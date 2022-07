Nederland „deelt in de verantwoordelijkheid” voor „het falen van de internationale gemeenschap” in Srebrenica. Die woorden waren maandag de aanloop voor minister Kajsa Ollongren (Defensie, D66) om namens het kabinet „onze diepste excuses” aan te bieden aan overlevenden en nabestaanden van de genocide in 1995.

Met dit gebaar, tegenover duizenden Bosniërs in Potocari, deed Ollongren het juiste: ze erkende dat Nederlands handelen – of het ontbreken ervan – leed heeft veroorzaakt. Ze sprak van het belang om „de geschiedenis recht in de ogen te kijken” en wees er terecht op dat er maar één partij schuldig is aan de genocide: het Bosnisch-Servische leger onder leiding van Ratko Mladic. Dat leger heeft in juli 1995 ruim achtduizend mannen en jongens vermoord, hun lichamen verminkt en in massagraven achtergelaten.

Maar de excuses hadden ook beter gekund, in hun formulering en hun uitvoering. En dat verbaast, want van wie 27 jaar de tijd neemt om tot een ‘sorry’ te komen mag – ook in de uiterst complexe geschiedenis die Srebrenica is – meer worden verwacht.

De geschiedenis recht in de ogen kijken, betekent immers ook: precies vertellen wat je ziet. En dan valt op dat de woorden van de minister nogal bondig waren toen ze de Nederlandse rol uitsluitend benoemde als onderdeel van een collectief, te weten de internationale gemeenschap.

Het is zeker waar dat Dutchbat III, dat opereerde onder de vlag van de Verenigde Naties, onvoldoende mandaat en middelen had om de bevolking te beschermen, en daarmee dus een onmogelijke opdracht had. De onmacht die de Nederlandse blauwhelmen hebben gevoeld en de onterechte verwijten die ze achteraf kregen, hebben velen voor het leven getekend.

De minister stond maandag echter niet specifiek stil bij het Nederlandse optreden. Dit terwijl de Hoge Raad in 2013 heeft vastgesteld dat de staat aansprakelijk is voor de dood van drie mannen die werden weggestuurd van de Dutchbat-basis. Later, in 2019, concludeerde de Raad dat Nederland gedeeltelijk aansprakelijk is voor het lot van 350 andere weggestuurde mannen. Het moet maandag toch mogelijk zijn geweest om de hand ruimhartiger in eigen boezem te steken zonder Dutchbat tekort te doen.

Vorige maand maakte het kabinet in de persoon van premier Rutte (VVD) eveneens excuses aan de Dutchbatveteranen. Dat zij onder VN-vlag opereerden, doet niets af aan de verantwoordelijkheid van de staat, zei hij tegen hen. Ook erkende hij dat zij te weinig steun hebben gekregen in de beeldvorming achteraf.

Er is de nodige kritiek op deze volgorde. Was het niet gepaster geweest als de nabestaanden eerder excuses hadden gekregen? Zij hebben immers achtduizend zonen, vaders en echtgenoten verloren. Zo ziet het er wel uit, maar de vraag is hoe de omgekeerde volgorde had uitgepakt. Dan had het verwijt kunnen zijn dat het gebaar naar de nabestaanden slechts een opmaat was voor excuses aan de ‘eigen’ veteranen. Misschien moet de conclusie zijn dat er zoveel pijn is, dat het haast ondoenlijk is om het helemaal goed te doen.

Dat neemt niet weg dat Rutte ook zelf naar Potocari had kunnen gaan. Zoals premier Kok in 2002 het besluit nam om zijn kabinet te laten aftreden wegens Srebrenica, zo had Rutte de excuses persoonlijk kunnen overbrengen. Natuurlijk sprak ook Ollongren namens het kabinet, maar een premier is van grotere symbolische waarde. De beste excuses zijn niet alleen weloverwogen, maar ook royaal.

