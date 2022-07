550 vrouwen klagen Uber in de VS aan voor seksueel geweld door chauffeurs

Taxidienst Uber is door 550 vrouwen in de Verenigde Staten aangeklaagd voor seksueel geweld door chauffeurs. Uber is volgens de vrouwen nalatig in het aanpakken van dit geweld. Dat melden Amerikaanse media woensdag. De vrouwen dienden de aanklacht in bij de rechtbank van San Francisco, waar het hoofdkantoor van de taxidienst gevestigd is. Het bedrijf was voor NRC nog niet bereikbaar voor een reactie.

Een aantal Uber-chauffeurs wordt ervan beschuldigd vrouwelijke passagiers te hebben ontvoerd, seksueel misbruikt, seksueel mishandeld, verkracht, te hebben opgesloten, gestalkt, lastiggevallen of anderszins aangevallen. Om hoeveel chauffeurs het precies gaat is niet duidelijk. Volgens advocaten die de vrouwen vertegenwoordigen, vond het seksueel geweld plaats in verschillende Amerikaanse staten.

Uber zou volgens de aanklacht al in 2014 hebben ontdekt dat sommige chauffeurs vrouwelijke passagiers misbruiken en verkrachten. Uit Amerikaanse veiligheidsrapporten van het bedrijf blijkt dat er in 2017 bijna zesduizend meldingen binnenkwamen van seksueel geweld. In 2019 waren dat er bijna vierduizend en in 2020 bijna duizend, waarvan 141 meldingen van verkrachting.

Controle chauffeurs

Het bedrijf zou de achtergrond van nieuwe chauffeurs volgens de aanklagers niet goed controleren en weigeren meldingen van seksueel geweld aan de politie door te geven. Uber lijkt de groei van het bedrijf belangrijker te vinden dan de veiligheid van passagiers, stellen zij. De taxidienst zou liever snel nieuwe chauffeurs aannemen en daarom een grondige controle verzaken.

Volgens Adam Slater, oprichter van het advocatenkantoor dat de vrouwen vertegenwoordigt, moet Uber onder meer camera’s in de auto’s verplichten, de achtergrond van de chauffeurs beter moeten controleren en een waarschuwingssysteem moeten instellen voor wanneer een bestuurder van de route afwijkt. Uber zou deze veiligheidssuggesties weigeren in te voeren. Naast de 550 vrouwen die Slater vertegenwoordigt, onderzoekt zijn advocatenkantoor nog minimaal 150 andere vergelijkbare zaken.