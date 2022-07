Flitsbezorger Zapp vertrekt definitief uit Nederland. Dat staat in een interne mail van het bedrijf aan haar werknemers, die in handen is van AT5. Vorige maand maakte het bedrijf al bekend een vertrek uit Nederland te overwegen, nu onder meer de gemeente Amsterdam distributiecentra uit woonwijken weert. Omdat het distributiepunt dan te ver van de klant zou komen te liggen, is de dienst volgens het bedrijf niet meer „levensvatbaar”. De filialen van Zapp blijven voorlopig nog wel geopend.

In Nederland zijn enkele honderden mensen werkzaam bij Zapp. Het bedrijf schrijft in de mail op zoek te gaan naar mogelijkheden om hun banen te beschermen, meldt AT5: „We kunnen jullie laten weten dat we alle betrokkenen meer bieden dan de wettelijk verplichte vergoeding in een vaststellingsovereenkomst”. Al het personeel zou inmiddels zijn ingelicht over het besluit.

De van oorsprong Britse flitsbezorgdienst opende op 1 juli vorig jaar het eerste filiaal in Nederland. Op dit moment heeft Zapp filialen in Amsterdam, Rotterdam en Amstelveen. Door de opkomst van dergelijke darkstores, ook van andere bezorgdiensten als Gorillas en Flink, zien gemeenten zich genoodzaakt om strengere regels te maken. In mei maakte het Amsterdamse stadsbestuur bekend darkstores te willen weren uit woonwijken, onder meer vanwege klachten van omwonenden over geluidsoverlast en hinder door geparkeerde fietsen op de stoep. Nieuwe darkstores mogen in de toekomst in Amsterdam enkel nog op een industrieterrein hun deuren openen.