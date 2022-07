Kranten mochten schrijven dat Knops bevoordeeld is, maar omvang onvoldoende onderbouwd

NRC en De Limburger hebben in 2020 mogen publiceren dat voormalig staatssecretaris Raymond Knops (CDA) is bevoordeeld bij een grondtransactie in Limburg. Maar de kranten hadden daar niet aan mogen toevoegen dat die bevoordeling „tienduizenden euro’s” bedroeg. De omvang van het voordeel was door de „ondoorzichtige uitvoering” van de regeling waar Knops bij de grondtransactie gebruik van maakte „niet goed vast te stellen”.

Dat heeft de rechtbank Amsterdam vandaag geoordeeld in een zaak die Knops tegen de twee kranten had aangespannen.

De conclusie van een tweede serie publicaties, waarin NRC en De Limburger schreven dat Knops bij de bouw van zijn huis was bevoordeeld, is volgens de rechtbank „niet onrechtmatig.” Dat Knops groter mocht bouwen dan in de bestaande regels voorzien en dat de regels voor hem zijn aangepast noemt de rechtbank „feitelijk juist”.

Volgens de kranten had onderzoek uitgewezen dat de CDA-politicus bij de koop van een bouwperceel in 2010 via de zogenoemde ruimte-voor-ruimteregeling „voor tienduizenden euro’s bevoordeeld was” ten opzichte van anderen die diezelfde regeling gebruikten. „Hoe groot een dergelijk voordeel is, is niet vast komen te staan”, schrijft de rechtbank, en daarmee is er voor die conclusie van de kranten „onvoldoende steun in de feiten”. NRC en De Limburger moeten nu bij alle digitale publicaties waar die frase is gebruikt, een link naar het vonnis toevoegen, met de tekst dat die beschuldiging „onrechtmatig” is.

Voldoende wederhoor

De rechter verwierp andere bezwaren van Knops, die op dit moment in de Tweede Kamer zit voor het CDA. Zo is, anders dan de politicus stelde, voldoende hoor- en wederhoor toegepast. Knops wilde ook dat de rechbank zou vonnissen dat de betrokken journalisten en de hoofdredacteuren persoonlijk onrechtmatig hadden gehandeld. Dat weigert de rechtbank, omdat door zulke persoonlijke vorderingen op individuele journalisten „de rol van de journalistiek in de democratische rechtstaat mogelijk wordt uitgehold”. Een schadevergoeding krijgt Knops ook niet. Die schade zou volgens de rechtbank immers vooral komen door de conclusie van de kranten dat hij was bevoordeeld. Nu die conclusie rechtmatig is, „is niet gebleken dat de toevoeging van ‘tienduizenden euro’s’ in serieuze mate heeft bijgedragen aan die schade.