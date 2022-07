Twitter klaagt Elon Musk aan om overname alsnog te realiseren

Twitter klaagt Elon Musk aan omdat het bedrijf van hem eist dat hij zijn gestaakte overnamepoging alsnog realiseert. Het techbedrijf dacht de aandelen te hebben verkocht aan Musk voor zo’n 44 miljard dollar (ongeveer 43 miljard euro), maar daar heeft de miljardair toch van af gezien. Volgens Twitter schendt hij daarmee gemaakte afspraken. Het bedrijf wil dat de rechtbank van de Amerikaanse staat Delaware in september een vierdaagse zaak belegt over het conlict.

„Musk gelooft blijkbaar dat hij vrij is om van gedachten te veranderen, de aandeelwaarde te vernietigen en weg te lopen”, citeert persbureau Reuters uit de aanklacht van het bedrijf. Musk zelf heeft inhoudelijk nog niet gereageerd op de ontwikkelingen. Vorige week vrijdag trok hij de stekker uit de overname, waarin hij 54 dollar per aandeel zou betalen. Daarna daalden de tech-aandelen flink op de Amerikaanse beurs.

De miljardair zelf stelde af te zien van de overname omdat Twitter geen duidelijkheid kon geven over het aantal spamaccounts op het platform. Daarmee zou het bedrijf volgens Musk contractbreuk plegen. Advocaten van Twitter noemden zijn handelen „ongeldig en onrechtmatig”. Volgens Amerikaanse media heeft het bedrijf een clausule in het contract laten opnemen om Musk aan te kunnen klagen als hij de deal vroegtijdig zou afblazen.

Schadevergoeding

De rechter mag zich nu buigen over de vraag wie van de twee partijen gelijk heeft. Mocht het niet lukken om de overname via de rechtbank alsnog te kunnen voltooien, dan zet Twitter waarschijnlijk in op een schadevergoeding. Volgens de clausule zou het gaan om een bedrag van 1 miljard dollar, wat voor Musk met een vermogen van 200 miljard dollar niet direct een probleem hoeft te zijn.

De miljardair is al langer een felle criticaster van Twitter en liet zich ook tijdens de overnameplannen niet onberoerd. Musk vindt onder meer dat het techbedrijf de vrijheid van meningsuiting begrenst. Hij ageerde onder meer tegen het besluit van Twitter om oud-president van de Verenigde Staten Donald Trump te weren van het platform.