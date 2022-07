Utrecht sluit deal met Rijk over asiel- én wooncrisis

De gemeente Utrecht, kondigde ze woensdag aan, probeert in één klap twee crises enigszins te bestrijden: de asielcrisis en de huizencrisis. Ze sloot daartoe een deal met het rijk.

Eerst de asielopvang. In augustus en de helft van september zullen vrijwel alle (95 procent) vrijkomende sociale huurwoningen in Utrecht worden toegewezen aan statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, die nu nog in een opvangcentrum wonen. Zij krijgen dus voorrang op anderen. Het gaat naar verwachting om zo’n 250 huurwoningen, waar 490 statushouders in kunnen. Zo probeert Utrecht aan de ‘taakstelling’ van het Rijk te voldoen: 650 statushouders huisvesten in 2022.

In ruil voor deze voorrang krijgt Utrecht 2,2 miljoen euro extra van het Rijk om de bouw van 2.500 nieuwe, tijdelijke sociale huurwoningen „rendabel” te maken, aldus een woordvoerder van de gemeente. Dat moet de druk op de Utrechtse woningmarkt enigszins verlichten. Die woningen zijn goedkoop en verplaatsbaar en zullen naar verwachting tien tot vijftien jaar dienst doen voor alleenstaanden of kleine gezinnen. Voor de zomer van 2023 moeten er 500 staan en eind 2024 nog eens 2.000.

Lees ook: Kansrijke asielzoekers opvangen in gemeenten

Doorstroom

De doorstroom in de ‘asielketen’ loopt al maanden vast doordat er te weinig woningen zijn, en er na ‘piekjaar’ 2015 van de 113 asielzoekerscentra 41 zijn gesloten. Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt is, behalve in coronajaar 2020, na 2016 niet verminderd.

In totaal wil het Rijk dat 13.500 statushouders een huurwoning krijgen dit jaar. Elke gemeente krijgt mensen toegewezen. Rotterdam krijgt er bijvoorbeeld rond de 1.000. Die stad voldoet dit jaar aan de ‘taakstelling’, meldt een woordvoerder. Utrecht liep achter. Ongeveer de helft van de gemeenten voldoet in de eerste helft van dit jaar aan de ‘taakstelling’ van het Rijk om het toegewezen aantal statushouders te huisvesten.

De woningbouwcorporaties verdelen weer hun sociale huurwoningen. In Cappelle aan den IJssel heeft woningbouwcorporatie Havensteder vorig jaar bijvoorbeeld meer statushouders weten te huisvesten dan verplicht: 96, waar er 80 waren toegewezen. Maar in Rotterdam kregen 146 statushouders een sociale huurwoning bij Havensteder, waar er 186 aan die corporatie waren toegewezen.

Onderwijl is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel al maanden overbelast – regelmatig moeten nieuwe vluchtelingen buiten slapen of vervoerd worden naar een ander centrum en de volgende dag weer terug naar Ter Apel om zich officieel aan te melden. De leefomstandigheden zijn er belabberd, meldden de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onlangs. Het centrum is vies, overvol en onveilig.

Om die reden kreeg de gemeente Noordoostpolder vorige week het verzoek van de regering om een tweede aanmeldcentrum te openen met zo’n 300 plekken, bij dezelfde dorpen, Bant en Luttelgeest, die al 1.000 asielzoekers opvangen in een azc. Die twee dorpen verzetten zich nu tegen de plannen.

De vraag naar sociale huurwoningen is inmiddels groot in het hele land. Maar in de populaire stad Utrecht extreem. Mensen zonder zogeheten ‘urgentie’ wachten er gemiddeld elf jaar op.

In Utrecht staan 46.000 sociale huurwoningen. 30 procent van de huizen die vrijkomen doordat iemand overlijdt of vertrekt, gaan normaalgesproken naar mensen met een ‘urgentie’ – statushouders, patiënten uit een ggz-, jeugdzorginstelling of blijf-van-mijn-lijfhuis en mensen met een medische indicatie. De rest gaat naar ‘gewone’ huurders met een laag inkomen. Onder ‘laag’ verstaat de overheid maximaal 40.000 euro per jaar bruto voor één persoon. En hooguit 45.000 euro per jaar voor een gezin.

Zes weken lang gaat straks 95 procent van de woningen naar statushouders.

Volgens de woordvoerder van de gemeente Utrecht reageerden 24.000 mensen afgelopen jaar op een van de vrijgekomen sociale huurwoningen in die stad. De maximale huurprijs is rond de 700 euro per maand.

Is de voorrang voor statushouders niet wrang voor de mensen in Utrecht die al ruim tien jaar op een wachtlijst staan? De woordvoerder reageert daarop: „Daarom is het goed nieuws dat er nu ook 2.500 sociale huurwoningen bijkomen.”