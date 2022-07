De sfeer is een verademing bij het EK, waar speelster en bondscoach glimlachen om ophef

Ik wilde naar een herhaling gaan kijken van een documentaire over de Bee Gees, maar een sportminnende collega wees me erop dat er een sportzomer gaande is. De publieke omroep vult zijn zenders met tennissen, fietsen en voetballen. Daar had ik tot nu toe omzichtig omheen gezapt, uit desinteresse, maar er is wat aan de hand dit jaar.

Voor het eerst zendt de NOS namelijk alle wedstrijden uit van het Europees Kampioenschap vrouwenvoetbal. Dus niet alleen als Nederland speelt, maar ook als bijvoorbeeld Denemarken tegen Finland moet. Zo kon ik woensdag maar liefs vijf en een half uur achter elkaar voetbal kijken: twee wedstrijden en veel geklets eromheen.

Dat is bijzonder: nog niet zo lang geleden was er nauwelijks belangstelling voor vrouwenvoetbal. De spelers werden tegengewerkt, uitgelachen en uitgescholden. Dat woensdag de wedstrijd in een rugbystadion werd gespeeld, heeft een trieste traditie: de Britse voetbalbond heeft het vrouwenvoetbal decennialang uit de voetbalstadions verbannen, waardoor de spelers op rugbyvelden waren aangewezen. Voetbal was voor mannen, daar mochten vrouwen niet aankomen.

Gewoon gay zijn

Dat de NOS nu alle wedstrijden uitzendt, heeft veel te maken met het vorige EK, dat in Nederland door Nederland werd gewonnen. Die overwinning smaakte naar meer. En de omroep kan hiermee een mooie emancipatieslag maken. Van vrouwen, en ook van gays. In het vrouwenvoetbal kun je namelijk gewoon gay zijn, terwijl je in het mannenvoetbal dan meteen wordt doodgepest.

De sportminnende collega roerde nog wel een gevoelig punt aan: vrouwenvoetbal is slechter dan mannenvoetbal. Ze kunnen de bal niet zo goed binnen de lijnen houden. Het doel is te groot voor de kleine keepers, die sowieso veel doorlaten. Gelukkig heb ik er geen verstand van, dus ik kon met een frisse blik kijken. Er ging vaak wat mis in het veld, dat zag ik wel. Werd dit door de mannen aan de zijlijn met de mantel der liefde bedekt? Nee. De commentator bij Zweden-Zwitserland (2-1) noemde het onomwonden een „zwakke wedstrijd”. „Het niveau blijft laag.” En ergens op het einde zei hij: „Eindelijk eens een bal goed geraakt”. Bij Nederland-Portugal (3-2) was er veel kritiek op de tactiek.

Maar nu even over de sfeer van het toernooi: wat een verademing! De mannentoernooien zijn niet te harden door de opgefokte, gespannen sfeer. De hormonen gieren door het stadion. Nu was er één irritante trommelaar die erg van de meezinger ‘We Will Rock You’ hield, maar verder was er gezellig en rustig. Geen oorverdovend getoeter en gebrul.

De vrouwelijke spelers waren rondom de wedstrijd gewoon aanspreekbaar en ze gaven normaal antwoord. Bij de mannen krijg je dan alleen wat gestamel. Bovendien zijn de belangen daar zo groot, dat iedere neiging om iets steekhoudends te zeggen er allang uitgeramd is op de mediatraining.

Monologen

De commentatoren probeerden iets te maken van het gedoe rondom speler Jill Roord, die woensdag in de Volkskrant iets kritisch had gezegd over de bondscoach. Zijn monologen waren te lang en te saai. Roord moest zeker voor straf een wedstrijd op de bank blijven, meenden de critici. Nu.nl wierp de vraag op of ze misschien zelf haar interviews moest gaan lezen om ophef te voorkomen. Daar ging ze over nadenken.

Roord en de bondscoach haalden glimlachend hun schouders op, wat de commentatoren heel gek vonden. In het mannenvoetbal zou dit inderdaad een rel zijn geweest. Daar wordt ieder detail enorm opgepijpt. Wees blij dat dit hier niet zo is. Wees blij dat de sfeer nog zo open en onbedorven is, dat een speler gewoon kan zeggen wat ze denkt, en dat de trainer daar dan relaxed op reageert.