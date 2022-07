Schokkend falen van Duitse overheid bij watersnood van vorig jaar

Een jaar na de watersnood in Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen blijkt dat zeker een deel van de 184 dodelijke slachtoffers gered had kunnen worden als de autoriteiten adequaat hadden gereageerd.

Uit de verslagen van een onderzoekscommissie blijkt dat lokale bestuurders en deelstaatpolitici niet waarschuwden en niet evacueerden uit ongeloof dat het zó erg zou worden, omdat ze de verantwoordelijkheid afschoven, of simpelweg omdat ze hun telefoon niet opnamen.

„Iedereen heeft deze dagen het verwoestende water opnieuw voor ogen”, zei minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) woensdag in Berlijn. Faeser presenteerde een nieuw rampen-preventieplan, dat moet voorkomen dat opnieuw zo wordt geblunderd als in juli vorig jaar. Faeser en kanselier Olaf Scholz brengen donderdag een bezoek aan twee gemeentes die vorig jaar werden getroffen.

In de nacht van 14 op 15 juli veranderden liefelijk kronkelende riviertjes als de Erft en de Ahr na zware regenval in verwoestende vloedgolven. Alleen al in het Ahrdal kwamen 133 mensen om, negenduizend huizen werden verwoest.

Sinds augustus vorig jaar onderzoekt een commissie hoe het kan dat niemand voorbereid was op een dergelijke ramp. In het Ahrdal staan het districtshoofd en de leider van het crisisteam in het middelpunt van het onderzoek; beiden weigerden de afgelopen dagen te getuigen voor de onderzoekscommissie.

Het crisisteam had nauwelijks bereik, de deelstaatminister was uit eten en het districtshoofd parkeerde zijn auto wat hoger

Op de middag voor de overstromingen waarschuwde de regionale weerdienst dat het water in de rivier met een „ongelofelijke vijf meter” zou kunnen stijgen. Een burgemeester uit het district smeekte de noodtoestand uit te roepen. In plaats daarvan ging het districtshoofd naar huis en parkeerde zijn rode Porsche, die bij zijn huis direct aan de rivier stond, op hoger gelegen terrein. Enkele buren waarschuwde hij voor het hoogwater. Pas tegen elf uur ’s avonds, toen verderop al de eerste huizen waren meegesleurd door het water, gaf hij opdracht aan het crisisteam een nood-whatsapp te sturen.

Het crisisteam zat verderop in een kelder met slecht bereik. Uit de gemeentes zelf kwam op een gegeven moment helemaal geen nieuws meer, omdat stroom en telefoonverbinding uitvielen. Het districtshoofd en het hoofd van het crisisteam worden door justitie verdacht van dood door schuld.

Ook op deelstaatniveau ging een en ander mis. De minister voor Milieu, Anne Spiegel (Groenen), zei de middag voor de ramp dat de situatie ernstig, maar niet extreem was. Spiegel was toen al op de hoogte van de vijf meter stijging die de weerdienst voorspelde. Op de avond zelf was Spiegel moeilijk bereikbaar omdat ze uit eten was. De dag daarna, zo bleek uit berichten die in de onderzoekscommissie publiek werden, was ze vooral bezig haar fouten van de dag daarvoor toe te dekken. Tien dagen na de ramp ging Spiegel met vakantie in Frankrijk, wat ze kon verzwijgen omdat er digitaal werd vergaderd. Spiegel, in het kabinet-Scholz minister van Familiezaken, moest in april aftreden.

Betere bescherming nodig

Woensdag noemde Faeser „extreem weer, watersnood, bosbranden” fenomenen die vaker voor zullen komen en waar de bevolking beter tegen beschermd moet worden.

De president van het bureau voor civiele bescherming en rampenbestrijding, die samen met Faeser het rapport presenteerde, zei in een interview: „Met oog op klimaatverandering en de acute bedreiging van extreem weer en overstromingen zouden sommige gebieden niet opnieuw bebouwd moeten worden. En ook in de kustgebieden moet je die vraag stellen.”

Een beschadigde brug in het Duitse Ahrdal. Foto Michael Probst/AP

Ook in de inschatting van Faesers ministerie hadden in juli vorig veel slachtoffers voorkomen kunnen worden als er beter was gewaarschuwd. Waarschuwingen per telefoon kregen in juli vorig jaar alleen mensen die een bepaalde app hadden geïnstalleerd; een algemeen waarschuwingssysteem waarin iedereen een sms krijgt, zoals in Nederland, was er tot voor kort niet en wordt nu uitgerold. In de afgelopen jaren zijn in Duitsland sirenes afgebroken. „We hebben ons te lang te zeker gevoeld”, aldus Faeser. In de ambtelijke Duitse wirwar van verantwoordelijke instanties moet helderheid komen wie wat moet doen. Toen vorig jaar de minister, het districtshoofd, en het crisisteam het af lieten weten, deed de vrijwillige brandweer een laatste wanhopige poging: met luidsprekers reden ze door de dorpen en drongen ze erop aan de huizen te verlaten.

Lees ook over hoet het nu in België gaat: Een jaar na de overstromingen kamperen Walen nog steeds op zolder, tot de herstelploeg komt

Duitse media oordeelden woensdag hard. Weekblad Die Zeit titelde boven een reconstructie ‘De onwetenden’, omroep ARD zond een documentaire uit met de titel: ‘De watersnood. Kroniek van een echec.’

Een jaar na de ramp in België pagina 4-5