Utrecht: komende tijd gaan vrijwel alle sociale huurwoningen naar statushouders

De gemeente Utrecht stelt de komende tijd een groot deel van de vrijkomende sociale huurwoningen beschikbaar om statushouders te huisvesten. Het gaat om een periode van zes weken vanaf augustus, waarin 490 asielzoekers met een verblijfsvergunning „versneld” naar een woning kunnen. Daarmee loopt Utrecht naar eigen zeggen de achterstand in die het heeft om bijna vijfhonderd statushouders een huis te bieden, zo maakt de gemeente woensdagochtend bekend.

Wethouder Rachel Streefland (asiel en migratie) verklaart dat de nood hoog is in Utrecht en de rest van het land. „Dat we nu kiezen voor deze snelle en onorthodoxe ingreep, geeft aan hoe groot de asiel- én wooncrisis zijn.”

Utrecht stelt dat de voorrangsregeling tijdelijk van kracht zal zijn: normaliter gaat 70 procent van de vrijgekomen corporatiehuizen naar woningzoekenden en 30 procent naar kwetsbaren, zoals vluchtelingen. Verantwoordelijk wethouder Dennis de Vries zegt in de verklaring in september terug te willen naar „de gebruikelijke verdeling”. „Ze zijn ons allen even lief”, aldus De Vries. In Utrecht - dat vorig jaar zo’n 46.500 sociale huurwoningen telde - is de gemiddelde wachttijd daarvoor zo’n elf jaar.

De gemeente beklemtoont dat „voor woningzoekenden met nood” ook de komende maanden huizen beschikbaar blijven. Utrecht stelt achter te lopen op de verplichting om statushouders onder te brengen door een gebrek aan passende huisvesting. Nu die wel beschikbaar komt, krijgen asielzoekers met verblijfsvergunnnig voorrang. In de gemeente moeten de komende 2,5 jaar zo’n 2.500 sociale huurwoningen verrijzen.

Ter Apel

Door de woningen snel toe te kennen aan statushouders, moet de druk op aanmeldcentrum Ter Apel afnemen. Daar melden asielzoekers zich voor een procedure, waarna ze naar reguliere asielzoekerscentra gaan. Bij de toekenning van een verblijfsvergunning moeten zij vervolgens naar een woning ergens in Nederland. Maar die huizen zijn nauwelijks beschikbaar. Doordat ze in de azc’s blijven, loopt ook de doorstroom uit het Groningse aanmeldcentrum vast.

Momenteel wachten zo’n 14.000 asielzoekers met verblijfsvergunning op een woning ergens in Nederland. In Ter Apel melden zich dagelijks nieuwe asielzoekers aan, terwijl er officieel een capaciteit is van 275 plekken. Het aanmeldcentrum was de afgelopen tijd overvol, waardoor mensen geregeld op stoelen of in de open lucht moesten slapen. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag sliepen zo’n tien tot twintig asielzoekers buiten.

Het kabinet heeft gemeenten eerder opgeroepen om zo’n 7.500 vluchtelingen met geldige verblijfspapieren op te vangen. Dat kan ook in hotels, cruiseschepen of vakantieparken. Als gemeenten weigeren om aan hun zogeheten taakstelling te voldoen, sluit staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) dwangmaatregelen niet uit. Wel geeft hij de voorkeur aan een vrijwillig karakter, Van der Burg noemde dwang eerder „een nederlaag”. Ook minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) heeft gemeenten opgeroepen zo snel mogelijk woningen toe te wijzen aan statushouders.