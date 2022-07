De president van Sri Lanka is gevlucht, maar is hij nu ook afgetreden?

Hij had beloofd dat hij woensdag zou aftreden als president van Sri Lanka. Maar aan het einde van de dag was Gotabaya Rajapaksa wel gevlucht naar de Malediven, na maanden van protesten, maar een formele ontslagbrief was er nog niet.

Ook premier Ranil Wickremesinghe, nu ook waarnemend president, had gezegd bereid te zijn te vertrekken. Maar ook hij lijkt zich vast te klampen aan de macht.

Uit woede over deze vertragingstactieken trokken woensdagochtend duizenden betogers naar het kantoor van de premier. Pogingen van de politie om hen tegen te houden met traangas en waarschuwingsschoten, hielpen niet. Uiteindelijk namen de demonstranten het koloniale witte gebouw in. Bij de hevige onlusten in Colombo, de grootste stad van Sri Lanka, is zeker één dode gevallen. Tot donderdagochtend vroeg geldt in het land een uitgaansverbod.

De bestorming van het kantoor van de premier leek een herhaling van zaterdag, toen demonstranten het presidentiële paleis bezetten. Rajapaksa was er niet aanwezig, en beloofde in een verklaring dat hij op 13 juli zou aftreden. De premier gaf aan dat voorbeeld te zullen volgen.

Politieke dynastie

De protesten tegen Rajapaksa begonnen in maart, uit onvrede over zijn economische beleid. Volgens betogers kwam hij te laat in actie om enorme internationale schulden, ontstaan in de coronacrisis en verergerd door de impact van de oorlog in Oekraïne, te verhelpen. Supermarkten raakten leeg, er ontstond een medicijntekort en het dagelijks leven kwam vrijwel tot stilstand vanwege gebrek aan benzine. Na maanden van demonstraties namen de betogers alleen nog genoegen met het vertrek van de president. Gotabaya Rajapaksa, in 2019 verkozen, is lid van een politieke dynastie die al decennia de dienst uitmaakt in Sri Lanka en al langer wordt beschuldigd van nepotisme.

Na de bestorming van het presidentiële paleis zaterdag „moet hij hebben ingezien dat zijn populariteit tot een dieptepunt is gedaald”, zei econoom Ganeshan Wignaraja van de internationale denktank ODI woensdagochtend. Ook premier Wickremesinghe, eerder oppositiepoliticus, heeft geen krediet meer bij demonstranten. Hij was in mei aangesteld in een poging om de demonstranten tegemoet te komen. Maar veel burgers vinden dat hij sindsdien onvoldoende heeft gedaan voor de economie. Een demonstrant legde woensdag aan persbureau Reuters uit waarom ook Wickremesinghe weg moest: „Ze horen allebei tot de oude, verrotte politiek. Die willen we niet meer.”

Dat de president was gevlucht alvorens zijn functie neer te leggen, is waarschijnlijk ook een poging om vervolging te voorkomen. Tijdens de protesten werd de roep om „gerechtigheid” steeds luider: niet alleen vanwege handjeklap met zijn familie, ook voor de oorlogsmisdaden die hij zou hebben begaan in de Sri Lankaanse burgeroorlog. Zijn broer Mahinda, destijds president, maakte in 2009 een einde aan het lange conflict met de Tamil Tijgers. Gotabaya Rajapaksa leidde toen het ministerie van Defensie, en liet mensen uit de Tamil-gemeenschap vermoorden en verdwijnen.

Overgangsregering

Het is onduidelijk wie volgens de demonstranten zijn plek moet overnemen. In de zaterdag ontstane crisissfeer stelden partijleiders uit het parlement een plan op voor een overgangsregering. Dinsdag zouden parlementariërs een nieuwe president moeten aanwijzen.

Volgens analist Wignaraja zou in deze zware economische crisis een machtsvacuüm rampzalig zijn. „De prioriteit van een nieuwe regering is de economie te stabiliseren, door weer in gesprek te gaan met het Internationaal Monetair Fonds. Als Sri Lanka met het IMF samenwerkt, zal dat vertrouwen wekken en leningen mogelijk maken.” De nieuwe beleidsmakers moeten vervolgens structurele hervormingen doorvoeren, om buitenlandse investeringen mogelijk te maken. De noodlijdende Sri Lankaanse burgers zullen volgens Wignaraja nu eerst afhankelijk zijn van buitenlandse hulp. „Als vriendschappelijk landen – India, de VS, Japen en de EU – een consortium vormen, kunnen zij de essentiële buitenlandse hulp bieden. Er dreigt een humanitaire crisis.”