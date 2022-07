Boeren verzamelden zich met tientallen trekkers bij aanmeldcentrum Ter Apel

Tientallen trekkers zijn donderdagmiddag kort aanwezig geweest bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, zo laat een woordvoerder van het COA weten. Na ongeveer een uur zijn ze weer vertrokken. De boeren waren naar de opvanglocatie gegaan omdat ze zich „niet meer welkom voelen” in Nederland, meldt persbureau ANP. Bij de groep zouden zich ook tientallen boeren uit Duitsland hebben gevoegd, die hun Nederlandse collega’s willen steunen in hun verzet tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

De boeren zouden zich eerder op de dag verzameld hebben op het erf bij een boer in de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Vervolgens is de groep per trekker naar de opvanglocatie gegaan, meldt ANP. De boeren stonden geparkeerd in de berm van een weg die langs de locatie loopt.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt dat er zo’n zeventig trekkers buiten het terrein stonden. De sfeer was volgens hem niet gespannen. Er was een klein aantal politieagenten aanwezig om ervoor te zorgen dat er geen hinder is. De gemeente Westerwolde was voor NRC donderdag niet bereikbaar voor commentaar. Ook een politiewoordvoerder kon nog geen reactie geven.