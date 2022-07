Scottie Scheffler, de golfkampioen die liever onder de radar blijft

Scottie Scheffler voert alweer zestien weken de wereldranglijst aan. Dat alleen al rechtvaardigt zijn favorietenrol op St. Andrews in Schotland, waar de jubileumeditie van de oudste major ter wereld zich vanaf donderdag voltrekt.

Tiger Woods had in 1996, na zijn eerste overwinning op de PGA Tour, 252 dagen nodig om naar de top van de wereldranglijst te klimmen. Dat record verpulverde Scheffler, pas sinds 2019 een volwaardige speler op de Amerikaanse tour, dit jaar. Hij won in februari het Waste Management Phoenix Open en was precies 42 dagen daarna de nieuwe nummer 1 van de wereld. Daartussen zaten nóg twee overwinningen op de PGA Tour.

In het eerste toernooi na het verkrijgen van die status, won hij zijn mooiste titel: The Masters op Augusta National. Scheffler verdiende dit seizoen al meer dan 13 miljoen dollar (omgerekend 12,9 miljoen euro) aan prijzengeld.

Slechts 25 spelers bestegen sinds de invoering van de wereldranglijst in 1986 de troon en Scheffler heeft nog een paar weken te gaan om in dat mini-klassement Lee Westwood (22 weken) als nummer 15 te achterhalen. Maar de kenners zijn ervan overtuigd dat het daar niet bij blijft.

Het record van Woods – 683 weken – is wellicht te hoog gegrepen, maar dat de in de media als enigszins kleurloos getypeerde golfer uit New Jersey de strijd om de macht nog een tijdje zal volhouden, is allesbehalve een gewaagde voorspelling.

Indrukwekkende statistieken

Op 27 maart loste Scheffler de Spanjaard Jon Rahm na een regeerperiode van 43 weken af. Saillant detail: het grote publiek leerde hem een half jaar eerder kennen toen hij als rookie in de Ryder Cup gehakt maakte van diezelfde Rahm.

De Amerikaan maakte in dat onderlinge duel in de tweejaarlijkse strijd tussen de Verenigde Staten en Europa, op de eerste vier holes een birdie en deelde daarmee een gevoelige tik uit aan de Spanjaard, die de klap niet meer te boven kwam. Scheffler maakt ook nog eens deel uit van de ‘Club van 59’, spelers die op de PGA Tour de magische grens van 60 slagen in een ronde doorbrak.

De statistieken van Scheffler zijn indrukwekkend, zijn spel is dat ook, maar zijn ‘verschijning’ is dat (nog) niet. Hij ziet eruit en praat als een doorsnee Amerikaanse tourspeler. Vanaf zijn zesde groeide hij op in Dallas, waar moeder Diane een goede baan kreeg aangeboden bij een advocatenkantoor. Vader Scott was de huisman en zorgde naast Scottie ook voor drie dochters. Bij de Royal Oaks Country Club in Dallas leerde Scheffler golfen. Later won hij het US Junior, zijn grootste prestatie als amateur. Dat leverde hem als 17-jarige een invitatie op voor een toernooi van de PGA Tour. Daarin maakte hij een hole-in-one en eindigde hij als 22ste. Nadat hij in 2018 professional was geworden, bleef hij een paar jaar onder de radar.

Vooralsnog is Scheffler ook niet op een oneffenheidje te betrappen. Hij mengt zich liever niet in de discussie over de LIV Tour, de concurrerende golftour gefinancierd met Saoedi-Arabisch geld. „Ik houd me liever op de achtergrond. Jongens als Rory McIlroy en Justin Thomas zijn op dit vlak betere vertegenwoordigers.”

Overtuigd christen

Na The Masters werd het woordje ‘boring’ gebruikt in de verslaglegging van Schefflers triomf. Er werden grappen gemaakt over het traditionele Champions Dinner in 2023, waarvan de titelverdediger het menu mag samenstellen. „Macaroni met kaas, steak. Bonen en koolsla. Dat wordt de maaltijd”, orakelde de Amerikaanse golfinfluencer Paige Spiranec.

Scheffler bekende na zijn zege op Augusta National dat hij de ochtend voor zijn laatste ronde, op van de zenuwen, als een kind had gehuild, maar dat zijn echtgenote Meredith hem rustig had gekregen met de woorden „dat zijn lot in Gods handen lag”. Ook fluisterde ze hem in dat als hij op die laatste achttien holes tien slagen te veel zou maken of zelfs nooit meer zou winnen, God het zo zou hebben gewild.

Scheffler is overtuigd christen. „We hebben geen controle over onze levens. God heeft me deze gave gegeven en ik gebruik het ter ere van zijn glorie.” Hij bestempelt het dan ook niet als bijgeloof dat hij altijd met hetzelfde muntje de bal op de green markeert, eentje waarop het logo staat afgebeeld van de Dallas Cowboys, het American-footballteam uit de stad waarin hij opgroeide „Als ik de marker een keer kwijtraak, dan zal ik waarschijnlijk gewoon een ander muntje gaan gebruiken. Tot die tijd steek ik deze in mijn zak.”

Eigenaardigheden heeft Scheffler nauwelijks. Hij lijdt aan hoogtevrees, dertien is zijn geluksgetal en ananas zijn favoriete vrucht. Hij beschouwt Michael Jordan als grootste sporter aller tijden, maar zijn jeugdheld was honkballer Derek Jeter van New York Yankees.

Als kind droeg Scheffler altijd een lange broek en poloshirt wanneer hij naar school ging. De jonge Scottie werd er flink om gepest, maar hij wilde later golfer worden en dacht er goed aan te doen zich alvast zo te kleden. Voor iemand die nu vaak zegt „niet te veel in de toekomst te willen kijken en in het moment te willen leven”, moet dat toch wel een van zijn meest opzienbarende daden buiten de golfbaan zijn geweest.

Jubileum St. Andrews is de logische locatie voor de 150ste editie van het Britse Open Het was in oktober 1860 dat het Britse Open (kortweg ‘The Open’) voor het eerst werd gespeeld op de Old Course in St. Andrews. De baan wordt alom beschouwd als de ‘home of golf’ en het is ook geen toeval dat de 150ste editie van The Open in de Schotse kustplaats wordt gespeeld. St. Andrews is voor de dertigste keer gastheer, veel vaker dan de andere banen die nog in aanmerking komen voor de organisatie van het majortoernooi. Op de Old Course wonnen grote namen de ‘Claret Jug’. Deze beker werd in 1872 geïntroduceerd nadat de Schot Thomas Morris The Open drie keer op rij had gewonnen en de originele trofee mocht houden. De Amerikaan Tiger Woods won in St. Andrews twee van zijn drieOpen-titels, net als zijn landgenoot Jack Nicklaus. Woods (46) is erbij in de jubileumeditie. Hij liet weten dat de kans om dit jaar mee te spelen, hem extra had gemotiveerd bij zijn revalidatie na het zware auto-ongeluk in februari 2021. „Het voelt nog historischer dan normaal”, zei Woods bij aankomst in Schotland. De 82-jarige Nicklaus, woensdag tot ereburger van St. Andrews benoemd, roemde de Old Course. „Op deze baan heb je nog altijd die nare, kleine bunkers. Iemand sloeg zijn bal daar 60 of 100 jaar geleden al in en had toen precies dezelfde problemen.”