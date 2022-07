OM eist celstraf van zes jaar tegen Samir A. om terrorismefinanciering

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van zes jaar geëist tegen Samir A., voormalig Hofstadgroep-kopstuk. Dat meldt persbureau ANP woensdagmiddag. Justitie verdenkt hem van deelname aan de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS). Ook beschuldigt het OM A. van terrorismefinanciering. Hij zou geld hebben gestuurd naar vrouwelijke jihadisten en kinderen om hen te bevrijden uit Syrische detentiekampen.

Justitie stelt dat A. met hulp van een bankier geld stuurde naar het kalifaat met als doel om vrouwen en kinderen te laten ontsnappen uit de Syrische kampen. Het zou gaan om een groep van 25 vrouwen. Een aantal van hen zou op een nationale sanctielijst terrorisme voorkomen. In totaal heeft A. volgens justitie 107.000 dollar (iets meer dan 106.000 euro) ingezameld en naar Syrië gestuurd. Hij zou die actie vanuit Nederland hebben gecoördineerd.

Het leeuwendeel van het geld ging naar de vrouwen van Nederlandse afkomst. De 35-jarige A. werd twee jaar geleden opgepakt en heeft elke link met terrorisme ontkend. Volgens hem ging het om „humanitaire hulp”. „Als je weet dat kinderen ergens dood gaan van de honger, dan help je”, verklaarde hij eerder tegen NRC. Van de vrouwen die hij zou hebben gesteund, is een aantal inmiddels weer terug in Nederland.