Op basisschool de Bellefleur kunnen ze nog zo veel ramen en deuren openzetten, het ruikt er altijd muf

Juf Saskia weet al precies hoe het deze zomer zal gaan. Als de school straks dichtgaat voor de zomervakantie, verdwijnt de hoofdpijn waar ze tijdens het schooljaar steevast last van heeft. Ze zal minder last hebben van haar ogen, die altijd net iets te droog zijn. Ze zal zich gewoon beter voelen.

En als na zes weken de vakantie voorbij is, vertelt ze in het onderbouwlokaal van OBS de Bellefleur in het Gelderse Dodewaard, dan duurt het een dag of twee voor de klachten weer terug zijn. Zo gaat dat al jaren. Ze weet precies hoe het komt, zegt ze, en ze kijkt naar het raam.

Schooldirecteur Frank Koelen staat erbij en knikt. Ook hij kent het probleem. En ook hij weet de oorzaak: slechte ventilatie.

Ventilatieproblemen in schoolklassen kwamen kort na het uitbreken van de coronapandemie op de politieke agenda. Betere ventilatie zou de verspreiding van het coronavirus onder scholieren kunnen beperken. Er kwam een landelijk coördinatieteam, een actieplan, een handreiking, een ‘hulpteam’ dat quick scans uitvoert, en veel geld: 360 miljoen euro.

Maar het probleem is hardnekkig. Op zo’n 16 procent van de scholen is ventilatie nog niet op orde, blijkt uit cijfers van het ministerie. Dus maande minister Dennis Wiersma (Onderwijs, VVD) scholen eind juni opnieuw werk te maken van ventilatie. Nog eens werd er geld vrijgemaakt: 140 miljoen euro. De subsidieregeling werd uitgebreid. Voortaan wordt niet 30 maar 60 procent van de kosten vergoed.

En toch dacht schooldirecteur Koelen: híér gaat er niks veranderen. De situatie op zijn school toont waarom een werkdag zonder hoofdpijn en met gezonde lucht voor veel scholen voorlopig ondenkbaar blijft.

Zeventig jaar

De Bellefleur is op het eerste gezicht prachtig gehuisvest. Met grasvelden, bomen, groene kozijnen en bruine bakstenen doet het gebouw midden in een woonwijk denken aan de klassieke tuinsteden. Al bijna zeventig jaar staat de school er, tussen de kleine huizen die ooit bedoeld waren voor de arbeiders van de kerncentrale in het dorp. Toen zaten er zo’n honderdvijftig leerlingen op de school. Maar de kerncentrale sloot halverwege de jaren negentig en Dodewaard werd grijzer en geloviger. Nu zijn er nog zo’n vijftig leerlingen over. Veel te weinig om acht aparte klassen te vullen. Maar ruim voldoende om met één onderbouwgroep en één bovenbouwgroep de school open te houden – de ondergrens ligt op 23 leerlingen.

De binnenkant van de school geeft een ander beeld: verval. „Dit gebouw is allang afgeschreven”, zegt Koelen. „Een school hoort veertig jaar mee te gaan. Dit gebouw wordt al bijna zeventig jaar gebruikt.” Je ruikt het bij binnenkomst direct. Alle ramen en alle deuren staan open, maar in het klaslokaal waar juf Saskia net negen kinderen les gaf, ruikt het muf.

Het schoolgebouw, zegt Koelen, „is gewoon op”. „Het is totaal niet geïsoleerd. In de zomer smelten we hier weg. Dan gaan we vaak met de kinderen buiten onder de bomen zitten, omdat het binnen gewoon niet kan. ’s Winters is alles koud. De cv krijgt het niet warm gestookt. Dus alles zit potdicht. Oftewel: dan is er geen ventilatie.”

In het klaslokaal van juf Saskia tikt hij tegen de stalen kozijnen. Als het regent loopt het water de gootjes in, want de ramen lekken. Op sommige plekken zit nog enkel glas.

Oranje bolletje

De juf wijst naar de CO 2 -meter die naast het bord hangt. Die kwam er dankzij overheidssubsidie: in élke klas, vond het kabinet, moest de luchtkwaliteit gemeten worden. Een uurtje lesgeven met negen kinderen in dit lokaal en het metertje is oranje uitgeslagen. Dat betekent dat meer ventileren gewenst is, terwijl de ramen al open staan. Koelen: „Het is leuk als je zo’n bolletje oranje of rood ziet worden, maar vervolgens kun je niks doen.”

Een uurtje lesgeven met negen kinderen in het lokaal en het CO 2 -metertje slaat oranje uit in de Bellefleur.

Juf Saskia: „De ramen kunnen open en het zonnescherm kan naar beneden. Dat is het.”

Koelen: „We kunnen de deuren openen. Maar je wilt ook toezicht houden op de kinderen.”

Saskia: „Je wilt niet dat ze weglopen.”

Als een orkaan trok het coronavirus de afgelopen jaren soms door klaslokalen. Het begon met een paar zieke kinderen en voor de schoolleiding het wist zat de hele klas in quarantaine. Of erger: de hele school.

Zo ging dat ook op de Bellefeur. Koelen: „De ene keer zat de hele onderbouw thuis, dan weer de hele bovenbouw. Op een gegeven moment hadden we hier in school een eigen teststraat, omdat alle kinderen getest moesten worden.” Hadden die besmettingen met de slechte ventilatie te maken? Dat kán, zegt Koelen, „maar op andere scholen gebeurde het óók”.

Lees ook: Ramen en deuren open op de scholen, is het advies

Hoogleraar Philomena Bluyssen van de TU Delft doet al jaren onderzoek naar het binnenmilieu en ventilatie en zag in 2020 dat „bij bijna alle scholen de ramen en deuren open gingen”. Uit Italiaans onderzoek bleek volgens haar dat in klassen waar slechter werd geventileerd, meer besmettingen waren.

Maar alleen de ramen en deuren openen is niet voldoende voor goede ventilatie, zegt Bluyssen. „Buitenlucht is vaak óók vervuild, oncontroleerbaar en niet op elke plek in het klaslokaal gelijk. Wanneer je dicht bij het raam zit zal de ventilatie beter zijn dan verder weg.” Virusdeeltjes kunnen dan alsnog rondgaan. Bovendien: de hele winter in een jas in de klas „is niet vol te houden”.

Lucht die van buiten komt, wil je het liefst goed schoonmaken van eventuele fijnstofdeeltjes voordat het een ruimte in wordt geblazen, zegt Bluyssen. „Het gaat erom dat vervuilde lucht wordt vervangen door schone lucht. Als je dat goed doet, heb je niet eens zo veel lucht nodig.” Dat kan bijvoorbeeld met mechanische ventilatie die buitenlucht eerst schoonmaakt.

Dat ventilatie op scholen voor de pandemie amper op de agenda stond, verbaasde haar. „Door slechte lucht word je moe en kun je je slechter concentreren. Dat raakt de leerprestaties van kinderen.” Het belang van goede ventilatie overstijgt dan ook de pandemie. Verontreinigde lucht kan mensen bovendien ziek maken.

Investering

Je hoeft schooldirecteur Koelen niet te vertellen over dat belang. Hij weet ook dat het anders moet – en kán. Op de school van zijn vrouw, ook directeur, hangen ventilatie-units in alle klassen. Mooi spul, werkt goed. Maar voor zijn school is het geen optie, zegt hij. De reden daarvan raakt de kern van het probleem waar oude, slecht geventileerde scholen mee kampen: de gezondheid van kinderen en docenten verliest het van wat een ‘rendabele investering’ genoemd wordt.

Eén schoollokaal goed ventileren kost algauw 25.000 euro

Koelen: „Voor de gemeente moet een investering rendabel zijn. We gaan over een paar jaar verhuizen naar een nieuw gebouw. Een oud schoolgebouw ventileren wordt dan niet rendabel geacht.”

Eén schoollokaal goed ventileren kost algauw 25.000 euro. In de oude subsidieregeling kregen gemeenten en scholen 30 procent van die kosten vergoed door het kabinet. De overige 70 procent moest door gemeenten en schoolbesturen worden betaald.

Scholen en gemeentes keken daarvoor vaak naar elkaar, zegt de Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg (D66), bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) portefeuillehouder ventilatie op scholen. „Grote renovaties zijn de financiële verantwoordelijkheid van gemeenten, klein onderhoud van scholen zelf. De vraag is vaak of een grote investering in ventilatie valt onder een renovatie of onder normale investeringen”, zegt hij. „Het is een grijs gebied.” Als de investering voor een school te groot was, besteedden ze hun schaarse geld aan andere dingen, zoals het aannemen van extra personeel.

Nog eens 140 miljoen euro

De subsidieregeling van het kabinet voor betere ventilatie is inmiddels volledig uitgeput, antwoordt het ministerie op vragen. Hoeveel scholen hun verbeteringen met overheidsgeld hebben afgerond, „is niet bekend”. Nu komt minister Wiersma met nog eens extra geld: 140 miljoen euro om de laatste scholen beter te ventileren.

„Hartstikke fijn”, zegt de Utrechtse wethouder Eerenberg. „Het is de veegwagen voor scholen die het eerst niet lukte.” Ook de wetswijziging die duidelijker maakt voor welk onderhoud scholen en gemeenten betalen, juicht hij toe. „Maar het is niet genoeg. Het zijn pleisters plakken.”

Het échte probleem, zegt hij, zijn de veelal verouderde schoolgebouwen in Nederland. „Schoolgebouwen worden gemiddeld pas na zeventig jaar vervangen. Dat is te laat. De grote opdracht is om daar een inhaalslag te maken.” Tot aan 2050 is er 720 miljoen euro per jaar nodig om scholen op te knappen of nieuw te bouwen, zegt hij. „Als het gaat om goed onderwijs, dan horen goede gebouwen met een gezond binnenklimaat daarbij.”

Voor de Bellefleur rest de vraag: is een investering voor nieuwe ventilatie nú rendabel? Koelen denkt van niet. „In het onderwijs worden nooit grote investeringen voor de korte termijn gedaan. Daarom zal deze extra subsidie niets veranderen.”

Het duurt nog „twee a drie jaar” voor de Bellefleur naar het nieuwe gebouw verhuist, vertelt hij in zijn kantoor. Met wat pech, bijvoorbeeld door de stijgende bouwkosten, duurt het langer. „We zitten dus nog zeker twee winters met deze ellende.”

Juf Saskia weet wat dat betekent: te warme zomers en te koude winters, met steeds die onuitroeibare hoofdpijn. „Ik weet niet beter dan dit.”