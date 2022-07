Flexwerk wordt duurder, dus de tomaat ook

Tomaten telen in de winter is duur. En met de stijgende energieprijzen wordt het alleen maar duurder. Daarom oogst de Westlandse teler CombiVliet vooral tijdens de zomermaanden. Maar al die seizoenswerkers een vast contract geven? Dat kan niet, zegt personeelsmanager Martine van der Meer. „We kunnen niet jaarrond werk bieden.”

Toch wil het kabinet dat het vaste dienstverband weer de norm wordt. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) presenteerde vorige week allerlei plannen om flexwerk zoveel mogelijk te ontmoedigen. Zo wordt het oproepcontract afgeschaft, behalve voor studenten en scholieren, krijgen uitzendkrachten meer rechten, en moet het nu echt onmogelijk worden om eindeloos tijdelijke contracten aan elkaar te rijgen.

In Nederland is het aandeel tijdelijke werknemers hoog; in de EU heeft alleen Spanje er naar verhouding meer. Dat wil het kabinet veranderen. Flexwerk moet minder aantrekkelijk worden voor werkgevers. Werknemers moeten meer zekerheid krijgen over werk en inkomen.

Ook veel werkgevers vinden dat flexwerk is doorgeschoten in Nederland. „Mensen krijgen keer op keer een los contract, terwijl er genoeg werk is”, ziet Van der Meer. „En ze worden eruit gekieperd wanneer ze een vast contract moeten krijgen.”

Dat betekent echter niet dat ze de kabinetsplannen steunt. Want houdt minister Van Gennip wel genoeg rekening met seizoenswerk? Bij CombiVliet blijven nu eenmaal rond de zomer veel tijdelijke krachten nodig, zegt de personeelsmanager.

En haar uitzendkrachten, veelal arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, willen zelf ook lang niet allemaal in vaste dienst, zegt ze. „Die willen in de feestdagenperiode naar huis toe.” Of ze weigeren een vast contract omdat ze dan zelf een huis moeten zoeken. „Voor vaste werknemers kan ik geen huis regelen, ons uitzendbureau doet dat wel voor zijn personeel.”

Tentamenweek

Sommige werknemers willen zélf flexibiliteit, zegt ook Eelco Kuijpers, operationeel directeur van horecagigant Meyer Beheer, dat zo’n zestig cafés en restaurants in Nederland bezit. Vooral jonge werknemers, zegt hij, willen werken wanneer het hun uitkomt. „Zodat ze niet vrij hoeven te vragen voor elke tentamenweek.”

Ongeveer de helft van zijn 2.500 werknemers is oproepkracht, schat Kuijpers – dat zijn vrijwel allemaal scholieren en studenten. Daardoor lijken de nieuwe regels hem nauwelijks te raken, want scholieren en studenten kunnen straks – als enige groep – nog wel een oproepcontract krijgen. Toch is Kuijpers kritisch. „Nog meer wetten en regels zijn nadelig voor de horeca.”

De landelijke werkgeversclubs VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de kabinetsplannen wel. Dat komt doordat die gebaseerd zijn op een akkoord dat de werkgevers vorig jaar al sloten met de vakbonden. Samen schreven zij een advies over de regels rond werk. Het kabinet omarmt dat nu.

Dat werkgevers de inperking van flexwerk steunen, is een ommezwaai: jarenlang hebben zij het belang van ‘flex’ verdedigd. „Nu stellen we van een aantal dingen vast: dat willen we niet meer”, zegt Guusje Dolsma van VNO-NCW. Zoals oproepkrachten: „Dat sommige werkenden beschikbaar moeten zijn voor alles en recht hebben op niets, dat pakken we aan.”

Mijn arbeidsmigranten hebben dikke auto’s en bouwen een huis in hun thuisland – dat is hun pensioen Martine van der Meer personeelsmanager CombiVliet

De nieuwe regels kunnen sommige werkgevers pijn gaan doen – ook tomatenteler CombiVliet. Uitzendwerk wordt naar verwachting duurder, want uitzendkrachten moeten straks arbeidsvoorwaarden krijgen die gelijkwaardig zijn aan die van hun collega’s die rechtstreeks in dienst zijn. En als CombiVliet meer geld kwijt is aan uitzendkrachten, leidt dat uiteindelijk tot een duurdere tomaat. „Dan moeten we onze prijzen verhogen”, zegt Van der Meer, „wat bovenop de inflatie komt.”

Van der Meer snapt dat het kabinet uitzendkrachten meer rechten wil geven. Maar ze begrijpt niet waarom dat ook zou moeten gelden voor arbeidsmigranten die hier een paar seizoenen komen om „snel veel geld te verdienen”. Het beeld van arbeidsmigranten als „arme sloebers” klopt volgens haar niet meer. „Mijn arbeidsmigranten hebben dikke auto’s en bouwen een huis in hun thuisland – dat is hun pensioen.”

Voorspelbaar werk

De arbeidsmarkt kan niet zonder flexwerkers, zegt Ronald Dekker, arbeidseconoom bij onderzoeksinstituut TNO. Seizoensgebonden werk zal er altijd zijn, en bedrijven moeten periodes met meer of minder werk kunnen opvangen.

Maar hoevéél flexwerkers een bedrijf nodig heeft? Dat is de „million dollar question”, zegt Dekker. Veel bedrijven hebben een grotere ‘flexibele schil’ dan strikt noodzakelijk, ziet hij. Supermarktketens werken in hun distributiecentra bijvoorbeeld veel met uitzendkrachten. Dekker betwijfelt of dat nodig is: „Juist daar is de stroom werk redelijk te voorspellen.”

Hij zag de afgelopen decennia verschillende bewindslieden pogingen doen om flexwerk terug te dringen, zonder veel succes. Dekker: „Nieuwe regels maken is niet moeilijk. Ze handhaven wel.” De arbeidsinspectie heeft weinig capaciteit en flexwerkers trekken vanwege hun kwetsbare positie niet snel aan de bel. „Zij staan over het algemeen niet vooraan om hun rechten op te eisen.”

Het kabinet wil deze mensen nu minder kwetsbaar maken door hun meer rechten te geven. Tegelijk moet flexwerk, doordat het duurder wordt, alleen nog worden ingezet waarvoor het ooit bedoeld was: écht tijdelijk werk.

Daar staat iets tegenover: het kabinet maakt de vaste contracten iets minder ‘vast’. Dat was essentieel voor werkgevers. „Het moet aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen”, zegt Dolsma van VNO-NCW.

De plannen die het kabinet hiervoor gaat uitwerken, vloeien eveneens voort uit het advies van bonden en werkgevers. De ‘deeltijd-werkloosheidsuitkering’ bijvoorbeeld: een werkgever die opeens veel omzet verliest, mag werknemers dan tijdelijk minder uren laten werken. Zo worden ook de loonkosten lager. De werknemer krijgt een aanvullende uitkering van het UWV.

Invoering van deze maatregelen moet „ongeveer gelijktijdig” gebeuren met de inperking van flexcontracten, zegt Dolsma. Al stuit de uitwerking van deze plannen op uitvoeringsproblemen en onenigheid. Neem de vraag wie de kosten van de deeltijd-werkloosheidsuitkering moet dragen: overheid, werkgevers of werknemers?

Concurrentievoordeel

De strengere flexregels zullen nu overigens minder pijnlijk zijn voor werkgevers door de enorme vraag naar personeel. Veel organisaties zijn door personeelstekorten toch al gemotiveerder om werknemers aan zich te binden met een vast contract.

Telecomprovider VodafoneZiggo besloot een paar jaar geleden om minder flexwerkers in te zetten. Ook afdelingen waarop doorgaans veel uitzendkrachten werken, nemen nu mensen rechtstreeks in dienst. Dat biedt een concurrentievoordeel, vertelt personeelsdirecteur Thomas Mulder. „In de huidige economie werkt het zo: als je de mensen hebt, heb je de markt.”

Op de klantenservice van de telecomprovider, 2.300 voltijdbanen, zijn de mensen nu rechtstreeks bij het bedrijf in dienst. Alleen voor tijdelijke projecten worden nog uitzendkrachten ingehuurd. Door mensen sneller vast werk te bieden, hoopt VodafoneZiggo personeel te binden. Iedereen in dienst mag meedoen aan cursussen en trainingen. „Zo houd je mensen relevant voor het bedrijf, en stoom je ze klaar voor andere functies.”

De kwaliteit van het werk verbetert ook met vaste krachten, zegt Mulder. „Als mensen zich kunnen ontwikkelen en ervaring opdoen, zijn ze beter in staat klanten te helpen. De gemiddelde gesprekstijd is korter. Problemen worden sneller opgelost. En er wordt nu minder vaak een monteur naar een klant gestuurd. Al is het maar één monteur per dag minder, dat bespaart een hoop, hoor.”