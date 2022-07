Over tweeënhalve week is Mark Rutte de langstzittende premier van Nederland. Dat hem dat is gelukt, denkt docent Nederlands Robbert Wigt, komt door zijn „grote en diepe gereedschapskist met overtuigingsmiddelen”. Wigt (33) volgt al heel lang politieke debatten. Hij deed de master ‘retorica in de politiek’ en schrijft een boek over de taal van Rutte. De titel is nu Verbreding in de Feitelijkheid. Met die woorden gaf Rutte in 2018 toe dat er in de kabinetsformatie van Rutte III wél iets op papier had gestaan over de dividendbelasting. Hij had eerder nog gezegd van niet. Toen was de feitelijkheid dus gewoon wat smaller.

In een lokaal van het Vossius Gymnasium in Amsterdam, waar hij lesgeeft, zegt Wigt dat hij geen andere Nederlandse politicus kent met zo veel retorisch talent als Rutte. „Hij kan dingen groter, kleiner of vager maken wanneer hij maar wil. Hij heeft een enorme woordenschat en een groot taalbewustzijn: hij weet hoe woorden aankomen.”

In het debat dat bijna zijn ondergang werd, vorig voorjaar over de functie-elders-notitie, zei Rutte steeds weer dat hij géén leugenaar was. Je zou denken: fout. Als je zegt wat je niet bent, onthouden mensen volgens communicatie-experts precies dát. Maar Wigt denkt dat Rutte het bewust deed en er dus vanuit gaat dat herhaling, een retorisch middel, ook negatief geformuleerd zijn werk doet.

In Ruttes persconferentie van vorige week vrijdag ziet Robbert Wigt een „retorische foefje” dat Rutte vaak gebruikt: complimentjes geven. Sjaak van der Tak van land- en tuinbouworganisatie LTO, die niet met bemiddelaar Johan Remkes wil praten over stikstof, is „een prachtvent”. Rutte zegt ook dat het goedkomt met de gesprekken met boze boeren en gebruikt dan geen argument, maar het overtuigingsmiddel ethos: vertrouw op mijn gezag. „Ik doe dit al een tijdje.”

Als De Telegraaf Remkes „een zetbaas” van Rutte IV noemt, omdat hij het kabinet adviseerde over stikstof, kiest Rutte volgens Wigt voor ‘reframen’: twee keer omschrijft Rutte Remkes als iemand die „shaggies rolt”. „Ik denk dat boeren misschien ook shag roken, of hun vaders. Rutte maakt Remkes dus wat meer boer dan kabinet, en ook ouder. In het kabinet rookt volgens mij niemand nog shag.”

Op vrijdag valt ook op dat Rutte iets heeft bedacht tegen het verwijt dat hij in crisistijd nauwelijks leiding geeft en er altijd een minister staat tussen de premier en het probleem. Zijn voorganger Jan Peter Balkenende, zegt Rutte, kreeg dat ook te horen. „En hij had daar het enige juiste antwoord op: dat de vákministers in charge zijn. De rol van de premier is om overal te helpen, maar dat is niet heel zichtbaar.”

Rutte vond Balkende een slappe premier. Dat hij hem nu opeens gezaghebbend maakt, lijkt een verbreding in Ruttes werkelijkheid. Maar blijven foefjes effectief? Robbert Wigt is er niet gerust op. Hij wil zijn boek af hebben voordat Rutte aftreedt. „Ik werk de hele zomer door.”

