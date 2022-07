Gezochte boeken

Als ik in de boekhandel sta en weer door een klant opgetrommeld word om een aangevraagd boek te zoeken, zie ik mezelf vaak als een zielsverwant van Peter uit de Duitse serie ‘Die Ludolfs’. Een groot deel van mijn late jeugd bestond uit het kijken van fragmenten van hoe Peter op de autosloop van de gebroeders Ludolf in de loods op zoek gaat naar een gewenst auto-onderdeel. Het was altijd een komisch tafereel, een man met fors overgewicht die op de metershoge hopen metaalbrij op zoek gaat naar het onderdeel waarnaar gevraagd was. Met het zweet op zijn aardbeienrode voorhoofd kwam hij met het juiste onderdeel terug in de door shagrook vergeelde woonkamer. Ook al was het een uitlaatpijp van een Citroën CX bouwjaar 1986: hij kon het altijd vinden.

Stofomslag

Met het vinden van boeken is het niet veel anders. Een groot deel van mijn dagbesteding in de boekhandel bestaat uit het zoeken naar bijvoorbeeld een Everyman’s Library uitgave (met stofomslag) van Sophocles’ Dramas of een Bezonken Rood van Jeroen Brouwers waarvan de rug door zonlicht geheel verkleurd is, waardoor het vrijwel onmogelijk wordt om het boek te vinden.

Boeken zoeken is één ding, maar boeken raken helaas vaak kwijt. Bijvoorbeeld omdat iemand het ergens anders heeft neergelegd dan waar het hoort, het boek inmiddels verkocht is, het tussen kast en muur gevallen is, of omdat het boek gestolen is.

Meestal weten we het gewoon niet, en toch ben ik altijd wel benieuwd welke boeken er bijvoorbeeld gestolen zijn. Er is zelfs een heus internetforum opgericht om de buit van boekendieven tentoon te stellen, maar de klant die mij dit vertelde wilde alleen niet kwijt hoe dit forum heette.

Aangezien boekhandels en bibliotheken niet zeker weten hoe een boek verdwenen is, zijn er wel inschattingen van de meest gestolen boeken.

The Joy of Sex

In Amerika staat voorop de Bijbel (daar zijn er gelukkig genoeg van) en op nummer twee staat het boek The Joy of Sex als meest gestolen boeken. Dat is niet zo gek, aangezien mensen zich doodschamen als ze een boek kopen dat gaat over het opkrikken van het eigen seksleven binnen het huwelijk.

Andere populaire boeken om te jatten in Amerika zijn The Red Pony, Standard Federal Tax Reporter en het boek Steal this Book.

Een onderzoekje naar meest gestolen boeken in Nederland laat nog op zich wachten. Het stelen van boeken kan iets komisch hebben (er zijn immers zelfs boeken over geschreven) maar het kan de dag van een boekhandelaar wel verzieken.

De befaamde Britse auteur George Orwell vond, toen hij nog in een boekhandel werkte, het eindeloos zoeken naar en slepen van boeken, naast al dat stof en dat je moest liegen over hoe goed een boek zou zijn, dan ook vreselijk.

Zijn idee van de boekhandel als een Arcadië vol boeken verdween al snel als sneeuw voor de zon. Om maar niet te beginnen over hoe het voelt wanneer je op een ladder staat en stapels boeken aan het verschuiven bent en er plots een ingebonden Dickens op je voorhoofd valt.