleiding. „De plant-based opleiding vind ik veel spannender en meer van deze tijd. Het gaat de diepte in. Tijdens de informatiedag vertelde de docent dat we in 2050 twee planeten nodig hebben om iedereen te kunnen voeden. Als we verder gaan met de gewone koksopleiding waar je, simpel gezegd, vooral steaks leert bakken, schiet dat niet heel erg op.”

De kritiek dat reguliere horecaopleidingen niet modern of inspirerend genoeg zijn, herkent ROC-docent Theo van Rensch wel. „Natuurlijk moeten mbo-scholen ook de hand in eigen boezem steken. Er zullen heus wat uitgebluste docenten zitten die vooral lesgeven in de Franse traditie, met oude waarden over hiërarchie en arbeidsethos. En qua papierwerk heb ik af en toe het gevoel dat het makkelijker is een universiteitsdiploma te halen dan een papiertje bij ons – met al die kwalificatiedossiers en burgerschapstoetsen. Tegelijkertijd zie ik hier collega’s die hun uiterste best doen een vakman of -vrouw volgens de nieuwste inzichten af te leveren, en die volop in contact staan met het bedrijfsleven. Dan kun je niet generaliseren door te zeggen dat alle mbo-opleidingen oubollig zouden zijn.”

Onzeker beroep

SVH-directeur Eshuis vindt die stelling eveneens „onzin”. Hij ziet vooral dat jongeren andere keuzes maken. Eshuis: „Ouders zeggen tegen hun kinderen: doe maar niet, het is zo’n onzeker beroep. Bovendien is er nu een generatie 18- en 19-jarigen die tijdens corona nul ervaring met de horeca op kon doen. Terwijl het daar toch vaak begint. Je gaat op je zeventiende naar een café met je vrienden, ziet leuke mensen werken achter de bar en denkt: goh, dat wil ik ook. Die instroom mist de sector nu.”

Hoe zou het aantal opgeleide horecamedewerkers met een vakopleiding omhoog kunnen? Door nieuwe wegen aan te leggen, zegt Eshuis. De SVH heeft onlangs ‘praktijkbewijzen’ gelanceerd: een soort deeldiploma’s die je kunt behalen op de werkvloer, onder begeleiding van een extra geschoolde leermeester.

Ook denkt Eshuis dat initiatieven als het Ron Blaauw College kunnen bijdragen. „Zij spreken weer een andere groep aan dan het mbo, dat de opdracht heeft leerplichtige jongeren breed op te leiden – met taal, rekenen en burgerschap. Maar iemand die al zindelijk is – zoals ik het maar noem – kan prima bij zo’n kortere, particuliere opleiding terecht. Die routes kunnen naast elkaar bestaan.”

Maar de grootste verantwoordelijkheid ligt volgens Eshuis bij de werkgevers. Want waar het ROC zorgt voor de instroom, moeten zíj de vakkrachten zien te behouden. „Nu verlaten jaarlijks 90.000 mensen de sector. Het zou toch heerlijk zijn als we dat terugdringen naar 50.000? Moet je kijken hoeveel dat scheelt.”

Hoe die horecawerkgevers dat moeten doen? Eshuis somt op: bied zekerheid, betaal overuren uit, investeer in de persoonlijke ontwikkeling van je mensen. „Dat gaat bij veel bedrijven goed, maar ja, dat haalt het nieuws natuurlijk niet. Het beeld van de sector kan een stuk beter.”

De plant-based opleiding is ieder geval een fijn uithangbord; ze kreeg al veel positieve media-aandacht. Maar is zo’n opleiding ook haalbaar buiten het hippe Amsterdam? Daar is Theo van Rensch van overtuigd. „Ik denk dat Amsterdam een voorloper is, maar aan de andere kant: ook in Groningen of Eindhoven kun je tegenwoordig een cappuccino met havermelk krijgen en liggen genoeg vegan producten in de supermarkt. De wereld verandert, en dat ga je terugzien in de ROC’s door heel het land.”