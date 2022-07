Steven Kruijswijk weegt zijn maaltijd tot op de gram nauwkeurig af

Er staat een pan met rijst klaar, naast de gnocchi. Iets verderop ligt een mix van gegrild vlees. Er zijn broodjes, groenten en zoals altijd rijstwafels. Aan het eind van de tafel staat misschien wel het belangrijkste onderdeel van het buffet: de weegschaal. Als Jumbo-Visma-renner Steven Kruijswijk dinsdag in het teamhotel zijn maaltijd opschept, weegt hij deze tot op de gram nauwkeurig af.

Tot in detail is voor hem bepaald wat hij nu mag eten, wil hij zo goed mogelijk herstellen van de heuveletappe naar Megève. En nog belangrijker: zodat hij zich goed voorbereidt op de klimetappe van woensdag, die via de Alpentoppen de Télégraphe en de Galibier bovenop de Col du Granon (2.413 meter) eindigt.

In grote lijnen weet voedingsdeskundige Martijn Redegeld van iedere Jumbo-renner wat hij tijdens de Tour de France per dag moet eten. Dat heeft hij met zijn collega’s al weken eerder uitgedacht. Wil hij toch iets zeker weten, dan klapt hij zijn laptop open. De renners krijgen dezelfde info via de app op hun telefoon, die samen met sponsor Jumbo speciaal voor de ploeg is ontwikkeld. Met een blik weten ze zo precies wat ze wanneer moeten eten.

Hersteldrank

Als Kruijswijk dinsdag in Megève bij de teambus aankomt, krijgt hij eerst twee hersteldrankjes. Een flesje kersensap en een recovery shake, beiden ongeveer een halve liter. In de bus volgen twee maaltijden, samen goed voor duizend tot vijftienhonderd calorieën. De ene maaltijd is een hartig gerecht, vandaag zijn het noodles. De ander mag zoeter zijn, cake met karamel en peer dit keer. Dat vindt Kruijswijk lekker, weten de chefkoks die met het team meereizen. Als je móét eten, wordt smaak nog belangrijker.

NRC

Na de massage in het teamhotel staat het buffet klaar. Nog eens duizend calorieën verzamelt Kruijswijk daar op zijn bord. Heeft hij het gevoel dat zijn lijf die dag iets meer nodig heeft, dan overlegt hij dat. Of als hij klaar is met gnocchi rekent Redegeld op zijn laptop voor wat hij daarvoor in plaats kan nemen.

Omdat een dag later een bergetappe wacht, eet Kruijswijk dinsdagavond meer dan normaal. Bij een vlakke rit staan er minder calorieën achter zijn naam. Zijn eetplan kan ook nog kort voor de start of zelfs tijdens de etappe worden aangepast. De strategie van zijn ploeg zie je terug in zijn voeding. Besluit Jumbo-Visma op woensdag bergop te gaan aanvallen, dan heeft Kruijswijk als helper van kopmannen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic meer energie nodig.

Na een etappe ontvangt Redegeld de data uit de computer op Kruijswijks fiets. Op basis daarvan kan hij kiezen voor een aanpassing. Zoals na de zesde etappe naar Longwy, toen Wout van Aert lang alleen op kop reed en meer energie verbruikte dan was ingeschat. „Daar houden we bij de herstelmaaltijd rekening mee”, zegt Redegeld.

Bakje kwark

Als Kruijswijk ’s avonds naar zijn kamer vertrekt, krijgt hij een bakje kwark mee. Stoofpeertjes zitten erbij en wat kaneel - ook lekker. Zijn laatste tweehonderd calorieën van de dag. Die helpen bij het herstel in de nacht.

De focus op voeding heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Kruijswijk was een van de renners die er al langer mee bezig was. Hij zag de meerwaarde ervan al vroeg in, zegt hij dinsdag voor de etappe.

Je hebt in het peloton eigenlijk twee type renners, zegt Redegeld. Renners die bang zijn om aan te komen en renners die bang zijn dat ze niet genoeg energie binnenkrijgen. „Als ze durven te vertrouwen op wat wij voorstellen aan de hand van de data, dan kunnen we voor iedereen de perfecte balans vinden.”

Na de nachtrust staan bij het ontbijt rijstepap of havermoutpap en een ei op het menu. Verder op tafel: brood, zoet beleg en hartig beleg. En natuurlijk rijstwafels, die vinden bijna alle renners lekker, weet Redegeld.

Ook bij het ontbijt staan Kruijswijks hoeveelheden vast: zoveel gram brood met zoveel gram beleg, niet meer en niet minder. Drie tot vier uur voor de start van de etappe de laatste grote maaltijd, dan is het eten op tijd verteerd en omgezet in energie.

In de bus naar de start in Albertville is er nog tijd voor een snack, een mueslireep of rijstevlaai, bij de koffie. Cafeïne is belangrijk, het pept het lichaam op. Jumbo-Visma sleept niet voor niets drie weken lang een koffiemachine mee, van startplaats naar startplaats.

Vochtinname

Naast het eten is de hoeveelheid vocht die Kruijswijk binnenkrijgt belangrijk. De ochtendurine bepaalt dagelijks of dat nog meer moet worden. Ziet zijn ontlasting er goed uit, dan houdt hij vast aan het schema.

Bij iedere renner is voor de Tour ook getest hoeveel hij zweet. Voor de bergrit naar Col du Granon, met verwachte temperaturen van 30 graden Celsius en hoger, staat al vast wat Kruijswijk binnen moet krijgen. Naast de tien tot twaalf gelletjes of mueslirepen die hij verdeeld over de etappe krijgt aangereikt zijn dat zes bidons met sportdrank. En water, veel water. In een rit als die van woensdag is er wel tien tot veertien liter nodig om het vochtverlies tegen te gaan.

Buiten de etappes om staan sapjes klaar en gemberthee. Alles met een smaakje helpt, weet Redegeld. Zonder erbij na te denken krijgen renners dan toch weer vocht binnen. Redegeld is zich ook al aan het voorbereiden op de verwachte, extreme temperaturen - voor het weekend wordt in Zuid-Frankrijk rond de 40 graden Celsius voorspeld. „Iedereen gaat daar hinder van ondervinden, maar als wij dat net iets minder hebben, is het toch weer winst.”

Corona in de Tour Toch twee gevallen Een dag na de officiële, verplichte test in de Tour de France, waarbij geen enkele renner besmet bleek, hebben twee renners de ronde toch verlaten vanwege een coronabesmetting. Bij Bike Exchange moest Luke Durbridge naar huis na een eigen test binnen de ploeg. Geletruidrager Tadej Pogacar verloor met de Nieuw-Zeelander George Bennett om dezelfde reden een helper. Eigenlijk was Pogacar nog een teamgenoot kwijtgeraakt, want ook de Pool Rafal Majka testte positief, zo maakte zijn ploeg UAE Emirates dinsdag bekend. Omdat hij geen symptomen vertoonde en uit zijn PCR-test bleek dat hij een zeer lage kans op verspreiding van de ziekte had, heeft het team bij de internationale wielerorganisatie UCI gevraagd of hij toch van start mocht. Dat verzoek werd gehonoreerd. Iets vergelijkbaars maakte de Luxemburger Bob Jungels aan het begin van de Tour mee. Hij won later de negende etappe naar Chatel.