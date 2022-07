Keuriger dan de Vlaamse oerversie, toch is De Slimste Mens al tien jaar verreweg de leukste quiz op tv

Quizzen. Zowel de publieke omroep als Talpa en RTL hebben er eentje op primetime deze zomer. Ze zijn goedkoop te maken, de kijkers kunnen leuk meedoen, en het blijft een populair, vormvast genre waar de tv-zender zich geen buil aan kan vallen. Hoewel dat in één geval vies tegenvalt.

Zondag bracht Talpa met enige tamtam de quiz Het beste antwoord (SBS6). Winston Gerschtanowitz presenteert. Voordeel van deze quiz is dat je niet het goede antwoord hoeft te geven. Het zijn benaderingsvragen. Wie er het dichtst bij zit, wint. Hoeveel Baantjer-boeken zijn er? Hoeveel stokjes in mikado? Hoeveel kamers in Buckingham Palace? Al snel dringt de vraag zich op: hoeveel vragen moeten we nog? En hoeveel minuten duurt deze quiz eigenlijk? Het programma is zeker twee keer te lang voor zo’n monotone reeks vragen. Saai, saai, saai. Een kwart miljoen kijkers trok Het beste antwoord – te weinig voor een zondagavond, dus dit programma zal spoedig op het volle Talpa-kerkhof belanden.

Vakantiegat GTST

RTL doet het beter. De dagelijkse quiz Ik weet er alles van (RTL4) vult al een paar zomers met succes het vakantiegat van GTST. Ruben Nicolaï ondervraagt bekende Nederlanders over hun specialiteiten. MAX-baas Jan Slagter is bijvoorbeeld een Bijbel-exegeet en tv-kok Rudolph van Veen weet alles over punk. In theorie zou je daar boeiende vragen over kunnen stellen, maar het moet voor iedereen begrijpelijk blijven, dus vaak zijn de vragen stupide (punk) of te makkelijk (Bijbel). Geeft niet, de sfeer is goed, de presentator is onderhoudend, en de kandidaten zijn leuk.

Bij de dagelijkse quiz De Slimste Mens (KRO-NCRV) zeggen de kandidaten aan het begin wel eens te vrezen dat ze voortaan door het leven moeten als De Domste Mens. Dat je deze quiz verliest, zegt echter niets over je intelligentie. Het gaat om weetjes uit de populaire cultuur. De quiz wordt vrijwel altijd gewonnen door presentatoren, cabaretiers en journalisten. Dat zijn niet de slimste mensen, maar de grootste mediavreters die hetzelfde consumeren als de vragenstellers.

Neemt niet weg dat De Slimste Mens verreweg de leukste en best bekeken quiz op de Nederlandse tv is. Deze zomer viert het tv-programma zijn tienjarig jubileum, daarbij niet meegerekend dat eerder Talpa (2006) en RTL (2009) de quiz uitzonden. Vrijdag begint een extra online all-star-editie met de winnaars van weleer. Net als bij Wie is de Mol kan deelname je carrière een zetje geven. Meedoen als underdog werkt het beste. Zanger Rob Kemps van Snollebollekes verwierf vorig jaar veel aanzien omdat men hem op basis van zijn meehossers veel lager had ingeschat. Kemps kon meteen doorstromen naar Chansons met Matthijs van Nieuwkerk.

Wanneer je de Vlaamse oerversie van De Slimste Mens ziet, begrijp je niet waarom de Nederlandse zo populair is. In Vlaanderen is het een bruisende show met veel humor en gekkigheid. Hier is het keuriger en bejaarder, met de gesoigneerde presentator Philip Freriks.

Eénmansjury

De million dollar question is: wat is de toegevoegde waarde van Maarten van Rossem? Officieel is hij de éénmansjury, maar hij bemoeit zich niet met de wedstrijd. Onderuitgezakt en chagrijnig gromt de „Oppersmurf en Moppersmurf” (Freriks) zo’n drie keer per uitzending dat de wereld aan domheid ten onder gaat. Heel origineel zijn de boutades niet. Deze week onderwijst hij ons dat Samson en Gert een slecht kinderprogramma is; dat mannen die dickpics sturen geestelijk gestoord zijn; en dat de genderongelijkheid in Smurfenland tot MeToo-taferelen leidt.

„Zo stompzinnig is het”, zegt Van Rossem.

„Het is een programma van een zeker niveau, Maarten”, repliceert Freriks.

„Dat kun je wel zeggen ja”, bromt Van Rossem.