Geen statiegeld op blikjes? Inspectie gaat handhaven op langzame organisaties

Betalen consumenten per 31 december dit jaar statiegeld op blikjes? De gemoederen over deze vraag lopen hoog op. Zo hoog, dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van plan is te handhaven op bedrijven die zich niet aan de statiegeldheffing houden. De ILT legde woensdag een voornemen last onder dwangsom van in totaal 28 miljoen euro op aan de stichting Afvalfonds Verpakkingen en zestien producenten en importeurs van blikjes. Op deze manier wil de Inspectie de sector dwingen tot inzameling, met het doel zwerfaval te voorkomen.

Het Afvalfonds, dat een landelijk systeem moet ontwikkelen voor de inname van blikjes, maakte vorige maand bekend niet aan de geplande datum van 31 december te kunnen voldoen. Hoewel het blikjesbesluit februari vorig jaar al door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd aangekondigd, kunnen apparatuur en ICT-systemen niet op tijd geleverd worden, zegt het Afvalfonds. De stichting pleit voor uitstel tot 1 april 2023 om „chaos” en „onwenselijke en onhygiënische situaties” in winkels te voorkomen.

Dat het bijna twee jaar duurt om een landelijk systeem op te zetten, zegt een woordvoerder van het Afvalfonds, komt door het floppen van een eerder idee. De stichting wilde aanvankelijk ‘circulaire hubs’ maken. „Dat is een kiosk-achtige constructie, waar je meerdere dingen tegelijk in kan leveren. Blikjes met statiegeld, maar ook batterijen en kleinere elektronische apparaten”, zegt de woordvoerder. „Spullen die je kan recyclen, maar waar je niet meteen de auto voor pakt om naar de milieustraat te gaan.”

‘Half systeem’

Gemeenten, non-gouvernementele organisaties en andere partijen reageerden positief, zegt de woordvoerder. Maar over de „korte termijn” waarop de hubs in het leven geroepen moesten worden, heerste minder enthousiasme. Het Afvalfonds concludeerde dat er „onvoldoende maatschappelijk draagvlak” voor de hubs was en begon in maart dit jaar aan plan B: ‘gewone’ inzameling van blikjes in supermarkten, zoals dat nu ook met flesjes gebeurt.

En het opzetten van dat systeem is nogal wat, zegt het Afvalfonds. „Het innemen van de blikjes is één ding. Maar vervolgens moeten de de blikjes achter het apparaat gescheiden, geplet en gesorteerd worden en moeten allerlei ICT-systemen opgezet worden voor de administratie en financiën”, aldus de woordvoerder. „En net als iedereen hebben we te maken met ernstige grondstoffentekorten. We concludeerden: op 31 december kunnen we slechts een half systeem opzetten.”

De Inspectie heeft daar weinig boodschap aan. Directeur toezicht en opsporing Karin Visser zegt „paal en perk” te willen stellen aan het niet naleven van de nieuwe wet en is van plan te handhaven. „De betrokken partijen zijn vooraf ruim betrokken en geïnformeerd over de datum van 31 december 2022”, aldus Visser. „Het lijkt volgens de sector onmogelijk om die datum te halen, maar dat zien we echt anders.” Het Afvalfonds laat woensdagmiddag weten „in gesprek” te zijn „over vervolgstappen” met het ministerie van I&W.

Tips voor de sector heeft de ILT overigens niet, laat een woordvoerder weten. „Ik denk niet dat dat aan ons is. De betrokken partijen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.”