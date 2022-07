Baby’s bij geboorte lichter door nabijheid chemische industrie

Baby’s in een gebied met zware chemische industrie hebben bij hun geboorte een lager gewicht dan het gemiddelde. Scholieren in zulke gebieden hebben slechtere longen, terwijl volwassenen vaker medicatie gebruiken voor hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum naar de invloed van industriële luchtverontreiniging op de gezondheid.

Het onderzoek is verricht door milieu-epidemioloog Arnold Bergstra, die vorige maand is gepromoveerd. Hij deed de studie in Zeeland in de omgeving van twee belangrijke industriegebieden: het Sloegebied, nabij de stad Vlissingen, en het gebied langs het Nederlandse deel van kanaal Terneuzen-Gent. In die gebieden stoot de industrie stoffen uit die astma, chronische longziekten en sterfte kunnen veroorzaken. Het onderzoek rondom het Sloegebied is uitgevoerd in 2012, sindsdien zijn twee fabrieken en een kolencentrale gesloten, waardoor de luchtkwaliteit in deze omgeving is verbeterd. De resultaten kunnen ook gebruikt worden voor onderzoek in andere gebieden, stelt Bergstra, zoals de Rijnmond en rond Tata Steel in IJmuiden.

Lucht is een ziekmaker, hoe kan die schoner worden?

Verontreiniging per adres

Het unieke van het onderzoek van Bergstra is dat hij voor zijn proefschrift expliciet keek naar industrie, en andere factoren zoals verkeer buiten beschouwing liet. Ook valt de mate van gedetailleerdheid op: hij berekende de luchtverontreiniging op adresniveau nauwkeurig.

Uit het onderzoek blijkt dat hoe meer moeders tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan fijnstof, stikstofoxide, zwaveldioxide en vluchtige organische stoffen, des te lager het geboortegewicht van hun kind is. Volgens het onderzoek heeft 10 procent van de hoogst blootgestelde moeders in Zeeuws-Vlaanderen gemiddeld 75 gram lichtere baby’s als gevolg van de luchtvervuiling. Deze gewichtsvermindering is volgens de onderzoeker te vergelijken met meeroken tijdens de zwangerschap. Oudere kinderen tussen de zeven en dertien jaar scoren slechter op longfunctietesten. Volwassenen hebben vaker last van chronische ziekten; zij gebruiken bij blootstelling aan fijnstof en stikstofoxide vaker medicijnen tegen hart- en vaatziekten.

De gemiddelde gezondheidsschade is volgens Bergstra niet heel groot, maar kan toch grote effecten op gevoelige groepen hebben. „Voor kinderen die toch al een slechtere longfunctie hebben, is het effect van industriële luchtverontreiniging naar verwachting wel duidelijk merkbaar.”

Klein effect, grote impact

Iets dergelijks geldt ook voor het verminderde geboortegewicht. Bergstra: „Een vermindering van het gewicht met gemiddeld 75 gram is voor een kinderarts niet indrukwekkend. Maar het is een gemiddelde; en er zitten ook baby’s met een grotere vermindering bij.” Bovendien is ondanks een relatief klein effect de impact op de volksgezondheid aanzienlijk, aangezien het grote groepen mensen betreft.

Bergstra pleit ervoor zware chemische industrie op afstand te houden van omwonenden. Een zeker veilige afstand ligt vermoedelijk rond de acht tot tien kilometer. Ook pleit Bergstra voor meer onderzoek. „We weten bijvoorbeeld weinig over het effect van verminderd geboortegewicht op de ontwikkeling van het kind op latere leeftijd.”