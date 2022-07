In de ogen van pianist Jan Wijn zag je altijd dankbare nostalgie

‘Mensen met een diepe liefde worden nooit oud”, schreef de Amerikaanse onderwijspionier Dorothy Canfield Fisher. „Ze kunnen wel doodgaan aan ouderdom, maar dan nog sterven ze jong.” Woorden die ook de bekendste pianopedagoog van Nederland, Jan Wijn, treffend karakteriseerden. Jan Wijn overleed dinsdagavond na een kort ziekbed.

Op een doordeweekse middag kon Wijn soms plots aan de aan de telefoon hangen en ontroerd uitweiden over een prachtig recital of album dat hij had gehoord. Verwondering stroomde door zijn aderen. Het cynisme was hem vreemd, hoewel hij er alle reden toe had.

Jan Wijn was een veelbelovend concertpianist, toen de vierde vinger van zijn rechterhand een eigen leven begon te leiden. Na een jarenlange vergeefse zoektocht naar genezing moest hij noodgedwongen het wereldpodium opgeven. „Ik heb erom gehuild. Maar lesgeven dempte de pijn”, zei hij daar twee jaar geleden over in NRC.

Al gedurende zijn solistenbestaan begon hij als leraar aan het Conservatorium van Amsterdam, waar hij pas in 2020, op 86-jarige leeftijd, met pensioen ging. Na zijn afscheid van de concertzaal kon hij zijn lesuren uitbreiden, want hij was een gewild leraar. Een belangstelling die hij vooral dankte aan een 18-jarige gymnasiast die begin jaren zeventig bij hem op de stoep stond: Ronald Brautigam. Wijn typeerde hem als „een jongen met groot pianistisch gemak, gezond verstand en bovenal een innerlijk vuur”. De leraar zag Brautigams grote carrière niet als zijn verdienste. „Maar sommige mensen dachten daar kennelijk anders over. En wie was ik om ze uit die waan te halen. Het betekende in elk geval dat er meer goede leerlingen op mijn pad kwamen.”

Niets opdringen

Elk muziekstuk vertelt een verhaal, waarover Wijn graag met zijn leerlingen van gedachten wisselde. Ze iets opdringen wilde hij niet. Iedere musicus, vond hij, moet zijn eigen overtuigingen volgen. Maar hij beproefde ze wel. Dat leerde Wijn van zijn eigen docent aan het Amsterdams Conservatorium, Cornelius Berkhout, begin jaren vijftig, waar Wijn als 17-jarige binnenkwam. „Hoe hou jij je handen?” vroeg Berkhout. Wijn legde zijn vingers op de toetsen. „En waarom zo?” wilde de leraar weten. „Gewoon, omdat het zo hoort”, mompelde de jonge pianist. „Dat is jammer”, antwoordde Berkhout, „want van mij leer je spelen met de handpalmen naar boven. En dan vraag je zeker ook niet waarom?” Niets is vanzelfsprekend, leerde hij die eerste les.

„Hij deed het niet om me te kleineren”, bekende Wijn, „maar om me bewust te maken van wat ik deed en waarom.”

Dikke vingers

Wijn sprak in mooie metaforen. Bij Rachmaninov moesten zijn leerlingen vooral letten op de duimen, „want die lekkere dikke vingers blijven het liefst in hun bed liggen”. Muziek ademt, net als wij, geloofde Wijn. Daarom vroeg hij leerlingen nog wel eens om te zingen. „Soms zijn pianisten te druk met het intoetsen van witte en zwarte blokjes. Vaak vergeten ze dat we met die verticale actie een horizontale beweging willen uitbeelden. Dat is de paradox van de piano. Echte muzikaliteit is: voelen hoe de ene noot de andere baart. Want of een zin nu uit woorden of noten bestaat, hij moet begrijpelijk en spanningsvol worden uitgesproken.” Logica, welsprekendheid en timing waren de drie sleutelwoorden in zijn lessen. „Muziek bevat een verhaal. Vergelijk haar met water. Dat kun je analyseren en tot de slotsom komen dat het H2O is, maar het is mooier om het te laten stromen.”

Pianospelen en doceren bleef voor Wijn een ontdekkingsreis zonder eindstation. „Een rijdende trein, waaraan zich voortdurend een wagon koppelt. En elk jaar bekruipt me het gevoel: ‘Nu geef ik pas echt goed les’.”

In de beslotenheid van zijn muziekkamer, de kleine aanbouw achter zijn huis in Soest, gaf hij niet alleen tot het einde les, maar bleef ook zelf stukken studeren, want hij wilde zich musicus blijven voelen en de geest lenig houden. „Wie dat wil, moet elke dag als leerling opstaan.”

Jan Wijn is 88 jaar geworden.