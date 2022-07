Rechter veroordeelt beveiligers van Surinaamse vicepresident die journalist mishandelden

Drie beveiligers die vorig jaar de Surinaamse journalist Jason Pinas mishandelden toen hij foto’s maakte van de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk, zijn dinsdag door een rechter veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Zij krijgen drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd en drie jaar proeftijd, meldt de grootste Surinaamse krant De Ware Tijd, waar Pinas voor werkt. Pinas krijgt ook een schadevergoeding van 28.000 Surinaamse dollar (zo’n 1.250 euro).

De verslaggever werd in december door de beveiligers op de grond gegooid en in een wurggreep gehouden nadat hij foto’s maakte van Brunswijk met zijn mobiele telefoon. Hij werd getrapt en geslagen en zijn telefoon werd hardhandig afgepakt. Brunswijk zei in eerste instantie „niet verantwoordelijk” te zijn voor de mishandeling, omdat Pinas volgens hem de auto waar hij in zat binnendrong. Later bood hij toch zijn excuses aan, net als president Chan Santokhi.

Excuses in de rechtszaal

Pinas deed direct na het incident aangifte samen met de hoofdredactie. Een rechter bepaalde naast de voorwaardelijke celstraf dat de drie mannen in de rechtszaal hun excuses moesten maken aan Pinas. Dat hebben zij ook gedaan, meldt de journalist aan persbureau ANP. „Voor mij is belangrijk dat mijn naam gezuiverd zou worden. Dat is gebeurd”, zei Pinas tegen De Ware Tijd. De advocaat van de veroordeelde lijfwachten overweegt in beroep te gaan, meldt de krant.

Vlak na de mishandeling, die voor veel ophef zorgde, vond de broer van de journalist twee handgranaten onder zijn auto. Dat werd opgevat als een bedreiging aan het adres van Pinas, waarna de journalist beveiliging kreeg van de Surinaamse overheid. Het is niet bekend wie verantwoordelijk was voor de granaten. De Surinaamse Vereniging van Journalisten heeft vaker zorgen uitgesproken over intimidatie jegens journalisten door Surinaamse politici.