Oranjevrouwen spelen coronazorgen voor even van zich af met zege op Portugal

Na het gelijkspel tegen Zweden hebben de Nederlandse voetbalvrouwen het tweede groepsduel op het EK voetbal wel weten te winnen. In het Engelse Leigh versloeg Oranje Portugal met 3-2 dankzij treffers van Damaris Egurrola, Stefanie van der Gragt en Daniëlle van der Donk. Met de zege verdwijnen de corona- en blessurezorgen in het Nederlandse kamp voor even op de achtergrond: de afgelopen dagen haakten Jackie Groenen en spits Vivianne Miedema af na een positieve coronatest en bleek de tegen Zweden met een schouderblessure uitgevallen doelvrouw Sari van Veenendaal de rest van het toernooi niet meer inzetbaar.

Nederland stond binnen een kwartier op een 2-0 voorsprong tegen de Portugezen, die als vervanger van Rusland deelnemen aan het EK. Eerst kopte basisdebutant Damaris Egurrola raak uit een corner, vervolgens was Stefanie van der Gragt eveneens met het hoofd trefzeker. In haar duik naar de bal kreeg de Ajax-verdediger een schoen van een Portugese tegen haar hoofd, maar na verzorging kon ze verder.

Uit een strafschop maakte Portugal nog voor rust de 2-1. Aanvaller Diana Silva werd in het strafschopgebied aangetikt door Oranje-verdediger Dominique Janssen, waarna scheidsrechter Ivana Martincic na overleg met de videoscheidsrechter de bal op de stip legde. Toen Silva vervolgens aan het begin van de tweede helft de 2-2 scoorde, moest Nederland op zoek naar een nieuwe voorsprong.

Buitenspelgoal

Die voorsprong leek er al snel te komen via Jill Roord, maar na opnieuw minutenlang VAR-beraad keurde Martincic haar treffer af vanwege buitenspel. Met zo’n halfuur te spelen was het alsnog raak. Middenvelder Danielle van der Donk schoot vanaf de rand van de zestien de bal hoog in het doel. Het bleek de beslissende treffer.

In de andere wedstrijd in de groep van Nederland was Zweden met 2-1 te sterk voor Zwitserland. Nederland en Zweden hebben nu beide vier punten uit twee duels, Zwitserland en Portugal volgen met een punt. Zondag treedt Nederland in de laatste groepswedstrijd aan tegen de Zwitsers.