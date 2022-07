Strijdkreet en scheldwoord

Ervaart u bij het lezen van dit woord al een irritant gekriebel? Begrijpelijk. Woke is zowel modewoord als belegen en geweest. De betekenis ervan is minstens zo tegenstrijdig: waar woke eerst stond voor een beweging naar meer emancipatie en rechtvaardigheid, wordt het nu geassocieerd met kuddegedrag en huichelarij.

De leuze stay woke ontstond in de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap rond 1930, maar werd pas in 2014, na het controversiële neerschieten van Michael Brown door een Amerikaanse politieagent, gepopulariseerd door de Black Lives Matter-beweging. Woke zijn betekende in deze context: je bewust zijn van de ongelijke machtsverhoudingen tussen zwarte en witte burgers. Ik schrijf ‘wit’ om het woord ‘blank’ te vermijden en ik schrijf ‘zwart’ met enige aarzeling omdat ik niet zeker weet of je iemand tegenwoordig nog wel ‘zwart’ kunt noemen, en dat… hoort allemaal bij woke.

Emancipatie

In haar oorspronkelijke betekenis zou een woke samenleving zich bevrijden van sociale ongelijkheid en zorgen voor meer integratie en emancipatie van eeuwenlang achtergestelde en ondergeschoven bevolkingsgroepen. Na Black Lives Matter werd woke steeds vaker gebezigd door witte mensen om solidariteit te betuigen. Daarmee raakte het omstreden, want zoiets zou je kunnen beschouwen als een vorm van culturele toe-eigening en dat is dan weer juist niet woke.

Algauw werd het begrip gekaapt door bedrijven die er mooie sier mee wilden maken, een verschijnsel dat woke-washing wordt genoemd. Het kreeg een opportunistische connotatie en voor steeds meer taalgebruikers ging het verwijzen naar onoprecht, performatief en overdreven politiek correct geneuzel. Meer nog: woke zou een repressief begrip zijn dat segregatie niet tegengaat, maar juist in de hand werkt.

Volgens de zogenaamde anti-wokies staat woke voor het einde van de vrijheid van meningsuiting en is het een ultieme cultus van slachtofferschap; een gevaarlijke seculiere religie die in elke machtsstructuur onderdrukking ziet en het gemunt heeft op (met name) de witte man die in de woke wereld alles wat fout is op zijn geweten zou hebben. Er zijn inmiddels talloze anti-wokie podcasts, kritische woke-woordenboeken, T-shirts en koffiemokken met teksten als ‘awake but not woke’. Door steeds meer taalgebruikers wordt woke beschouwd als vermoeiend (wat mogen we nog wél zeggen?) tot ronduit gevaarlijk.

Geuzennaam

Het is opmerkelijk hoe snel het woord woke is gedegradeerd van strijdkreet tot scheldwoord; een ontwikkeling die nauwelijks omkeerbaar is. Negatieve begrippen transformeren wel eens tot geuzennaam, maar zelden zie je het omgekeerde gebeuren. Zelden zal een woord dat haar positieve connotatie heeft verloren, zich revancheren.

We leven in een tijd en een samenleving die aan alle kanten door wokeness wordt beïnvloed, maar het woord zelf heeft haar oorspronkelijke zeggingskracht verloren. Woke is stukgespeeld. Als taal de speelbal is van haar gebruikers, valt met woke geen wedstrijd meer te winnen. Woke is lek.