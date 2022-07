Aan het einde van de vorige eeuw, vlak na de uitbreiding van de EU richting Zweden, Finland en Oostenrijk, sprak de Britse historicus Eric Hobsbawm de verwachting uit dat de Franse taal en cultuur aan invloed zou inboeten, „want Scandinaviërs spreken geen Frans”. Nu, zes jaar na het referendum dat uiteindelijk tot de Brexit leidde, is de Engelse taal als nooit tevoren dominant in het Europa van de 34 (kandidaat)lidstaten. Met die dominantie komt een diep verankerd Atlanticisme. Betekent dit nu dat de Frans-Duitse motor, de krachtbron van de locomotief die snelheid en richting bepaalde van het Europese integratieproces, ronkend tot stilstand is gekomen?

Otto Holman is politicoloog en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Twee recente bijdragen in NRC beweren dat het zwaartepunt binnen de EU richting Midden-Europa aan het verschuiven is. Dit zou volgens het ene artikel (Europa’s politieke kaart verschuift naar het oosten, 2/7) resulteren in de periferisering van Brussel, het oude centrum van de macht, en volgens het andere artikel (Midden-Europa: eindelijk volwaardig lid van de club, 2/7) blijken uit de geleidelijke emancipatie en toenemende assertiviteit van Midden-Europa. Het is een kwestie van tijd voordat de nieuwe lidstaten hun rechtmatige positie innemen; het evenwichtsherstel binnen de EU tussen Oost en West is een langzaam maar hoopvol proces.

Alles is geopolitiek tegenwoordig. In het kielzog van de oorlog in Oekraïne gieten politici en commentatoren jonge wijn in oude leren zakken. De Koude Oorlog is zo’n relikwie uit het verleden, het voorheen hersendode Atlantisch Bondgenootschap is een ander voorbeeld van een uit coma gewekte entiteit. De geopolitieke neuropsychologen van vandaag vergeten echter twee belangrijke zaken. In de eerste plaats zal een hopelijk spoedig einde aan de oorlog in Oekraïne oude meningsverschillen en conflicten als veenbranden laten terugkeren. In de tweede plaats leidt het huidige primaat van de buitenlandse politiek tot een veronachtzaming van binnenlands politieke en economische werkelijkheden. Laten we de EU als voorbeeld nemen.

Oost-West-tegenstelling

Economisch gezien kan er van gelijkwaardigheid binnen de EU geen sprake zijn, laat staan van een verschuiving van het centrum naar Midden-Europa. De verschillen in nationale welvaart, sociale cohesie, technologische dynamiek en demografische ontwikkeling zijn levensgroot en als er al sprake is van convergentie dan is dit mede te danken aan buitenlandse investeringen, financiële hulp uit Europese structuurfondsen en arbeidsmigratie. De traditionele Noord-Zuid-tegenstelling binnen Europa heeft plaatsgemaakt voor de meer recente Oost-West-tegenstelling op sociaal-economisch terrein, een realiteit die de huidige geopolitieke situatie met gemak zal overleven.

Lees ook: Oekraïne krijgt zicht op EU, maar het kan nog jaren, decennia duren

Ook op binnenlands politiek terrein schuiven we de problemen onder het geopolitiek tapijt. Illiberale tendensen als corruptie en aantasting van de rechtstaat, beknotting van de persvrijheid en meer in het algemeen een ruk naar nationalisme en populisme zijn niet zomaar verdwenen, mede omdat ze voortkomen uit voornoemde economische ontwikkelingsverschillen. Een land als Oekraïne staat al jarenlang te boek als hybride democratie, terwijl Hongarije goed op weg is om een dergelijke status te bemachtigen.

Wat betekent dit voor de EU? Het vooruitzicht van een EU van 27+7 lidstaten zal worden toegejuicht door onze tegenstrevers in de zogenaamde nieuwe Koude Oorlog. Een dergelijk Europa zal aan handelingsvermogen inboeten, met name vanwege een verdere toename van de verschillen tussen en binnen lidstaten. De huidige zeven kandidaat-lidstaten oneindig laten bungelen is ook geen oplossing, zo leert ons het voorbeeld van Turkije. Dit dilemma kan mijns inziens slechts worden opgelost door een oud idee in moderne vorm te gieten: het Europa van meerdere snelheden.

Objectieve beoordeling

Zoals ook nu al het geval is, kunnen en zullen alle 34+ lidstaten in de toekomst niet aan alle beleidsterreinen meedoen en meebeslissen. Er zal een menukaart van beleidsmatige en institutionele integratiestappen moeten komen, waarbij de stapsgewijze verdieping per lidstaat niet alleen wordt beoordeeld op basis van de in het betreffende land levende wensen, maar ook en vooral op basis van nationale prestaties en resultaten. Belangrijk is dat de beoordeling hiervan niet wordt overgelaten aan politici die maar al te graag objectiviteit inruilen voor (vermeende) belangen.

Lees ook dit commentaar over de EU-uitbreiding

De kennisgemeenschap in Europa is sterk genoeg om op alle terreinen van zo’n complex en gelaagd beoordelingssysteem enerzijds tot objectieve criteria te komen en anderzijds deze criteria ook objectief te evalueren. Een dergelijk scenario zal onherroepelijk tot een kern-Europa leiden, waarin Frankrijk en Duitsland als vanouds een beslissende rol zullen spelen. Maar het zal ook landen binnenboord kunnen houden of trekken die nu het gevoel hebben dat de EU voortdurend nieuwe argumenten lanceert om hun ambities te sneven.

Een dergelijke detaillering en objectivering van de zogenaamde Kopenhagen-criteria, vermits zorgvuldig uitgewerkt en in handen gegeven van een flottielje van expert-comités, is de enige weg om de eenheid in verscheidenheid ook in de toekomst te borgen. Want laten we niet vergeten dat de EU zichzelf de verplichting heeft opgelegd dat elke uitbreiding met nieuwe lidstaten het effectief functioneren en het zich ontwikkelen van de Unie niet mag belemmeren.