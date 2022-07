Gemeente Vlissingen houdt asielopvang in cruiseschip toch tegen

Er komt toch geen cruiseschip in Vlissingen voor de opvang van meer dan duizend asielzoekers. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders woensdag bekendgemaakt na een overleg vorige week donderdag met de gemeenteraad. Het college voelde zich door de raad „onvoldoende gesteund” in het plan asielzoekers op te vangen in de haven van Vlissingen.

Lees ook: Waarom slapen asielzoekers op stoelen in Ter Apel?

Het schip met de tijdelijke opvangplekken had de druk op de huidige asielopvang moeten verminderen. Het college schrijft daarom te hebben „geworsteld met de afweging die gemaakt is, omdat de situatie die in Ter Apel is ontstaan zeer schrijnend is”. Daarnaast heeft Vlissingen een van de weinige zeehavens in Nederland met plek voor een cruiseschip. Hoewel een kleine meerderheid vóór het idee stemde (14 tegenover 12 stemmen) en voorbereidingen voor het cruiseschipverblijf al waren getroffen in overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), besloot het college het plan toch tegen te houden. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is daarvan op de hoogte gesteld, schrijft de gemeente.

Het plan ligt al langer gevoelig in Vlissingen. „Het blijft een kamp met te veel mensen op een te kleine ruimte”, had Alex Achterhuis, gemeenteraadslid van de grootste coalitiepartij PSR, donderdag tijdens de raadsvergadering gezegd volgens Omroep Zeeland. „Het wordt Ter Apel 2”, zei fractievoorzitter Pim Kraan van de lokale partij Perspectief op Vlissingen.