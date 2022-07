Provinciehuis Leeuwarden gesloten en omgeving ontruimd wegens ‘serieuze dreiging’

Het provinciehuis van Friesland in Leeuwarden is woensdag gesloten en de omgeving eromheen ontruimd vanwege een „serieuze dreiging”. Volgens de Leeuwarder Courant gaat het om een bommelding: de politie zou signalen hebben gekregen dat iemand met een explosief onderweg was naar het gebouw. Vlak voor de ontruiming stonden zo’n veertig tot vijftig mensen te demonstreren voor de boeren en tegen de stikstofdoelen van het kabinet, die door de provincies uitgewerkt moeten worden.

De demonstranten waren met trucks naar het provinciehuis gekomen en protesteerden daar gemoedelijk. Er waren geen speeches of spandoeken te zien, alleen wat Friese vlaggen en boerenzakdoeken, die inmiddels tot symbool van de boerenprotesten zijn uitgegroeid. De demonstranten zijn inmiddels weggestuurd en de politie heeft een deel van de Tweebaksmarkt, de straat waaraan het provinciehuis gevestigd is, afgezet.

Rondom het gebouw staan agenten in kogelvrije vesten. Volgens de Leeuwarder Courant is het personeel dat op het provinciehuis aanwezig was - volgens persbureau ANP zo’n 140 tot 150 medewerkers - naar twee veilige plekken in het gebouw gebracht. Hen wordt afgeraden om in de buurt van ramen en deuren te komen. De politie en de provincie waren voor NRC niet bereikbaar.

Op het moment van de ontruiming buiten waren de Statenleden in het provinciehuis aan het vergaderen. De vergadering werd even geschorst en wie zich in de Statenzaal bevond, moest daar op last van de politie blijven. Inmiddels zou de vergadering weer begonnen zijn: het eerste onderwerp op de agenda is de Lelylijn, aldus een verslaggever van de Leeuwarder Courant die momenteel ook in het provinciehuis opgesloten zit. Ander personeel zit in een commissiezaal beneden en de sfeer in het gebouw zou „ontspannen” zijn.

Met medewerking van correspondent Noord-Nederland Mark Middel.