Van der Poel geeft op in elfde etappe Tour de France

Mathieu van der Poel is woensdag in de elfde etappe van de Tour de France afgestapt. De Nederlandse renner van Alpecin-Deceuninck ging in de rit naar de Col du Granon nog mee in de aanval, maar besloot op zeventig kilometer van de finish om niet verder te rijden. Van der Poel (27) kende tot dusverre een matige Tour en twijfelde al eerder of hij door moest gaan.

In de openingstijdrit in Kopenhagen eindigde Van der Poel nog als vijfde, maar de dagen erna lukte het hem niet om voor ritwinst te gaan. Zo eindigde hij in de kasseienrit naar Arenberg teleurstellend als 81ste, terwijl de tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen daar vooraf als een van de favorieten werd gezien. „Ik ben momenteel een schim van mezelf”, baalde hij na afloop voor de camera van WielerFlits. De afgelopen dagen leek het beter te gaan. Tegenover de NOS zei Van der Poel zondag nog dat hij wilde proberen Parijs te halen, „al is het zonder uitslag”.

Van der Poel trok in de Alpenrit van woensdag vanaf de start ten aanval met Wout van Aert. Het duo kreeg vooraan gezelschap van achttien andere renners. Op de eerste klim van de dag, de Lacets de Montvernier, moest Van der Poel de kopgroep al laten gaan, waarna hij ook door het peloton heen zakte. Tijdens de beklimming van de Col du Télégraphe stapte hij vervolgens af.

De renners trekken in de elfde etappe nog over de Col du Galibier. Daar bereikt de Tour dit jaar het hoogste punt van 2.629 meter. Na een afdaling volgt de finaleklim op de Col du Granon.