Geen strafrechtelijke vervolging Belastingdienst voor Toeslagenschandaal

De Belastingdienst wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor het Toeslagenschandaal. Dat heeft het gerechtshof Den Haag woensdag besloten. Volgens het gerechtshof biedt het strafrecht geen mogelijkheid om de fiscus te vervolgen.

Eerder had het Openbaar Ministerie (OM) besloten de Belastingdienst na meerdere aangiftes niet te vervolgen, waarna een groot deel van de klagers bezwaar maakte bij het Haagse gerechtshof. Ze stellen dat er voldoende bewijs is om de fiscus strafrechtelijk te vervolgen. De officier van justitie is van mening dat de Belastingdienst strafrechtelijke immuniteit heeft en daarom niet juridisch bestraft kan worden.

Het Haagse gerechtshof oordeelt dat gesproken kan worden van „een redelijke verdenking” dat de Belastingdienst zich van 2013 tot 2019 „schuldig heeft gemaakt aan beroepsmatige discriminatie”, maar zegt net als het OM dat de fiscus strafrechtelijke immuniteit geniet. Het Hof benadrukt hierbij wel dat toeslagenouders „ongekend onrecht” is aangedaan.

Een andere reden om niet te vervolgen is volgens het Hof dat beroepsmatige discriminatie die vóór 2016 plaatsvond verjaard is. Voor aangiftes met betrekking tot knevelarij (het vorderen of ontvangen van een geldbedrag terwijl de ambtenaar weet dat dat onterecht is), dwang door misbruik van gezag en lasterlijke aanklacht zijn volgens het Hof „onvoldoende aanknopingspunten” voor een „succesvolle vervolging”.

