Zwakke euro maakt energie nóg duurder

0,9998, oftewel een fractie onder de één. Dat was heel eventjes de eurokoers in dollars op woensdagmiddag. Al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is de euro aan het dalen, richting de 1 dollar. Door deze grens van ‘pariteit’ (1 euro = 1 dollar) zakte de Europese munt woensdag voor het eerst sinds 2003. Daarna veerde de euro weer op, naar een fractie boven de 1 dollar.

Sinds begin dit jaar is de waarde van de Europese munt in dollars met krap 12 procent gedaald. Wat zijn daar de de oorzaken van, en wat zijn de gevolgen voor handelsland Nederland?

De belangrijkste oorzaken zijn, in het kort: de Russische oorlog in Oekraïne en het monetair beleid. De oorlog treft de Europese economie veel harder dan de Amerikaanse. De laatste weken vergroot het dreigende gastekort in Europa de recessieangst en valutahandelaren zoeken de veiligheid van de dollar op. Een andere oorzaak is het renteverschil tussen de eurozone en Verenigde Staten. De Europese Centrale Bank (ECB) is veel trager met renteverhogingen om de inflatie te bevechten dan de Amerikaanse Fed. Beleggingen in de VS renderen meer – en dat maakt de dollar duurder ten opzichte van de euro en andere munten, zoals het Britse pond.

Dure import

En de gevolgen van de lage eurokoers? Die blijven Nederland zeker niet bespaard. De import waar in dollars voor wordt betaald, is flink duurder geworden. Dat is met name merkbaar in de energieprijzen. Olie, benzine en diesel worden vrijwel altijd in dollars afgerekend – waar ter wereld ze ook vandaan komen, zegt Hans van Cleef, energiespecialist bij ABN Amro. De zwakke euro houdt het tanken duur. Sinds ongeveer een maand is de olieprijs behoorlijk gedaald, van 120 naar 100 dollar per vat. Dat je dit nog amper merkt aan de pomp, „komt voor het overgrote deel door de euro-dollarkoers”, zegt Van Cleef.

Olie, benzine en diesel worden vrijwel altijd in dollars afgerekend

Bij gasimport ligt het ingewikkelder. Op de Nederlandse gasbeurs (die leidend is in Europa) wordt gehandeld in euro’s, maar langetermijncontracten zijn vaak in dollars. Contracten voor de import van vloeibaar gas (lng) evenzeer, zegt Van Cleef. Er wordt de laatste tijd meer lng geïmporteerd omdat de Nederlandse gasproductie terugloopt, en als vervanging voor Russisch gas. „Hoeveel van de gasmarkt wordt beïnvloed door de dure dollar is ondoorzichtig”, zegt Van Cleef, maar de betalingen in dollars zijn wel toegenomen. Omdat energie een belangrijke component is binnen het inflatiecijfer, zal de inflatie naar verwachting langer hoog blijven door de zwakke eurokoers – een nachtmerrie voor de ECB.

Capaciteitsproblemen

De zwakke euro maakt import duurder, maar is gunstig voor de export: Nederlandse producten zijn voor Amerikaanse afnemers, en voor andere buitenlandse afnemers die in dollars betalen, relatief goedkoop. Het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet het effect daarvan nog niet terug in de data, zegt CBS-econoom Marjolijn Jaarsma. In de recentste data, over de maand april, liggen zowel import als export hoger dan een jaar geleden. Dit geldt zowel voor de VS als voor de rest van de wereld.

Exportbedrijven die snel willen profiteren van de lage eurokoers kunnen stuiten op capaciteitsproblemen, zegt Jaarsma. „In enquêtes horen wij dat personeelstekorten, tekorten aan onderdelen en logistieke problemen belemmerend werken. Dus de lage eurokoers ten volle benutten is makkelijker gezegd dan gedaan.”