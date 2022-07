Vingegaard verovert gele trui op Pogacar in spektakelstuk naar Col du Granon

Jonas Vingegaard heeft woensdag een dubbelslag geslagen in de Tour de France. In de bergrit van Albertville naar Col du Granon reed de Deen van Jumbo-Visma op de slotklim weg bij klassementsleider Tadej Pogacar en pakte zowel de gele leiderstrui als de ritzege. In het algemeen klassement heeft Vingegaard nu een voorsprong van 2.16 minuut op nummer twee Romain Bardet en 2.22 minuut op Pogacar.

Al op de eerste zware beklimming van de dag, de Col du Télégraphe, opende Jumbo-Visma de aanval op Pogacar. Primoz Roglic en Tiesj Benoot probeerden weg te rijden uit het peloton, maar werden teruggepakt. Op de Col du Galibier, met 2.629 meter de hoogste klim in deze editie van de Tour de France, ging de ploeg van Vingegaard verder met het offensief. Waar de knechten van Pogacar moesten lossen, zat Jumbo-Visma op een gegeven moment nog met vier man: Vingegaard, Roglic, Steven Kruijswijk en Sepp Kuss. Vlak onder de top trok Pogacar zelf ten aanval, maar na even met Vingegaard vooruit te hebben gereden voegden meer renners zich weer bij de nummers een en twee van het algemeen klassement.

Na een lange afdaling richting de voet van de Col du Granon bleef het op de slotklim in de eerste kilometers nog rustig. Op 4,5 kilometer van de streep plaatste Vingegaard een aanval waar Pogacar geen antwoord op had. Vervolgens passeerde hij ook Nairo Quintana en Warren Barguil, die op dat moment nog vooruit reden. Op de streep had Vingegaard bijna drie minuten tijdwinst geboekt Pogacar, waardoor zijn belangrijkste concurrent voor de gele trui nu op bijna tweeëneenhalve minuut staat in het algemeen klassement. Daartussenin staat nog de Fransman Romain Bardet.

Van der Poel afgestapt

Mathieu van der Poel kwam in de etappe van woensdag niet meer over de streep. De renner van Alpecin-Deceuninck zat nog mee met de vroege vlucht, maar moest al vroeg lossen en zakte vervolgens ook door het peloton. Op zo’n zeventig kilometer van de finish besloot hij in de ploegleiderswagen te stappen. Van der Poel kende een matige Tour, waarin hij onder meer zijn favorietenrol in de kasseienetappe naar Arenberg niet kon waarmaken. Hij twijfelde vorige week al over opgave, al zei hij afgelopen weekend voor de camera van de NOS nog Parijs te willen halen.