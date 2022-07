Voor de bewoners van Stroe is de natuur een prestatie

Als je op de Nederlandse Biblebelt, de bekende diagonaal van Zierikzee tot Zwolle, ergens de gesp moet aanwijzen, dan zou je vermoedelijk uitkomen in Stroe.

Zo op het eerste gezicht is er dan ook weinig dat deze Veluwse plaats, met 1.650 inwoners qua omvang een middenmoter, van kerkdorpen in de omgeving onderscheidt. Ook hier was de SGP bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij, zij het met 21,4 procent maar 0,4 procent groter dan de VVD.

Maar toch, je hoeft maar even door Stroe te struinen of er begint iets op te vallen. Stroe is een kerkdorp zonder kerktoren. De 265 inwoners van het naburige Kootwijk beschikken over twéé kerkgebouwen. Om over het veel grotere Kootwijkerbroek nog maar te zwijgen. Daar staan meerdere joekels van kerken met soms wel duizenden zitplaatsen; er wordt er zelfs weer een bijgebouwd, voor de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Niet te verwarren met de Gereformeerde Gemeenten en de Oud-Gereformeerde Gemeenten, om de kerkelijke verdeeldheid maar even te schetsen. „Als je in Kootwijkerbroek op zondag jarig bent dan vier je het niet eens”, vertelt de 71-jarige Stroeënaar Gijs Vos lachend, aan de koffie in ‘heemhuus’ de Schaapskooi, waar hij vrijwilliger is. „Maar hier in Stroe staan we open voor iedereen. Of je nu katholiek, hervormd, gereformeerd of helemaal niets bent.”

Om de dominee van Stroe te spreken moet je dan ook in Kootwijkerbroek aankloppen. 250 van de 2.000 zielen uit zijn (Hervormde) gemeente wonen in Stroe, vertelt Kees Visser vanuit zijn pastorie ter grootte van een landhuis. „Er is weleens een enquête gehouden naar wat men in Stroe het meest mist. De kerk stond helemaal onderaan, nog onder een begraafplaats.”

Gedroogde dennenappels

De ziel van het dorp, vertelt Stroeënaar Vos, is niet in de kerk gelegen, maar in de Rijkszaadeest. Vlak achter het A1-viaduct ligt hier één stenen gebouw, met twee houten schuren ernaast. Van 1912 tot 1978 werden hier dennenappels te drogen gelegd. Die werden vervolgens door de mallemolen gehaald – een soort trommel – en in een schudmachine gezeefd, waarna de zaadjes op de vloer achterbleven. „Mijn vader was de laatste zaadeestbaas van het dorp. Dus hier ben ik opgegroeid, tussen de kegels [dennenappels]”, vertelt Vos. Achter het complex bevindt zich nog vijf hectare proefbos, waar allerlei soorten zaadjes tot bloei zijn gekomen.

Een andere dorpsbewoner, beeldend kunstenaar Joost van Veldhuizen (36), voert sinds twee jaar de stichting aan die zich over de Rijkszaadeest ontfermd heeft. „Alles is hier nog precies zoals het in 1978 is achtergelaten”, vertelt hij, terwijl hij het bezoek door de donkere vertrekken voert. „De gebouwen zijn alleen geverfd en onderhouden en de machines zijn weer helemaal functioneel.” Hij wijst op de klimmersuitrusting die er nog hangt. „Kijk, hiermee kun je zo een boom in. Plukteams uit heel Nederland klommen iedere winter de boom in om dennenappels te plukken. Die werden per trein hier afgeleverd.”

De plek legt iets bloot van de verhouding die veel Veluwenaren hebben tot de natuur die hen omringt. „Begin vorige eeuw was het hier één grote woestenij, een zandvlakte die zich uitstrekte van Amersfoort tot Apeldoorn”, vertelt Vos. „Dennenhout kraakt voordat het breekt”, vult Van Veldhuizen aan. „Dat maakte dennenbomen zeer geschikt voor de mijnbouw. Zo kon je tenminste nog maken dat je wegkwam als je iets hoorde kraken.”

De gewonnen zaadjes uit de Rijkszaadeest zorgden ervoor dat de Veluwe weer vol bomen kwam te staan. Van Veldhuizen: „Begin vorige eeuw bestond nog maar 4 procent van Nederland uit bos. Toen het hier ophield was dat meer dan 10 procent.” En, plagerig: „Bomen zijn dol op stikstof, hè.”

De natuur die toeristen en recreanten zo koesteren („Ben je het stadse leven moe? Kom dan naar Stroe!”, luidt hier de slogan) is voor de dorpsbewoners zelf geen gegeven, maar een prestatie. Ze hebben het bos hier als het ware zélf gebouwd, zoals een stedeling stadswijken bouwt en een boer zijn land bewerkt. „Dus als je natuur wilt beschermen”, vraagt Van Veldhuizen zich enigszins retorisch af, „wat neem je dan als ijkpunt? Wat is écht natuur?”

Vrijwilliger Vos zegt van de huidige koers van Staatsbosbeheer, de organisatie die de Rijkszaadeest ooit in Stroe heeft neergezet, maar weinig te begrijpen. „Het lijkt soms alsof ze de torretjes en de kevertjes belangrijker vinden dan de bomen.” Ook over het effect van stikstof op de natuur is hij sceptisch. „Ik denk dat de verschraling van de natuur eerder door de beestjes komt, en door de rommel die ze van het bos maken.” Soms spreekt hij de boswachter erop aan, bijvoorbeeld als een storm bomen geveld heeft: „Waarom ruim je die boom niet op, vraag ik dan. Maar dan begint hij over al het leven dat er in zo’n dode boom zit. Dat begrijp je toch gewoon niet?”

In het Gelderse Stroe zitten de adders overal onder het gras

Dominee Visser wil deze visie op natuur bijbels onderbouwen. „We hebben de natuur niet gekregen om zomaar op zijn beloop te laten, maar we hebben de opdracht de schepping te onderhouden.” De mens staat in deze visie nadrukkelijk boven de natuur. De predikant zegt de boeren uit zijn gemeente dan ook wel te begrijpen, in hun verzet tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen. „Als christen ligt mijn sympathie automatisch bij de zwakste partij. Dat zijn in dit geval duidelijk de boeren.”

Voor velen in zijn gemeenschap ligt de vorige grote ingreep van de overheid – de ruiming van honderdduizenden dieren tijdens de MKZ-crisis, begin deze eeuw – nog vers in het geheugen. „Men gelooft nog steeds dat het monster waarmee mond- en klauwzeer toen werd aangetoond niet deugt.” Het verlangen naar autonomie zit volgens hem diep in het dna van de inwoners van deze streek. „Alles is hier op de woestenij gewonnen. Dat levert een gevoel op van ‘waarom zou ik nu luisteren naar iemand uit de stad’?”

Kunstenaar Van Veldhuizen heeft een boerenbont gekleurde zakdoek aan zijn terreinauto gebonden als steunbetuiging aan de boeren. „Ik ben zeker niet tegen biologische landbouw of zo. We willen hier straks jenever gaan stoken, met dennenappels erin. Dat doen we helemaal circulair en duurzaam. We stoken met de restwarmte van de kegeloven hier. Maar Nederland stond ooit voor vrijheid. En ik heb al sinds de coronacrisis het gevoel dat er een andere agenda speelt. Eén die niets met natuur of gezondheid te maken heeft, maar met controle door de staat.”

Het gebied tussen snelweg en spoorlijn functioneert als etalage om opvattingen met het forensenverkeer te delen. Eerder zette Van Veldhuizen al met grote letters het woord DJOKOVIC neer, een eerbetoon aan de tennisser die zonder vaccin Australië niet in mocht. Nu broedt hij op een nieuwe actie. „Ik denk aan een 2D-kerk, waar je door de ramen het land ziet. Zo van This is my church.”