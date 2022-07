Massagraf uit Tweede Wereldoorlog met resten van 8.000 slachtoffers ontdekt in Polen

Bij opgravingen in een bos bij de Poolse plaats Ilowo-Osada, gelegen op zo’n 150 kilometer ten noorden van Warschau, is een massagraf aangetroffen uit de Tweede Wereldoorlog. In het graf ligt voor zo’n 17,5 ton aan asresten van circa 8.000 slachtoffers. Dat heeft het Poolse nationale herdenkingsinstituut IPN woensdag bekendgemaakt. Het merendeel van de slachtoffers was volgens de autoriteiten tijdens de oorlog gevangen in het nabijgelegen naziconcentratiekamp Soldau.

Het massagraf in het bos van Bialystok bestaat uit twee kuilen van 28 en 12 meter lang met een diepte van ongeveer 3 meter, schrijft de Poolse nieuwszender RMF24. Volgens IPN-aanklager Tomasz Jankowski hebben de nazi’s de sporen van de moorden proberen uit te wissen, door de lijken op te graven en vervolgens overgoten met benzine in brand te steken. In de kuilen vonden archeologen naast de asresten honderden voorwerpen, waaronder kruisjes en scapulieren. Deze waren volgens Jankowski niet voldoende om slachtoffers te kunnen identificeren en de voorwerpen over te dragen aan nabestaanden.

Hoeveel slachtoffers zijn gevallen in concentratiekamp Soldau is nog altijd onduidelijk, omdat maar weinig documentatie bewaard is gebleven. Schattingen lopen uiteen van duizend tot dertigduizend slachtoffers. Om tot een preciezer aantal te komen, stelden de autoriteiten in 2019 een onderzoek in naar mogelijke begraafplaatsen van slachtoffers van Soldau. Het herdenkingsinstituut meldt woensdag volgens RMF24 dat na de vondst van dit massagraf op nog zes andere plekken zal worden gezocht naar soortgelijke graven.

Concentratiekamp Soldau

Het concentratiekamp Soldau werd in 1939 opgericht door de Duitsers, nadat zij Polen bezet hadden. In eerste instantie werden er voornamelijk krijgsgevangen en andere politieke tegenstanders van de nazi’s vastgehouden, maar al snel deed het ook dienst in het Duitse euthanasieprogramma voor gehandicapten. Later werd Soldau door de Duitsers ingezet als werkkamp voor onder anderen Joden, geestelijken en intellectuelen. In 1945 werd het kamp bevrijd door het Rode Leger.