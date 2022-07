Een jaar na de overstromingen kamperen Walen nog steeds op zolder, tot de herstelploeg komt

De façades van Prayon zijn ontdaan van vocht en vuil, maar niet van de herinnering aan de vernietigende kracht van het water. Een jaar geleden stortte het in zulke grote hoeveelheden over Wallonië uit dat overstromingen 39 mensen verzwolgen, en nog eens tienduizenden alles afnamen. Het was de ergste natuurramp uit de Belgische geschiedenis, en de nasleep ettert voort. Woonomstandigheden zijn erbarmelijk. Situaties uitzichtloos.

Niet voor te stellen op deze vroege zaterdagochtend, in het Ardennengehucht aan de Vesder. De zon schijnt fel in de vallei, waar laag overvliegende zwaluwen met de kolder in de kop achter elkaar aan zitten. De rivier die vorig jaar in een mum van tijd in een bruine modderstroom veranderde, kabbelt nu rustig.

Tegenover de Église Saint Laurent, waar het water op drie meter hoogte een laagje slijk achterliet op de glas-in-lood-ramen, staat op een campingtafel een ketel koffie. Ernaast liggen croissants en chocoladebroodjes. Bij de kerk aan het Place du Marché arriveren de leden van Team Éclairs, Vlaamse vrijwilligers die al bijna een jaar elke zaterdag uit Brugge, Gent, Hasselt en verder naar Prayon rijden om hun Waalse landgenoten te helpen.

De schade is groot; 48.000 gebouwen werden verwoest, honderdduizend mensen direct of indirect getroffen. De Waalse regering raamt de totale schade nu op 2,8 miljard euro. Dat bedrag werd de afgelopen maanden steeds hoger vanwege de oplopende grondstofprijzen en de inflatie.

Er werden in Wallonië bijna 60.000 verzekeringsclaims ingediend. 90 procent daarvan zou volgens verzekeraarskoepel Assuralia gedeeltelijk of volledig uitgekeerd zijn. Bij de overige 10 procent wachten mensen nog altijd op het oordeel van een expert of contra-expert.

Team Éclairs helpt in Trooz bij het herstellen van beschadigde huizen. Foto Nick Somers

Maar lang niet iedereen is verzekerd in de Belgische provincies waar de armoede- en werkloosheidcijfers tot de hoogste van het land horen. Het rampenfonds heeft meer dan zevenduizend aanvragen ontvangen; in april waren nog maar vierhonderd daarvan goedgekeurd. Veel hulpaanvragen zijn afgewezen omdat bewijsstukken ontbreken, of anderszins onvolledig zijn.

Stichting Team Éclairs werd vorig jaar een paar dagen na de ramp uit liefdadigheid opgericht door Vlaming Philippe Duquesnoy, productiemanager bij een drukkerij in de buurt van Antwerpen. Na een geannuleerde vakantie door corona besloot hij zijn zomer te gebruiken om de slachtoffers in Wallonië bij te staan. Een paar weken was aanvankelijk het idee, maar hij trekt nu al een jaar naar het rampgebied. Team Éclairs probeert te helpen waar dat het hardst nodig is; waar mensen geen sanitair hebben, niet kunnen koken. Waar door het vocht de paddenstoelen op de muren staan. Deze zaterdag worden twintig vrijwilligers na de koffie in teams opgedeeld en waaieren ze uit over de Vesdervallei.

Ravage

Naar René (67) en Agnes Wathy (65) aan de Rue de Verviers in Trooz bijvoorbeeld. Daar is de ravage een jaar na dato nog enorm. Hun huis staat onderaan een heuvel, waardoor het water genadeloos van alle kanten naar binnen stroomde. Agnes beleefde die angstige uren alleen, omdat René bij het Rode Kruis was gaan helpen.

Ze haastte zich om alles van waarde – haar drie katten, de tv, computers – naar de eerste verdieping te brengen en wachtte daar op hulp, terwijl in een paar uur de begane grond onder water kwam te staan. „Het stond tot aan de klok”, zegt Agnes, wijzend naar het uurwerk dat vijftig centimeter onder het plafond van de woonkamer is bevestigd. Pas uren later kwam René thuis. Ongedeerd. Maar toen begon de ellende pas.

Telkens als het hard regent, is Francine Mangon doodsbang

In de bescheiden woning aan de Vesder en de spoorlijn die René elke dag van zijn werkzame leven als treinmachinist passeerde, zijn alle muren tot op de bakstenen gestript om te drogen. Nog altijd zijn die te vochtig om pleisterwerk of behang aan te brengen. Tot die tijd is het kamperen in ons eigen huis, zegt Agnes.

Het paar woonde acht maanden bij hun dochter, elders in Wallonië, maar kwam elke dag terug voor reparaties. „Zo hadden we een doel in ons leven”, zegt René.

Lees ook over de nasleep in Duitsland: Schokkend falen van Duitse overheid bij watersnood van vorig jaar

In maart zijn ze teruggekeerd en sindsdien proberen ze hun huis te herstellen. Van de verzekering hebben ze inmiddels een bedrag gekregen. Maar dat is niet voldoende om alle schade van te repareren. René: „Voor herstelwerkzaamheden alleen hebben we 60.000 euro nodig. Dan hebben we het nog niet over de afwerking, nog eens minimaal 20.000. Toen de schade werd ingeschat, was de inflatie nog niet zo hoog. Met het geld dat we nu hebben gekregen, kunnen we de nieuwe facturen al niet meer betalen.” En dus komen de vrijwilligers van Team Eclairs gelegen. Ze zijn de traptreden aan het zandstralen.

De woning van René (67) en Agnes Wathy (65) wordt hersteld. Vorig jaar beleefde Agnes Wathy angstige momenten alleen.

Foto Nick Somers De woning van René (67) en Agnes Wathy (65) wordt hersteld.

Foto Nick Somers De woning van René (67) en Agnes Wathy (65) wordt hersteld. Vorig jaar beleefde Agnes Wathy angstige momenten alleen.

Foto’s Nick Somers

Philippe Duquesnoy hoort de laatste weken steeds meer geluiden van mensen die het een jaar na de overstromingen niet meer zien zitten. Mensen die nog altijd wachten op geld om aan herstelwerkzaamheden te kunnen beginnen, of maar geen antwoord krijgen van een verzekeringsexpert. Dat duurde in het geval van Francine Mangon (42) en haar man Michel Mangon (56) elf maanden. Pas onlangs kregen ze te horen dat ze een som geld tegemoet kunnen zien. Daarmee kunnen ze hun huis bij lange na niet in oorspronkelijke staat brengen. Want ook hun woning is een ravage. In een van de kamers heeft opkruipend vocht het houten dak zo verrot dat een gat is ontstaan.

Mangon heeft daar stress van, maar kampt ook met posttraumatische verschijnselen, zegt ze. Steeds als het hard begint te regenen, wordt ze doodsbang. „Ik ben constant het weer aan het checken.”

Hoestende vrijwilligers

Een paar kilometer stroomopwaarts en honderden verlaten huizen verderop, in Nassenvaux, woont Arnaud Baclin (37) al een jaar in een bouwval. Hij slaapt op de tweede verdieping van het huis dat hij van zijn ouders erfde, en dat op 14 juli volledig werd verwoest. Hij heeft geen andere keuze dan hier ’s avonds en in het weekend keihard te werken.

Op een klein zolderkamertje staat zijn bed naast een koffieapparaat en een tv. Zijn hond Zoë kijkt door het raam naar buiten, naar de vrijwilligers die hoestend puin naar buiten gooien. „Elk mens dat je helpt, is er weer één”, zegt Danny Beeckmans met een grijns, en het stof in zijn haren.

Baclin houdt de Waalse regering en haar waterbeheer verantwoordelijk. Volgens hem komt het door „een menselijke fout” dat het door de Vesder gevoede stuwmeer van Eupen door hevige regenval te vol was gelopen in de dagen voorafgaand aan de overstromingen. Het openzetten van de noodsluizen zou daarna voor een vloedgolf hebben gezorgd.

Maar uit een onafhankelijk onderzoek dat de Waalse minister van klimaat en infrastructuur Philippe Henry (Ecolo) liet uitvoeren, bleek het tegenovergestelde, onderschreef ook Patrick Willems, hydroloog aan de KU Leuven, op de Belgische radio. „Zonder dam had de overstroming zelfs langer kunnen duren.” Nu hield die het water lange tijd tegen.

Aan de woning van Arnaud Baclin (37) in Nassenvaux wordt gewerkt, hij woont al een jaar in een bouwval. Foto Nick Somers

Dat betekent niet dat het water- en crisisbeheer niet beter kan, concludeerde een parlementaire commissie die onderzocht hoe een ramp van deze omvang in de toekomst voorkomen kan worden. Want dat het onder invloed van klimaatverandering steeds vaker extreem zal gaan regenen, staat vast. Een van de conclusies was dat er nauwkeurigere en beter te interpreteren weersvoorspellingen moeten komen; voorafgaand aan de ramp werd de te verwachten regenval niet vertaald naar de voorspelde waterhoogte.

Ook de evacuatie liep in het honderd, doordat berichten niet doorkwamen en hulpdiensten niet wisten wat te doen. Op donderdag 15 juli, toen veel bewoners in de Vesdervallei al twaalf uur werden omringd door water, kregen ze een sms-bericht vanuit het crisiscentrum in Luik: ‘vermijd reizen’ en ‘werk thuis’.

Bekijk hier de foto’s van vorig jaar: Zandzakken, pompen en evacuaties: de overstromingen in Duitsland en België in foto’s

Naar aanleiding van het rapport zijn in Wallonië maatregelen genomen om een volgende keer beter voorbereid te zijn. Toch opende de rechtbank van Luik in juli vorig jaar een onderzoek naar ‘onvrijwillige doodslag bij gebrek aan voorzorg of vooruitzicht’. Dat moet uitwijzen of een fout in het systeem van crisisbeheer voor de 39 slachtoffers heeft gezorgd. Er werden huiszoekingen gedaan bij weerinstituut KMI, het nationaal crisiscentrum en bij de Luikse gouverneur. Die wil desgevraagd geen commentaar geven, maar naar „de toekomst” kijken. Die toekomst begint met een herdenkingsbijeenkomst donderdag in Chênée.

Aan het eind van de werkdag verzamelen de vrijwilligers van Team Eclairs zich weer op het Place du Marché. Dit keer voor een biertje. Anne-Francoise Degnis komt er ook bij staan. Haar huis, aan het plein, werd een jaar geleden volledig verwoest. Ze verloor alles. Maar kreeg er vrienden uit heel Vlaanderen voor terug.

Schade in Nederland: 34 miljoen euro vergoed De Nederlandse overheid heeft tot nu toe 34 miljoen euro aan vergoedingen uitgekeerd voor schade die overstromingen in Limburg en Noord-Brabant een jaar geleden veroorzaakten. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) eerder deze week bekendgemaakt. Zo’n 750 van de in totaal 2.783 aanvragen moeten nog worden beoordeeld. Het geld dat de staat uitkeert, komt boven op vergoedingen van verzekeringen aan particulieren en bedrijven voor de waterschade. Voor alle aanvragen die binnenkwamen, zette de overheid schade-experts in van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). Zij stelden rapporten op over de daadwerkelijke schade aan onder meer huizen en andere gebouwen. Tot dusver stelden de NIVRE-experts 1.879 schaderapporten op. Zo’n 500 aanvragen moeten nog door het NIVRE beoordeeld worden; de RVO moet nog 250 rapporten beoordelen. Zo’n 500 aanvragen zijn ingetrokken of bleken te dubbelen met andere meldingen. De RVO zegt 192 schademeldingen afgewezen te hebben, al is niet duidelijk waarom. De vergoedingen door de RVO worden uitgekeerd op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). De wet is bedoeld als tegemoetkoming voor „materiële schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar is”. De wet dient niet als compensatie voor álle geleden schade, maar is bedoeld voor de „primaire woonfunctie” - zo vallen beschadigingen aan tuinen niet onder de regeling. De RVO geeft toe dat het proces van beoordeling bij het uitkeren van vergoedingen ook bij de overheid vaak „lang” duurt. Gedupeerden gaan „steeds vaker” niet akkoord met het taxatierapport, zegt de RVO, „omdat de prijzen van grondstoffen stijgen en offertes gebaseerd zijn op inschattingen van dat moment”.