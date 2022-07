Straf Keith Bakker voor ontucht valt lager uit in hoger beroep

De voormalige verslavingsdeskundige Keith Bakker (61) is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden voor ontucht met een minderjarig meisje. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam woensdag besloten. Bakker kreeg eerder een gevangenisstraf van 4,5 jaar, waarna het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep een straf van zes jaar, tbs met dwangverpleging en een langdurig beroepsverbod eiste. Omdat hij al langer vastzit dan de opgelegde straf, wordt hij direct vrijgelaten.

De straf van Bakker valt lager uit omdat het gerechtshof niet bewezen acht dat hij het destijds zestienjarige meisje heeft verkracht. Volgens het hof is bewezen dat Bakker ontucht pleegde; hij zou seksuele handelingen hebben verricht met het meisje, waarbij hij misbruik maakte van haar kwetsbare positie. Bakker hielp het meisje met een eetstoornis.

Dat de handelingen onder dwang werden verricht en dat Bakker dit deed in zijn rol als hulpverlener, is volgens het hof niet bewezen. Om deze redenen krijgt hij een lagere celstraf en vindt het Hof tbs met dwangverpleging niet passend. Ook krijgt Bakker geen beroepsverbod, omdat niet bewezen is dat hij de misdaad heeft begaan als hulpverlener.

Persoonlijkheidsstoornis

Voorafgaand aan het hoger beroep had het OM ook tbs met dwangverpleging geëist omdat uit meerdere onderzoeken bleek dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft met narcistische en antisociale trekken en een hoge mate van psychopathie. Volgens de rechtbank Amsterdam was deze stoornis echter niet in verband te brengen met het zedendelict.

Bakker werd in 2012 ook veroordeeld voor ontucht met meerdere vrouwen. Kort nadat hij niet meer onder toezicht stond van reclassering, pleegde hij een zedendelict met het minderjarige meisje dat hij met haar eetstoornis zou helpen. Bakker zocht dagelijks contact met haar, werd uiteindelijk een huisvriend en kwam dagelijks over de vloer. Vanaf het moment dat zij bij Bakker thuis kwam, begon hij met het misbruik.