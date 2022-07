Ik sloot het brugklasjaar van mijn dochter af met een ouderborrel in het Amsterdamse Beatrixpark en raakte aan de praat. Ik was (te) lang niet op een borrel geweest, en trapte enigszins bruusk af: „Zijn we met veel kakkers?”

Ik hoefde maar om me heen te kijken om te constateren dat de groep aanwezige ouders van de jonge gymnasiasten niet bepaald divers was. Het aantal kakkers viel mee, ik telde een paar polo’s. Bij wat doorvragen, bleek het clubje overwegend witte ouders zeker niet één pot nat: een aantal (onder wie ik zelf) hadden bijvoorbeeld een andere dan de Nederlandse nationaliteit. Maar, vrijwel zonder uitzondering: hartstikke hoogopgeleid.

Moest hier iets veranderen, en zo ja hoe? In ons midden bevond zich een onderwijseconoom met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse, ze had zelf ook op een categoraal gymnasium gezeten. Uiteráárd moest hier iets veranderen.

‘Het is van de zotte dat een gymnasium in de hoofdstad op geen enkele manier de populatie van de stad reflecteert.” Dat dit zo is, is niet per se de schuld van gymnasia, die houden zich namelijk keurig aan de wet: alle leerlingen met een vwo-advies zijn van harte welkom. Amsterdam probeert met een lotingssysteem vriendjespolitiek te voorkomen.

Is er dan wellicht een andere barrière voor ouders met een niet-westerse migratie-achtergrond? Let wel: het ene zelfstandige gymnasium is het andere niet: een enkel gymnasium experimenteert-met havo-vwo advies als voldoende toelatingseis; andere gymnasia proberen zich als inclusief te profileren. Bij het Haganum in Den Haag heeft 36 procent van de leerlingen een niet-westerse achtergrond en 28 procent van de ouders een laag inkomen; 50 procent van de leerlingen van het Marnix Gymnasium Rotterdam bestaat uit ‘eerste generatie’-gymnasiasten.

Zou het niet een goed idee zijn, opperde de onderwijseconoom, om bijvoorbeeld iets aan het curriculum te doen en naast Grieks en Latijn klassieke Arabische talen te geven om zo het gymnasium aantrekkelijker te maken voor een bredere groep? Ik veerde op, wat heerlijk om een vakinhoudelijke aanpak te horen! Natuurlijk, Arabisch! Er is alle reden toe. Aristoteles, baken van de westerse beschaving, danken we aan een vertaling uit het Arabisch; ons numerieke stelsel komt uit het Midden-Oosten. Onder classici vind je medestanders. Voor leerlingen is het aantrekkelijk om kennis te maken met deze wereldtaal, en net als bij Grieks leer je een ander schrift. En zou het voor islamitische ouders niet een enorm pluspunt kunnen zijn om je kind naar het gymnasium te sturen?

Ik belde meteen een bevriende Nederlandse moslima om te vragen wat ze vond van het plan om Arabisch aan te gaan bieden. Zou dat een verschil kunnen maken voor islamitische ouders? Zeker, dat was een aardig plan, en nee, dat zou bij lange na niet genoeg zijn. Kinderen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond hebben minder kans op vwo-advies vanwege onderadvisering. Eenmaal het juiste advies op zak, voelen ze zich niet thuis op het gymnasium, want daar heerst een bepaald ‘sfeertje’.

Ze vertelde het verhaal van haar nichtje op het gymnasium. In het begin ging het goed, ze had er zin in. Maar ze werd steeds somberder, introverter, ongelukkiger. Ze voelde zich een vreemde eend in de bijt, niemand leek op haar, qua uiterlijk en thuismilieu. Wat dan kan helpen is een leraar die zoiets herkent en opmerkt, en die kans is groter als het docententeam diverser is. Arabisch zou een manier kunnen zijn om het docententeam op gymnasia inclusiever te maken. Rolmodellen motiveren bovendien om te blijven en goed te presteren.

De ouderborrel ging verder, ik werd bijgespijkerd over onderadvisering. Dat is zeker een probleem, maar het is toch een misvatting dat dit het grootste probleem is. Het is eerder zo dat kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond een bepaald niveau niet halen omdat de ouders vaker laag opgeleid zijn dan de ouders van Nederlandse kinderen in de stad; investering in jonge jaren is daarom belangrijk om achterstanden weg te werken.

Het M-woord (‘middenschool’) was inmiddels gevallen. Ik zag een kans om mijn stokpaardje te berijden. Sommige bestuurders willen van gymnasia af en bewieroken Scandinavië en Frankijk als middenschoolvoorbeeld. Ik zeg: wil de middenschool effectief zijn, dan moet je Scandinavië en Frankrijk helemáál volgen: leraren moeten kunnen differentiëren en schaf artikel 23 van de Grondwet af, dat bijzonder onderwijs mogelijk maakt! Segregatie begint al op de basisschool. Daar willen Nederlanders met hun verzuilde koppigheid vast niet aan.

Dus: als niet grootscheeps, dan kleine veranderingen. Wat mij betreft gaan de handen op elkaar voor Arabisch op het gymnasium.

Stine Jensen is filosoof en schrijver. Ze schrijft om de week een column op deze plek.

