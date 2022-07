Mijn inbouwkoelkast maakt al jaren een vreemd (kreunend) geluid. Ook de monteur kan het niet verhelpen. Terug van vakantie probeer ik de app, die vogelgeluiden herkent, uit in de keuken. Ja hoor, hij herkent het: een rotsduif, met als opmerking tussen haakjes: „vrijwel zeker”.

