Abortusactiviste in Polen: ‘Je weet dat je gevaar loopt in dit werk’

Op het moment dat Justyna Wydrzynska de pillen in de envelop deed en haar telefoonnummer opgaf, schoot door haar hoofd: „Dit zou wel eens heel erg mis kunnen gaan.” Maar de nood was hoog. De vrouw die zich in paniek tot Aborcja bez Granic (Abortus zonder Grenzen) had gewend, was bijna twaalf weken zwanger. Een Poolse die, net als zijzelf jaren eerder, niet nog een kind wilde van een gewelddadige echtgenoot. „Ik hoorde haar verhaal en dacht: ik móét haar helpen”, vertelt abortusactiviste Wydrzynska (47) op haar zonnige kantoor in Warschau.

Daarom verstuurde ze in februari 2020 de miskraamopwekkende medicatie waarmee de vrouw één van haar problemen kon oplossen. Anderhalf jaar later viel de politie bij Wydrzynska binnen, keerde haar huis binnenstebuiten en onderwierp haar aan een verhoor. Deze donderdag staat ze – als eerste Poolse abortusactiviste – terecht voor „hulp bij abortus” en „het hebben van drugs zonder vergunning om ze op de markt te brengen”. Ze kan tot drie jaar gevangenisstraf krijgen. „Ik reken op een jaar in de cel”, zegt ze.

Wydrzynska weet heel goed dat ze de wet heeft overtreden. Ze helpt al sinds haar eigen abortus in 2006 vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Ze gidst hen hoe ze online aan mifepriston en misoprostol kunnen komen en hoe ze die pillen veilig kunnen gebruiken om hun zwangerschap af te breken. Of, wanneer de termijn waarbinnen dat met medicatie kan verstreken is, waar ze in het buitenland terecht kunnen voor een abortus. „Volgens de Poolse wet mogen wij alleen informatie geven.” Iemand naar het vliegveld brengen voor een abortus in Nederland, helpen de ingreep te betalen of pillen verstrekken is strafbaar. Dat geldt voor activisten, artsen en vrienden en familie van iemand die een zwangerschap wil beëindigen. Een vrouw die een abortus opwekt of ondergaat, pleegt zelf geen misdaad.

Twee vrouwen overleden

Polen heeft na Malta de meest restrictieve abortuswet in de Europese Unie. De ingreep is alleen legaal wanneer de moeder in levensgevaar verkeert of aangifte doet van verkrachting. In 2020 liet de conservatief-nationalistische regeringspartij PiS het politiek gekaapte Constitutioneel Hof de toch al strenge wet nog verder aanscherpen. Het hof oordeelde dat het aborteren van een kind met een geboorteafwijking – ook als die sowieso fataal zou zijn – ongrondwettelijk is.

Die ondemocratische aanscherping van de wet uit 1993 heeft twee enorme gevolgen gehad voor vrouwen in Polen. Al zeker twee moeders zijn sindsdien in het ziekenhuis overleden omdat artsen weigerden hun niet levensvatbare kind weg te halen en zij zelf in shock raakten. De artsen zouden vervolging vrezen als ze het leven van de vrouw redden in plaats van het ongeboren kind.

Angst is precies de intentie, denkt Wydrzynska. Want het andere effect van het verbod was wekenlange massale protesten, geleid door activisten. Daardoor weet nu vrijwel elke vrouw, zelfs in het kleinste dorp in Polen, dat ze kan aankloppen bij organisaties als Abortus zonder Grenzen, waar Wydrzynska aan verbonden is. „Het proces tegen mij is intimidatie van alle andere vrouwen, en mannen, die op legale en minder legale wijze helpen: waag het niet.”

Ze hoopte dat de inval in 2021 voldoende intimidatie zou zijn voor de staat. Ze doorzochten haar huis op meer pillen en namen haar laptop en verschillende telefoons mee op zoek naar bewijs dat ze die vaker had verzonden. „Het was de eerste en de laatste keer”, zucht ze. Maar nu staat ze voor een rechter die benoemd is sinds PiS ook de aanstelling van lagere rechters politiek maakte. „Je weet dat je gevaar loopt in dit werk, in dit land”, zegt Wydrzynska. „Voorheen maakte ik er grappen over: dat ik er klaar voor was om voor deze strijd de gevangenis in te gaan. Maar nu het echt dreigt te gebeuren, weet ik dat ik tegen mezelf loog. De stress is enorm.”

Pools patriarchaat

Wydrzynska werd gepakt omdat ze de vrouw die zei door haar echtgenoot te worden mishandeld niet thuis wilde verrassen met de envelop pillen. Ze gebruikte daarom het Poolse verzendsysteem waarbij je post in een kluisje kunt achterlaten en het vervolgens in een zelfde soort kast in de buurt van de ontvanger wordt achtergelaten. Om de kluisjes te openen is een per sms verzonden code nodig. En daarvoor gaf Wydrzynska haar eigen telefoonnummer op. Ze is niet zo gepokt en gemazeld als activiste dat ze een anonieme simkaart heeft. De verzending werd ontdekt door de echtgenoot en hij belde de politie, die zijn vrouw opwachtte toen ze met de pillen thuiskwam.

De vrouw die Wydrzynska probeerde te helpen, is tot nu toe anoniem gebleven. De activiste weet niet hoe het met haar gaat. „Ik heb haar nooit direct gesproken. Ze heeft onze organisatie laten weten dat ze het vreselijk vindt wat er gebeurt. En dat ze van de stress van het politieverhoor een miskraam heeft gekregen.” De abortus met de pillen die Wydrzynska opstuurde heeft nooit plaatsgevonden, maar dat pleit haar niet vrij. Al zou de vrouw aangifte van verkrachting hebben gedaan tegen haar man, dan had alleen een gynaecoloog haar mogen helpen.

Of de vrouw inmiddels aan de situatie van huiselijk geweld heeft kunnen ontsnappen, is onbekend. Het kostte Wydrzynska na haar abortus in 2006 nog drie jaar om van de vader van haar drie kinderen te scheiden. „Deze zaak gaat over meer dan de toegang tot abortus. Het gaat over hoe vrouwen in Polen worden behandeld”, zegt zij. „Waarom is de politie niet geïnteresseerd in hoe de man zijn vrouw aangaf, en of hij haar mishandelt? Waarom zij zich zo ongelukkig en onveilig voelde dat abortus de enige uitweg leek? Dit is tekenend voor hoe het patriarchaat in Polen de dienst uitmaakt.”