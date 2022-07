CETA legt cultuurverschillen PvdA en GroenLinks bloot

De PvdA stemde vóór CETA, GroenLinks tegen. Dinsdag was het de eerste keer in ruim een jaar dat de twee partijen verschillend stemden in de Eerste Kamer, schreef het Montesquieu Instituut dezelfde dag. In 99 procent van de stemmingen is de keuze van de PvdA en GroenLinks hetzelfde.

CETA, het EU-handelsverdrag met Canada, markeert een fundamenteel verschil tussen de partijen, die vanaf de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar een gezamenlijke fractie willen vormen in de Eerste Kamer. Grote meerderheden in beide partijen waren begin juni voor die gezamenlijke fractie. Op het partijcongres van de PvdA stemden 76,8 procent van de leden voor, bij een ledenreferendum van GroenLinks was dat zelfs 80 procent.

Voorstanders waren dus in de meerderheid, maar er waren ook critici. Oud-PvdA-leider Ad Melkert schreef dat de programmatische overeenkomsten tussen de PvdA en GroenLinks weliswaar groot zijn, maar dat er ook een groot cultuurverschil is tussen de partijen. De PvdA probeert altijd „kleine stapjes vooruit” te zetten om „de boel bij elkaar te houden”. GroenLinks heeft een activistischer inslag. De bestaande orde „radicaal van buiten veranderen”, noemde Melkert dat.

De PvdA-cultuur die Melkert schetst wordt wellicht het best samengevat door de woorden van voormalig minister-president Joop den Uyl, die zei te behoren tot „het zondige ras der reformisten”. Reformisten: het slag politici dat kleine stappen zet en compromissen sluit om Nederland te veranderen, zonder grote heisa te creëren.

Het is tekenend dat PvdA-senator Ruud Koole deze week juist díé woorden citeerde bij zijn stemverklaring voor CETA. Koole liet in zijn stem de geopolitieke situatie zwaar meewegen. De ambities van China, de Russische agressie: Europa moet zijn vrienden koesteren. CETA is misschien niet het ideale handelsverdrag, maar het is goed genoeg.

PvdA al jaren verdeeld over CETA

Oude partij

„De stemming voor CETA legt de vinger op de zere plek in de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA”, zegt politicoloog Maurits Meijers, die meewerkte aan een advies aan de PvdA over linkse samenwerking. „De PvdA waant zich vaak nog die oude partij, die ooit groot was en kans had op regeringsdeelname.” Als deelname het doel is, is er een groter verantwoordelijkheidsgevoel. De partij stemt minder snel principieel tegen op onderwerpen waarvan veel afhankelijk is. Het compromis is dan aantrekkelijker. PvdA-leden die voorstander waren van de goedkeuring van CETA beamen dit tegen NRC. De steun van CETA is ‘verantwoordelijkheid nemen’. Electorale populariteit is van ondergeschikt belang.

GroenLinks daarentegen is vooralsnog altijd een oppositiepartij geweest. Meijers: „Als oppositiepartij is het beter om principieel te stemmen. Dus: niet meestemmen met de regering als de plannen enigszins oké zijn, een kleine stap vooruit.” Een voorbeeld: GroenLinks stapte uit onderhandelingen voor kabinet-Rutte III omdat ze weigerde concessies te doen in het migratiebeleid.

GroenLinks-senator Farah Karimi: „Voor de Eerste Kamerfractie van de PvdA waren de minder slechte paragrafen [van CETA] voldoende om te zeggen: dit is een stap vooruit. Voor ons was het argument: dit is zó ver van een echt duurzaam handelsverdrag, de urgentie van het probleem is te groot om dit te steunen.”

Een ander probleem dat zichtbaar werd is dat de PvdA als bestuurspartij een geschiedenis heeft met dossiers als CETA. In 2017 onderhandelde Lilianne Ploumen als minister van Buitenlandse Handel over CETA in de EU. Zo kon ze de zorgen van de PvdA op tafel krijgen. Toch stemde de Tweede Kamerfractie van de PvdA hierna tegen. Onder sommige leden zou nog steeds angst leven om verdere reputatieschade op te lopen in Europa, als partij én als Nederland. Zeker omdat partijprominenten als Frans Timmermans hoge functies bekleden in de EU.

Minder vertrouwen

In de Eerste Kamer blijven de verhoudingen tussen de PvdA en GroenLinks uitstekend, laten senatoren aan NRC weten. De samenwerking zal dus niet direct ontsporen, maar het vertrouwen erin onder leden neemt wel af. „De samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks loopt zeker schade op”, zegt Niesco Dubbelboer, oud-Tweede Kamerlid van de PvdA, die actie voerde tegen CETA. „Er zijn mensen die nu zeggen: zie je wel, de PvdA is niet te vertrouwen, ze zijn niet ‘diepgroen en dieprood’. ‘Het zondige ras der reformisten’ is een mooie term. Maar niet als dat betekent dat je concessies doet waarbij de VVD staat te juichen.”

GroenLinks-senator Farah Karimi: „Ik begrijp heel goed de teleurstelling van onze leden en een deel van de PvdA-leden. Maar onze partijen blijven gebonden door het urgente gevoel dat het fundamenteel anders moet, weg van de Rutteaanse rechts-conservatieve overheersing.”

„De grote meerderheid van de leden die voor samenwerking is, laat zich niet door zes senatoren tegenhouden”, zegt ook Dubbelboer. „Ik denk wel dat het moeilijk wordt voor hen om nog een plek op die lijst te krijgen, volgende verkiezingen.”