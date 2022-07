De laatste aanval van Vingegaard doet Pogacar capituleren

Hij was de Col du Granon nog niet eens een keer opgefietst. Tijdens de verkenning van de elfde Touretappe met zijn team Jumbo-Visma, was de Deen Jonas Vingegaard voor de laatste klim in de auto gaan zitten. Hij had die dag genoeg gedaan, met de Col du Galibier en de Col du Télégraphe in dezelfde rit.

Het komt hem dan ook goed uit dat zijn ploegleider hem op vijf kilometer van de finish via zijn oortje vertelt dat het laatste stuk erg steil is. Dan moet hij nu gaan. Met een vinnige versnelling, met zijn knieën wat naar buiten, fietst Vingegaard na ruim 140 kilometer koers weg bij geletruidrager Tadej Pogacar. Diens ploegmaat bij UAE Emirates Rafal Majka moet het gat dichten. Maar Pogacar kan het wiel van de Pool niet houden, het is een beeld dat niemand kent. Dit is de renner die een paar dagen terug bijna drie Touretappes achter elkaar won. De renner ook die vorig jaar met overmacht de Tour de France won, voor Vingegaard.

„Ik wist niet of Pogacar er slecht aan toe was", zegt Vingegaard na de etappe over het moment dat hij bij hem wegreed. „Het was of nu aanvallen, of in een andere etappe nog een keer dezelfde tactiek uitvoeren."

NRC

Vroeg aanvallen

De tactiek van Jumbo-Visma wordt woensdag al vroeg duidelijk. De eerste aanval van Vingegaards ploegmaat Primoz Roglic op de Col du Télégraphe, de tweede klim van de dag, blijkt de amuse van een etappe vol verrassingen.

Op de Galibier, de derde klim van de dag, bestoken Roglic en Vingegaard Pogacar. De geletruidrager is de kat, de twee Jumbo-kopmannen de muizen die hem willen verrassen. Zijn ploeg wilde de koers al vroeg hard maken, bevestigt Vingegaard na afloop. Eerst het gehavende team – twee UAE-renners verlieten de Tour vanwege een coronabesmetting – om Pogacar heen wegspelen, en daarna de Sloveen zelf aanvallen.

Die tactiek was niet zonder risico's, geeft de Deen na de etappe toe. Als Pogacar na nog een aanval van Roglic op de Galibier zelf een keer goed aanzet, keert het plan als een boomerang terug. Roglic moet lossen, alleen Vingegaard kan mee. Het is nu aan de Deen om de dag te laten slagen.

NRC

Een groot gat

Als Vingegaard na zijn versnelling een paar keer opkijkt, ziet hij het gat met de gele trui groter worden. Nu het spel zo hard is gespeeld, kunnen de onderlinge verschillen ook zomaar groot uitpakken. Zeker nu Pogacar capituleert, zijn benen kunnen niet meer. Maar op twee kilometer van de streep wil ook Vingegaard eigenlijk dat het over is, zegt hij later. Als hij onder de finishboog doorgaat, schreeuwt hij het eerst uit, daarna gaat een hand voor zijn mond. Hij wint de etappe en verovert de gele trui.

„We zijn all in gegaan vandaag", zegt ploegbaas Richard Plugge van Jumbo-Visma na afloop. „Dat het zo uitpakt, is geweldig."

Steven Kruijswijk, die woensdag lang mee kon met de besten, waakt kort na de etappe voor te veel enthousiasme binnen zijn ploeg. „Met Pogacar weet je het nooit."

De Sloveen zelf heeft na de rit lovende woorden voor Jumbo-Visma. „Ze hebben zoveel sterke renners." Maar de gele trui geeft hij nog niet op. „Ik zal vechten tot het einde.” Hij staat nu derde in het algemeen klassement, op 2 minuten en 22 seconden van Vingegaard. Het is aan Pogacar om te gaan aanvallen.