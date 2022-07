Componist Camiel Jansen: ‘Ik wil woede over het toeslagenschandaal’

‘Het is al zo lang geleden” ... „Een E is kut op een fluit.” ... „Daar heb ik geen actieve herinnering aan” ... „Iets sneller!” ... „Ik begrijp de vraag niet helemaal” ... „Dat hele gedeelte in D, moet dat niet wat zachter?” ... „Dat staat me niet helder voor de geest” ... „Nee, het moet boren!” ... „Het is al zo lang geleden.”

Het zijn flarden tekst die begin juli klinken in een loodsje in Amsterdam-Noord, waar repetitieve, trance-opwekkende maar zeker ook boosheidkwekende muziek klinkt uit een dwarsfluit, klarinet, bassethoorn, basklarinet en altsaxofoon. Componist Camiel Jansen zit ervoor. Hij leidt de repetitie van zijn nieuwe stuk: Het Toeslagenschandaal.

Jansen (31) is opgeleid tot contrabassist, maar componeert liever, vooralsnog vooral voor zijn eigen ensemble Ikarai. Meestal is dat muziek op de spanningsboog van bestaande verhalen. Hij begon in 2016 met FLY (op de mythe van Icarus), deed toen Muhammad (op The Rumble in the Jungle, de legendarisch geworden boksmatch tussen Muhammad Ali en George Foreman in 1974), daarna Kafka on the Shore naar Murakami’s boek.

Allemaal kunst omwille van de kunst, want met geëngageerde muziek heeft Jansen niet veel. Laat staan dat hij activistisch van aard is. Dácht hij. Tot hij een jaar geleden de afwikkeling van de Toeslagenaffaire begon te volgen en van verbazing in verbijstering in woede vergleed. Woede die, ondanks dat hij geen slachtoffer is en ook geen slachtoffers kent, zo groot werd dat hij er iets mee moest. Het werd een muziekstuk, dat hij kon componeren omdat hij voor zijn plan de Wonderfeel Keep an Eye Productieprijs (10.000 euro) kreeg. Het Toeslagenschandaal klinkt vrijdag op festival Wonderfeel.

Schandaal

Het Toeslagenschandaal dus, en nadrukkelijk niet ‘de Toeslagenaffaire’. Want: „Het woord affaire is veel te licht. Het is een schandaal. Het is moorddadig.” Het is niet zo dat Jansen zelf van zijn woede af is, nu het stuk op papier staat. Met wilde armgebaren en een doordringende blik kan hij na de repetitie nauwelijks op zijn stoel blijven zitten. „Ik ben er wel zo ongelofelijk kwaad over. Omdat dit schandaal blootlegt wat er gebeurt als neoliberalisme doorsijpelt in beleid, als alles aan marktwerking onderhevig wordt. Als er alleen maar gemanaged wordt op het absolute minimale, zonder menselijke maat. Dan krijg je dit soort toestanden. En niet alleen bij de belastingdienst, ook in het onderwijs, de zorg en de cultuur.” Dat het kabinet viel luchtte in eerste instantie op, maar dat was maar kort: „ja, er zijn in principe herstelbetalingen, maar die beleidsmakers zitten er gewoon weer! Het diepere probleem is helemaal niet opgelost.”

Op het podium zitten de vijf musici straks in grijze pakken. Jansen zelf ook, achter een bureau met multomappen. Samen vertegenwoordigen ze ‘de bureaucratie’. Vanaf een taperecorder klinken door de muziek heen stemmen van politici; bijvoorbeeld Ruttes antwoorden in zijn openbaar verhoor in november 2020 eind 2020. Drie uur ondervraging waar Jansen nauwelijks echte antwoorden in hoorde, maar vooral zinnetjes als: „Het is al zo lang geleden”, „Ik begrijp de vraag niet helemaal.”, „Dat staat me niet helder voor de geest.” Er klinken ook flarden van oud-toeslagendirecteur Gerard Blankestijn, Renske Leijten en Pieter Omtzigt die het schandaal blootlegden, en auteur Eva Rovers die zinnen voorleest uit haar boek Ik kom in opstand dus wij zijn, wat voor Jansens het startschot was van de compositie en die bij de uitvoering ook een inleiding zal geven.

Ik ben er wel zo ongelofelijk kwaad over. Omdat dit schandaal blootlegt wat er gebeurt als neoliberalisme doorsijpelt in beleid, als alles aan marktwerking onderhevig wordt

In plaats van delen, heeft Jansen Het Toeslagenschandaal opgedeeld in ‘dossiers’. In de eerste dossiers ontvouwt zich het nieuws. In dossier 3 (‘Witheet’) en 6 (‘Al. Die. Keren.’) klinken de woedende vragen van Pieter Omtzigt en Renske Leijten. „Daarbij heb ik gewoon boze, harde, borende takkeherrie gecomponeerd. In dossier 5 (‘Geen actieve herinnering’) met de ontwijkende antwoorden van Rutte, lag boze muziek ook voor de hand, maar daar heb ik uiteindelijk juist naïeve, huppelige muziek bij gemaakt.” Met wat fantasie hoor je een minister-president die om zijn verantwoordelijkheden heen danst.

Al die zinnetjes zijn de inspiratie geweest voor de muziek, maar het is Jansens bedoeling dat de muziek in de eenendertig minuten dat het stuk duurt uiteindelijk een eigen leven gaat leiden, geladen met de inhoud van die zinnen. Slachtoffers klinken er niet. „Natuurlijk gaat het uiteindelijk om de slachtoffers, maar ik wilde nu een stuk maken dat gaat over de woede die we nog steeds zouden moeten voelen naar de veroorzakers.”

De Toeslagenaffaire, het is nogal een thema voor het lieve, lommerrijke festival Wonderfeel. Jansen vindt het dapper dat hij de productieprijs heeft gekregen, zeker na zijn pitch die „met een knalrooie kop van opwinding” behoorlijk uit de toon viel bij andere ideeën. Hij wil dat mensen na het horen van Het Toeslagenschandaal opnieuw boos worden en in opstand komen, al hoeft het publiek van hem niet met hooivorken en fakkels de festivaltent uit te lopen en hoeven er al helemaal geen snelwegen geblokkeerd te worden. Hij wil iedereen een ‘actieve herinnering’ meegeven. Jansen: „Opstand is ook: niet vergeten dat je nog steeds kunt stemmen op de mensen die dit veroorzaakt hebben. Niet vergeten dat die mensen de schuld van zich af blijven schuiven. Opstand is: niet meer op die mensen stemmen.”

Festival Wonderfeel, 15 t/m 17 juli, Buitenplaats Schaep en Burgh, ’s-Gravelande. , 15 t/m 17 juli, Buitenplaats Schaep en Burgh, ’s-Gravelande. Het Toeslagenschandaal , 15 juli, 16.00 uur. Inl: wonderfeel.nl

Drie tips Wonderfeel Openingsconcert met Dutch Classical Talent winnaar cellist Anton Spronk (celloconcert Elgar) en de Nederlandse première van de Tweede symfonie van Ruth Gipps (1921-1999). Vrijdag 15 juli, 13.30 uur ‘Suite X’ van gitarist Bram Stadhouders met Vlaams barokensemble B.O.X maakten al veel indruk met een unieke combinatie van barokmuziek en jazz op theorbe en zink. Zaterdag 16 juli, 13.00 uur Niet Sheku of Isata Kanneh-Mason en wel de andere vijf muzikale broertjes en zusjes van die familie. Een van de vijf speelt op cello, twee op viool, een op piano en een op viool én piano. Zondag 17 juli, 13.00 uur

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven