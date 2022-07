Over de pijp van bondscoach Bearzot, de appeltaart voor spits Rossi en een kaartende president

Voetbal als opium voor het volk. Italië was in de jaren 70 in de ban van de Rode Brigade en de maffia – terreuraanslag en ontvoeringen waren aan de orde van de dag. Tot overmaat van (sportieve) ramp presteerde het nationale elftal ondermaats en werd het clubvoetbal opgeschrikt door gokschandaal Totonero – sterspeler Paolo Rossi werd voor drie jaar geschorst en zou het EK van 1980 en het WK van 1982 moeten missen.

Toeval of niet, de schorsing werd een paar maanden voor het WK teruggedraaid van drie naar twee jaar. Rossi kwam eind 1981 opeens weer in beeld bij bondscoach en vaderfiguur Enzo Bearzot. Die zei: ‘Train je overtollige kilo’s weg, Paolo. Ik reken op je’. Rossi nam de opdracht wel erg serieus en verscheen graatmager op trainingskamp. Bearzot liet hem vervolgens elke dag appeltaart en een glas melk serveren.

Wat volgde was een bloedstollend WK waarin de azzurri begonnen met drie gelijke spelen en ternauwernood aan vroegtijdige uitschakeling ontsnapten. De Italiaanse voetbalpers sleep de messen. De oude rot Bearzot bleef rustig (pijp roken) en hield vertrouwen in zijn basiselftal en zijn sukkelende midvoor. De bondscoach stelde een persboycot in. Hij koos een gezamenlijke vijand – Louis van Gaal heeft het niet van een vreemde.

Ultieme countervoetbal

En toen was er de wederopstanding van Rossi en de zijnen, beeldend beschreven in het boek Italië 1982: azuurblauwe voetbaltriomf. Auteur Roberto Pennino verraadt zijn Italiaanse roots met een eerbetoon aan het ultieme countervoetbal en warme woorden voor het gepassioneerde spel, prachtige tenue en meeslepende volkslied. Geen detail blijft onbesproken, wat de Nederlandse lezer als een tikje over de top zal ervaren.

Pennino kruipt in de huid van de sterspelers van weleer, die sinds een paar jaar in een appgroep blijken te zitten. Alleen doelman Dino Zoff ontbreekt daarin: „Ik weet niet hoe dat werkt”. Zoff was al 40 toen hij als aanvoerder de wereldbeker in ontvangst nam – en is nu met zijn 80 jaar veruit de oudst levende van het stel.

Bearzot stierf in 2010, Rossi in 2020. Bij hun begrafenis waren bijna alle wereldkampioenen present. Libero Gaetano Scirea verongelukte in 1989. Na de dood van Rossi zei een RAI-commentator: „De man die ons allen verliefd liet worden in de zomer van 1982.”

Rossi herrees na vier zwakke WK-wedstrijden in het laatste groepsduel tegen Brazilië: een ware thriller, volgens veel neutrale voetballiefhebbers een hoogtepunt in de WK-historie. Een botsing in speelstijlen, met een spannend, onvoorspelbaar scoreverloop. Brazilië had genoeg aan een gelijkspel en maakte twee keer een achterstand ongedaan. De derde (frommel)goal van Rossi was er een te veel.

Wij waren nu de goden

De bekritiseerde, triomferende Italiaanse bondscoach zei na afloop: „Zelfs de goden konden ons niet stoppen. Conti keerde terug in de kleedkamer met het shirt van Falcao, Bergomi met dat van Socrates, Oriali met dat van Eder. Ik keek om me heen en zag alleen gele shirts. We waren Brazilië geworden. Wij waren nu de goden.”

In de halve finale maakte Rossi beide goals tegen Polen, in de finale tegen West-Duitsland maakte hij de belangrijke openingstreffer. Na de 3-1 eindstand ontplofte Italië en trok Bearzot een lange neus naar de gezamenlijke vijand: vals grijnzend schonk hij in de perszaal de Italiaanse journalisten een glas champagne in.

Rossi, de melancholicus, zei na de finale: „Ik keek naar de menigte, naar de Italiaanse vlaggen die overal zwaaiden, en van binnen voelde ik iets van bitterheid. ‘Nu moeten jullie de tijd stilzetten. Nu!’, zei ik tegen mezelf. Ik wist dat ik zo’n moment nooit meer zou mee maken. Nooit meer in mijn hele leven.”

Een bijzondere rol was er ook voor president Sandro Pertini, die het nationale elftal moed insprak tijdens het stroeve begin en in de finale in Madrid opzichtig meejuichte op de eretribune. Bijna net zo mooi als Marco Tardelli, die in extase de 2-0 vierde.

In het vliegtuig op weg naar huis legde Pertini een kaartje met Bearzot, Zoff en verdediger Claudio Gentile die vóór de finale uit bijgeloof zijn snor had afgeschoren. Op tafel pronkte de wereldbeker. De president betichtte zijn speelgenoten van vals kaartspel. Op de vaak vertoonde foto hebben ze dikke pret met zijn vieren.